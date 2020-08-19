该片也将工业革命时代爱迪生与特斯拉之间的“百年恩怨”逐一呈现，为观众揭秘人类世界如何从黑暗走向光明的“电力争霸战”。



“小蛛配奇“组成直流电”战队





“奇异博士”领衔“小蜘蛛”穿越时空

“小蛛配奇“哥俩好再续前缘





此次发布的“小蛛配奇”版预告将焦点放在了“奇异博士”本尼迪克特·康伯巴奇与“小蜘蛛”汤姆·赫兰德在片中的友盟关系，此次分别饰演了“发明狂人”爱迪生与“科学新秀”英萨尔，曾经的两位超级英雄化身为改变世界的发明家，还联手创办了“爱迪生电力公司”，公开向全世界推行“直流电”这一创世纪的电力发明，并率先将直流电推至商业领域，享誉鲜花与掌声。





在真实的历史故事当中，爱迪生与英萨尔也是亦师亦友、亲密无间的拍档关系。爱迪生在美国举办亮灯大会，并以此轰动全世界后，英萨尔这位酷爱科技的年轻人不远万里跨过重洋，前往远在美国的爱迪生电力公司应聘，勤勤恳恳地追随爱迪生成为他的左膀右臂足足12年。





他们共同建立了数百座发电站，更与爱迪生先后登上了《时代》周刊的封面，为当时社会的电力基础设施建设和发展做出了卓越贡献。







“小蛛配奇“组成直流电”战队





好莱坞豪华卡司点燃盛夏

“超级英雄”场外商战恶斗一决高下





而站在爱迪生的对立面，“电力天才”、特斯拉结盟“商业大亨”威斯汀豪斯发现了直流电的致命缺陷，认为“交流电”才是更适合远距离传输并应用到生活当中的介质，但也同时具备着高风险，为竞争北美以及全球的电力市场，四位电力巨头展开了数场恶斗。





当“直流电”PK交流电”，当“电力大战”进化成“商业大战”，一场电力市场的革命洗牌即将展开，究竟谁将冲破黑暗，点亮世界光明？谁又将改写结局成为世纪赢家？





《电力之战》不仅有紧张刺激高智商的商业奇谋及电力场上的天才大战，更是一部拥有豪华卡司阵容的好莱坞大片，托马斯·爱迪生的扮演者“卷福”堪称“天才专业户”，因出演英剧《神探夏洛克》系列而声名鹊起，也凭借夏洛克一角多次获得艾美奖最佳男主角的提名，更是因在漫威宇宙中饰演神经外科医生“奇异博士”而家喻户晓。







”小蜘蛛”荷兰弟饰演爱迪生的得力助手和挚友





同时，这也是他继梵高（《梵高》）、霍金（《霍金的故事》）、图灵（《模仿游戏》）后，再度出演天才人物。而因《蜘蛛侠：英雄归来》被内地观众所熟知的“荷兰弟”饰演爱迪生的“得力助手”英萨尔，也是通用电气的创始人之一，此次他在造型上一改往日青涩，散发成熟男人的魅力。





此外，好莱坞实力演技派“佐德将军”迈克尔·珊农以及“X战警野兽”尼古拉斯·霍尔特的倾力加盟，“超级英雄”战队场外集结，豪华卡司阵容引爆网友期待，成为今夏电影复工后极具吸睛力的好莱坞电影之一。





该片将于8月28日正式登陆全国大银幕，期待“小蛛配奇”组合带来不一样的电力火花，共同携手改变世界！