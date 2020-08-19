《小妇人》发布“甜茶求婚”片段，甜茶再现教科书式告白，不过结局却颇为让人意外。

时光网讯 由美国哥伦比亚影片公司出品的七夕告白佳作《小妇人》发布“甜茶求婚”片段，甜茶再现教科书式告白，撩动无数粉丝的“少女心”。片中“甜茶”蒂莫西·柴勒梅德饰演了青春洋溢又极具古典气质的劳里，一颦一笑都有不输马奇家四姐妹的惊艳。





在面对西尔莎·罗南饰演的乔时，甜茶也完美诠释出了少年的心动和美好，这段清纯的情感经由二人的演绎，在唯美的画面下清新隽永，浪漫气息直逼银幕。《小妇人》由“甜茶”蒂莫西·柴勒梅德，金球奖影后西尔莎·罗南自《伯德小姐》后二度撒糖合作，领衔神仙阵容，堪称七夕节最群星闪耀告白佳作 。







劳里对乔深情告白

电影《小妇人》改编自美国作家路易莎·梅·奥尔科特的经典同名长篇小说，讲述马奇家四姐妹的亲情、爱情和成长故事。由“甜茶“蒂莫西·柴勒梅德饰演的劳里，与金球奖影后西尔莎·罗南饰演的乔，在片中诠释了一段从相遇到成长的青春致真纯净情感。





无论在原著小说还是电影中，劳里和乔这段情感纠葛都是一大看点。在此次曝光的告白片段中，油画笔触般的绝美背景下，劳里面对心爱的乔几番欲言又止后，终于对乔吐露心声，勇敢表白：“我爱你， 自从我认识你，乔，我无法自拔。”







乔和劳里深情对视





真挚且深情热烈的情感通过甜茶的演绎令人触动不已，连饰演乔的西尔莎·罗南在采访时都说，这段戏是她最喜欢的一个场景，“因为这段戏有十分充足的时间让观众去体会角色的情感。”相信观众可以通过劳里的这段告白，找到那份青春悸动和感动带来的勇气，勇敢追爱。

此前劳里表白乔的金句释出，就有观众称被精准直击到了心底，更被观众锁定为今年七夕必看爱情佳作。电影《小妇人》从不同角度将爱与被爱展现得淋漓尽致，片中传递的那份面对爱情的真诚与勇敢，更像是承载了疫情后观众最应该拥有的果敢勇气，唤醒徘徊不定的自己，趁时间和美好同在，大胆告白。或许勇敢并不能带来最圆满的结局，可至少努力过才会不留任何遗憾。







“情定七夕”版定档海报





回到片中，这份对爱情的果敢不止体现在了劳里身上，从此前曝光的预告中，马奇家小妹艾米鼓励积极独立的乔坦诚面对自己的感情，勇敢告白大声说爱，更像是传递给观众信念，走进电影院找回这份追爱的无畏和勇气，在未来的日子遇见更好的自己。 如果你有一个不知如何开口表白的人，不如一起去看《小妇人》，让甜茶替你告白，告诉ta“从认识你的那一刻开始，我就爱上了你。”

《小妇人》堪称七夕节最群星闪耀告白佳作，全明星制作阵容斩获今年奥斯卡最佳影片、最佳女主角在内6项大奖提名。影片服装设计师杰奎琳·杜兰根据马奇家四姐妹的不同性格特征，为其专属定制了与其性格所匹配的服装，不仅使四姐妹塑造的形象更加饱满，也成功摘得最佳服装设计奖。







“情定七夕”版定档海报

电影《小妇人》由奥斯卡金牌导演格雷塔·葛韦格改编执导，《哈利波特》女神艾玛·沃森、四提奥斯卡的西尔莎·罗南、好莱坞新秀伊莱扎·斯坎伦、“寡妹”佛罗伦斯·珀组成马奇家四姐妹，“甜茶”蒂莫西·柴勒梅德、凭《婚姻故事》获奥斯卡最佳女配角的劳拉·邓恩、三获奥斯卡的梅丽尔·斯特里普等实力演员倾情加盟。





《赎罪》服装设计师杰奎琳·杜兰、《老无所依》艺术指导杰西·冈作、《布达佩斯大饭店》作曲亚历山大·德斯普拉，组成奥斯卡金牌幕后团队。电影目前已开启预售，这个七夕，带上你的ta，沉浸在《小妇人》这场爱情盛宴里吧！