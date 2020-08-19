时光网讯
近日，由黄建新
监制，沈东
导演，严屹宽
、屈菁菁
主演，青年演员吴昊宸、艾晓琪，老戏骨李幼斌、尤勇智加盟，联袂演绎的中国首部海上反恐题材电影《深海危机》
曝光片场工作照，片中海军超强编队将首次集结大银幕。
影片讲述了我公安反恐人员与中国海军协同作战，最终解除核爆危机的故事。该片有望在2020年上映。
公海亮剑，海军超强编队首次集结太平洋硬核解除核爆危机
《深海危机》
是国内首部当代海上军事题材影片，中国海军大型舰艇编队集结太平洋，展开了一场拯救世界的军事行动。
从曝光的片场工作照来看，海军作战指挥部里，参谋长李幼斌神情严肃地盯着预警机传回的画面，下达战区作战命令。
据悉，此次拍摄“动用”了多艘军舰：驱逐舰、护卫舰、综合补给舰，多艘潜艇，多架歼击机、预警机、新型武装直升机等高精尖武器装备。
我方海、空两线向太平洋集结应对核弹危机：水下蓝鲸潜行、海面战舰驰骋、天上战鹰呼啸！该片战斗规模宏大，气氛紧张激烈，大银幕观感极为震撼！
该片也是曾担任《湄公河行动》
制片人，著名监制、导演黄建新再次大手笔打造的军事动作题材大片。
片场工作照中，甲板上激烈战斗的场景、船舱内徒手肉搏的画面，处处透露出极强的摄影和美术效果，彰显了影片的大片质感。
全片大部分镜头涉及动作、枪战、爆破、海战等大场面，涛海苍龙、劈波斩浪，充分展现了海军特战队员的热血风貌！あ目前，该片仍在紧张的后期制作中，有望2020年上映！