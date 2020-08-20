过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。

01. 新版《尼罗河上的惨案》首曝中字预告

肯尼思·布拉纳执导的新版《尼罗河上的惨案》首曝中字预告与海报，“神奇女侠”盖尔·加朵扮演的林内特·里奇韦小姐现身，这位有钱的女富豪爱上了一名叫西蒙的男子（艾米·汉莫）。影片改编自阿加莎名作，1978版曾引进到中国内地，新版影片将于今年10月23日北美上映。大侦探波洛在埃及度假期间，卷入到了一场危险的三角关系之中，他登上了那条驶往阴谋和死亡的船。

02. DC全球粉丝大会本周日开启曝最新预告

DC全球粉丝大会将于北京时间8月23日凌晨开启，包括《蝙蝠侠》《闪电侠》《黑亚当》《自杀小队2》《神奇女侠1984》都将亮相。目前已经确认将有《神奇女侠1984》最新预告，《蝙蝠侠》和《自杀小队2》也会有物料曝光，扎克·施耐德剪辑《正义联盟》也会有正式预告。活动命名为"英雄殿堂"，主要是DC电影、电视剧、游戏、漫画的活动9月12日还有一次活动，主打粉丝之间的互动。

03. 索菲亚·科波拉新片《触礁》曝预告





索菲亚·科波拉（《迷失东京》）导演/编剧，比尔·默瑞、拉什达·琼斯等人主演的R级喜剧片《触礁》首曝预告！故事发生在纽约，女主角劳拉（琼斯 饰）是一名作家，她与富有且从事艺术交易的父亲费利克斯（默瑞 饰）合作，一起调查被她怀疑有了外遇的丈夫（马龙·韦恩斯 饰）。影片由苹果和A24联合制作，将登陆流媒体Apple TV+。

04. 新《蝙蝠侠》将于9月恢复拍摄









据知情人士透露，新《蝙蝠侠》将于9月初在华纳的英国利维斯登片场恢复拍摄。《蝙蝠侠》在开拍大约七周后，由于新冠病毒的爆发，于今年3月被迫暂停。这部影片还有大约三个月的拍摄时间，预计在2020年底完成。摄制组本月一直在为这部电影搭建布景，大家猜测电影可能很快恢复拍摄。不过，考虑到疫情瞬息变化，计划随时可能发生变动。

05. 大魔王等加盟陀螺执导版《匹诺曹》











吉尔莫·德尔·托罗执导的新版《匹诺曹》增加了一些重量级卡司，其中包括伊万·麦克格雷格、蒂尔达·斯文顿、“大魔王”凯特·布兰切特、大卫·布莱德利（《权游》）与菲恩·伍法德（《怪奇物语》）。本片将由Netflix出品，是部定格动画的音乐电影。新人演员格利高里·曼恩饰演匹诺曹，布莱德利饰演他的“父亲”杰佩托，克里斯托弗·瓦尔兹等人也参演。