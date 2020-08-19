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海军超强编队首次集结大银幕

《深海危机》2020年硬核上映 幕后照曝光

2020-08-19 12:43:45 来源：Mtime时光网

由黄建新监制、严屹宽、屈菁菁主演的中国首部海上反恐题材电影《深海危机》曝光片场工作照。


　　时光网讯 近日，由黄建新监制，沈东导演，严屹宽屈菁菁主演，青年演员吴昊宸、艾晓琪，老戏骨李幼斌、尤勇智加盟，联袂演绎的中国首部海上反恐题材电影《深海危机》曝光片场工作照，片中海军超强编队将首次集结大银幕。

　　影片讲述了我公安反恐人员与中国海军协同作战，最终解除核爆危机的故事。该片有望在2020年上映。

公海亮剑，海军超强编队首次集结太平洋硬核解除核爆危机



　　《深海危机》是国内首部当代海上军事题材影片，中国海军大型舰艇编队集结太平洋，展开了一场拯救世界的军事行动。

　　从曝光的片场工作照来看，海军作战指挥部里，参谋长李幼斌神情严肃地盯着预警机传回的画面，下达战区作战命令。

　　据悉，此次拍摄“动用”了多艘军舰：驱逐舰、护卫舰、综合补给舰，多艘潜艇，多架歼击机、预警机、新型武装直升机等高精尖武器装备。

　　我方海、空两线向太平洋集结应对核弹危机：水下蓝鲸潜行、海面战舰驰骋、天上战鹰呼啸！该片战斗规模宏大，气氛紧张激烈，大银幕观感极为震撼！

　　该片也是曾担任《湄公河行动》制片人，著名监制、导演黄建新再次大手笔打造的军事动作题材大片。

海上“战狼”，国内首部海上反恐影片《深海危机》即将震撼上映



　　片场工作照中，甲板上激烈战斗的场景、船舱内徒手肉搏的画面，处处透露出极强的摄影和美术效果，彰显了影片的大片质感。

　　全片大部分镜头涉及动作、枪战、爆破、海战等大场面，涛海苍龙、劈波斩浪，充分展现了海军特战队员的热血风貌！あ目前，该片仍在紧张的后期制作中，有望2020年上映！

   编辑：飒飒

关键词： 海军 国产 军事
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