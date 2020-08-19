该片海外首批短评已经出炉，“剧情像拼图游戏般精彩，还有海量动作戏”、“每一分钟都让人享受其中”，优质好评再次印证“诺兰出品 必属精品”，被网友誉为9月最期待的大片。



《信条》挑战谍战特工影片的极限





颠覆重塑“时空法则”

逆转时空拯救世界





此次曝光的“时空法则”版海报，约翰·大卫·华盛顿西装革履持枪行走在硝烟四起的战场，而背向的他则佩戴面罩逆向前行，令人对全新时空大战产生无限猜想。全新预告则高能呈现片中颠覆普通人认知的时空奇观，带人们感受“时空逆转”冰山一角的震撼。大海上轮船行驶溅起的浪花竟然消失不见，两人贴身格斗原本打掉的手枪竟然自己一路划过走廊重回手中，撞毁的汽车翻转着复原……





这就是被导演诺兰重塑“时空法则”的新世界，人们所熟悉的一切都将改变。诺兰此前接受媒体采访时曾透露：“子弹从墙壁里被吸出来弹回到一把枪里，这个念头至少存在我脑海里超过20年了。”如今这些超越想象的念头终于得以在《信条》中逐一被呈现在大银幕上。







逆转时空的崭新设定全面颠覆感官





在全新的时空设定下，约翰·大卫·华盛顿将以“信条”为线索和武器，开启拯救世界的特工之旅。曾是橄榄球运动员的约翰·大卫携手罗伯特·帕丁森，奉上大量高难度动作戏，包括格斗、枪战、飙车、空降、飞楼等，全面挑战体能极限。更有实拍波音747飞机炸毁的震撼大场面，全程惊险劲爆高燃，花式嗨翻感官体验！





首批外媒短评曝光

每一分钟都很享受





日前《信条》在加拿大和欧洲举行了部分媒体观影，首批外媒短评随之曝光。媒体们对影片评价颇高，“我喜欢诺兰的每部电影，这部是他继《盗梦空间》后最好的一部。有非常多的反转，剧情像拼图游戏般精彩，还有海量动作戏”，“如果《盗梦空间》是关于梦的，这部影片就是关于时间逆转和纠正过去错误的。影片的场景设计非常出色，去了很多国家拍摄，绝对让人耳目一新”。







约翰·大卫·华盛顿表现亮眼





媒体们表示演员表现出彩，每个人都展示了自己的特质，而影片所蕴涵的海量信息尤其最后一幕值得二刷，甚至是反复观看，“这部电影是诺兰拍给粉丝看的，几乎每一分钟都让人享受其中”。





首波外媒评论曝出后，再掀网友对《信条》的无限期待，“果然诺兰的电影一向后劲无穷大”、“看完评论更加期待了，想去看零点场”、“那就愉快约定了，至少二刷”，更有网友表示“坐等9月4日，还好之前有诺兰的《星际穿越》《盗梦空间》的先过过瘾”。伴随诺兰三部电影的接连上映，这个夏天开启前所未有的科幻烧脑盛宴！







约翰·大卫·华盛顿携手罗伯特·帕丁森拯救世界





《信条》由华纳兄弟影片公司出品、克里斯托弗·诺兰执导，约翰·大卫·华盛顿(John David Washington)、罗伯特·帕丁森(Robert Pattinson)、伊丽莎白·德比齐(Elizabeth Debicki) 、肯尼思·布拉纳(Kenneth Branagh)、迈克尔·凯恩(Michael Caine)等联袂主演。 影片将于9月4日，与北美同步登陆中国内地各大影院。



