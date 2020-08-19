“蜘蛛侠”生日周活动圆满结束，索尼影业发布了8部系列电影的混剪，荷兰弟还在采访中表示，自己最喜爱的“蜘蛛侠”电影是《蜘蛛侠2》。

时光网讯 日前，索尼影业在国内外社交平台发起蜘蛛侠生日庆祝周活动（8.10-8.16），掀起全网蜘蛛侠热潮，走心活动内容情怀满分。活动期间，《蜘蛛侠》三部曲、两部《超凡蜘蛛侠》、《蜘蛛侠：英雄归来》、《蜘蛛侠：英雄远征》以及动画电影《蜘蛛侠：平行宇宙》8部蜘蛛侠电影全部亮相，精彩片段和独家采访惊喜连连，让许多粉丝直呼过瘾。





荷兰弟钟爱《蜘蛛侠2》与章鱼博士 蜘蛛侠这个超级IP诞生于1962年8月10日出版的漫威漫画《惊奇幻想》第15期。到今年这个经典超级英雄已经陪伴一代又一代漫画迷和影迷走过58个春秋。而此次庆祝周活动充满各式“回忆杀”，比如《蜘蛛侠：英雄归来》中蜘蛛侠蛛丝拉轮船的名场面，就让不少粉丝在下面评论“爷青回！”





随着庆祝周活动的成功举办，不少网友对蜘蛛侠路转粉，不仅补看了之前的蜘蛛侠电影，还和老粉丝共同期待2021年的新蜘蛛侠电影——荷兰弟版《蜘蛛侠3》。

8月10日，随着八部蜘蛛侠电影的超燃混剪发布，蜘蛛侠庆祝周活动重磅开启。在混剪视频中，各部蜘蛛侠的名场面层出不穷，令人目不暇接。2002年首部《蜘蛛侠》中，蜘蛛侠和女友的雨中倒挂接吻浪漫至今；2004年《蜘蛛侠2》中蜘蛛侠拦火车，和反派章鱼博士上演火爆大战；







三代蜘蛛侠





2014年安德鲁·加菲尔德版《超凡蜘蛛侠2》中，蜘蛛侠和反派电光人展开炫目对决；最新的2019年《蜘蛛侠：英雄远征》中蜘蛛侠和反派神秘客空中激战…...情怀满满收割大量粉丝好评和生日祝福。

另外，庆祝周活动还惊喜曝光独家采访视频，《蜘蛛侠：英雄归来》、《蜘蛛侠：英雄远征》中的新蜘蛛侠扮演者“荷兰弟”汤姆·赫兰德惊喜出镜，透露老版三部曲的反派里他最爱《蜘蛛侠2》中的章鱼博士，还称赞《蜘蛛侠2》是有史以来最棒的超级英雄电影之一。







蜘蛛侠拉轮船





荷兰弟还曝出很多有趣花絮，比如自己曾模仿《蜘蛛侠》反派绿魔的扮演者威廉·达福，自己对着自己演戏，最后发现真的超级难。而庆祝周最后，身穿最新战服的蜘蛛侠还亲自现身视频，感谢粉丝的参与，诚意十足。

漫威漫画中的蜘蛛侠全名彼得·本杰明·帕克，是美国的一名普通学生，毕业后成为《号角日报》的记者。由于意外被一只受过放射性感染的蜘蛛咬伤，因此获得了和蜘蛛一样的超能力，包括超人般的耐力、反应和速度。并发明了蛛网发射器，从此化身蜘蛛侠守卫纽约。







荷兰弟版《蜘蛛侠3》值得期待





而电影版蜘蛛侠继承了漫画中蜘蛛侠的顶流存在感，从2002年首部蜘蛛侠电影上映开始，开启了一段长达18年的蜘蛛侠银幕辉煌历程。八部影片的全球累计总票房更是达到了惊人的63.4亿美元，是最能赚钱的超级英雄系列电影之一，并在多次票选中成为美国乃至全球最受欢迎的漫威超级英雄，吸金能力和超高人气可见一斑。

从1962年初登漫画开始，蜘蛛侠在这58年间经过一系列漫画、电影的积累沉淀，早已成为拥有数亿粉丝的超级IP，甚至一种文化现象。





去年最新的一部《蜘蛛侠：英雄远征》全球票房高达11.2亿美元，打破蜘蛛侠系列票房纪录，让蜘蛛侠的人气达到了有史以来的最高点，也让无数粉丝更加热切期待该片续集将会带来哪些新的惊喜。《蜘蛛侠：英雄远征》续集荷兰弟版《蜘蛛侠3》将于2021年12月17日北美上映。敬请期待！