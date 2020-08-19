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日本昭和最大悬案 被搬上了大银幕

小栗旬星野源《罪之声》曝正式预告

2020-08-19 16:18:48 来源：Mtime时光网

小栗旬和星野源主演悬疑片《罪之声》发布全长正式预告。
　　时光网讯 小栗旬星野源主演悬疑片《罪之声》发布全长正式预告。影片由土井裕泰(《垫底辣妹》)执导，野木亚纪子(《非自然死亡》)担任编剧。



　　电影改编自塩田武士的同名推理小说，故事围绕昭和年间最大的未解决事件展开，小栗旬饰演追查案件的记者阿久津英士，星野源饰演经营裁缝店、与该事件有关联的曾根俊也。

　　《罪之声》以真实发生的“格力高·森永事件”为原型，虽然是小说，但绵密的取材、严谨的推理，都让读者大呼：这就是事件的真相吧！



　　“格力高·森永事件”为日本知名的悬案，1984年至1985年期间，以江崎格力高食品公司社长江崎胜久被绑架、索要赎金为开端，最终发展成向众多日本食品企业发出投毒威胁索要赎金的犯罪案件。

　　警方曾在大阪、东京等多个城市的超市中，发现掺毒的森永糖果，虽然作为警告，这些糖果盒上都贴有“有毒”的标签，但导致人心惶惶，森永股价狂跌，许多超市和餐厅都撤走森永产品。



　　这一案件在当时的日本社会造成了非常重大的影响，日本警察厅动员了大量的人力物力参与侦查这一案件，最多时有130万名调查人员在全国各地参与本案，警方询问、调查了近12万5千名涉案人员，获得2万8千条线索。

　　至今未将罪犯捉拿归案，并在2000年犯罪时效已过，成为警察厅广域重要指定事件中首起未解决事件，更被人们视为完美犯罪，对于犯罪嫌疑人的讨论未曾停止。



　　预告中，曾根俊也从录音带中听到了自己小时候的声音——这是当年罪犯用来敲诈勒索的录音带。俊也的命运，与这宗谜案联系起来。虽然犯罪时效已过，记者阿久津英士持之不懈地追查，越来越多的真相浮出水面……

　　本片群星云集，松重丰市川实日子阿部纯子古馆宽治等共同出演，将于10月30日在日本上映。

   编辑：sasa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 罪之声 小栗旬 悬疑 谜案 预告
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