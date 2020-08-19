网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"小蛛配奇"场外再就业 重聚"电力之战"

新预告中天才少年"为爱发电" 强强联手

2020-08-19 11:35:01 来源：Mtime时光网

《电力之战》今日发布了 “小蛛配奇” 版预告片，两位天才少年强强联手。
　　时光网讯　由阿方索·戈麦斯-雷洪执导，本尼迪克特·康伯巴奇、迈克尔·珊农、汤姆·赫兰德、尼古拉斯·霍尔特等联合主演的好莱坞电影《电力之战》将于8月28日登陆中国内地影院，并于今日发布了 “小蛛配奇” 版预告片，两位天才少年强强联手，搞发明、新创业、商业竞争一个不落，“为爱发电”打造光电帝国。

　　该片也将工业革命时代爱迪生与特斯拉之间的“百年恩怨”逐一呈现，为观众揭秘人类世界如何从黑暗走向光明的“电力争霸战”。


“小蛛配奇“组成直流电”战队

“奇异博士”领衔“小蜘蛛”穿越时空  
“小蛛配奇“哥俩好再续前缘

　　此次发布的“小蛛配奇”版预告将焦点放在了“奇异博士”本尼迪克特·康伯巴奇与“小蜘蛛”汤姆·赫兰德在片中的友盟关系，此次分别饰演了“发明狂人”爱迪生与“科学新秀”英萨尔，曾经的两位超级英雄化身为改变世界的发明家，还联手创办了“爱迪生电力公司”，公开向全世界推行“直流电”这一创世纪的电力发明，并率先将直流电推至商业领域，享誉鲜花与掌声。 

　　在真实的历史故事当中，爱迪生与英萨尔也是亦师亦友、亲密无间的拍档关系。爱迪生在美国举办亮灯大会，并以此轰动全世界后，英萨尔这位酷爱科技的年轻人不远万里跨过重洋，前往远在美国的爱迪生电力公司应聘，勤勤恳恳地追随爱迪生成为他的左膀右臂足足12年。

　　他们共同建立了数百座发电站，更与爱迪生先后登上了《时代》周刊的封面，为当时社会的电力基础设施建设和发展做出了卓越贡献。 


“小蛛配奇“组成直流电”战队

好莱坞豪华卡司点燃盛夏 
“超级英雄”场外商战恶斗一决高下

　　而站在爱迪生的对立面，“电力天才”、特斯拉结盟“商业大亨”威斯汀豪斯发现了直流电的致命缺陷，认为“交流电”才是更适合远距离传输并应用到生活当中的介质，但也同时具备着高风险，为竞争北美以及全球的电力市场，四位电力巨头展开了数场恶斗。

　　当“直流电”PK交流电”，当“电力大战”进化成“商业大战”，一场电力市场的革命洗牌即将展开，究竟谁将冲破黑暗，点亮世界光明？谁又将改写结局成为世纪赢家？ 

　　《电力之战》不仅有紧张刺激高智商的商业奇谋及电力场上的天才大战，更是一部拥有豪华卡司阵容的好莱坞大片，托马斯·爱迪生的扮演者“卷福”堪称“天才专业户”，因出演英剧《神探夏洛克》系列而声名鹊起，也凭借夏洛克一角多次获得艾美奖最佳男主角的提名，更是因在漫威宇宙中饰演神经外科医生“奇异博士”而家喻户晓。


”小蜘蛛”荷兰弟饰演爱迪生的得力助手和挚友

　　同时，这也是他继梵高（《梵高》）、霍金（《霍金的故事》）、图灵（《模仿游戏》）后，再度出演天才人物。而因《蜘蛛侠：英雄归来》被内地观众所熟知的“荷兰弟”饰演爱迪生的“得力助手”英萨尔，也是通用电气的创始人之一，此次他在造型上一改往日青涩，散发成熟男人的魅力。

　　此外，好莱坞实力演技派“佐德将军”迈克尔·珊农以及“X战警野兽”尼古拉斯·霍尔特的倾力加盟，“超级英雄”战队场外集结，豪华卡司阵容引爆网友期待，成为今夏电影复工后极具吸睛力的好莱坞电影之一。 

　　该片将于8月28日正式登陆全国大银幕，期待“小蛛配奇”组合带来不一样的电力火花，共同携手改变世界！

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 电力之战 卷福 蜘蛛侠 预告片
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

电力之战

电力之战 (2019)

0.0

导演：阿方索·戈麦兹..

主演：本尼迪克特·康..

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

金庸《射雕英雄传之降龙十八掌》杀青

聚焦少侠郭靖初入江湖 2021年上线

9
《射雕英雄传之降龙十八掌》杀青，2021年上线。
2

《八佰》首映王中磊落泪：等了463天

冯小刚：《八佰》会有井喷式的观影和票房

13
制片人王中磊现场落泪，他坦言等《八佰》的首映礼等了46..
3

希亚拉博夫出街晨跑 造型一言难尽

紧身长裤梳油头 新片登顶票房冠军

7
“行为艺术家”希亚拉博夫晨练。
4

土味科幻！唐探组合探案疯狂外星人

《我和我的家乡》陈思诚单元曝角色海报

9
唐探组合探案疯狂外星人，八人在贵州黔南上演了一场啼笑..
5

达达里奥脱了！R级片"我非笼鸟"曝预告

外国女孩迷失东京 情趣酒店隐藏着危险

宅男们最爱的达达里奥，在新片《我非笼鸟》中献出大尺度..

查看更多