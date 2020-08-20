此次曝光的定档海报，画面以暖色调为主题突出温馨质感，手写体“9月17日”的档期附上“麦路同途，相惜相依”的slogan，生活的五味杂陈都被浓缩在这张合影里。
在二十四小时快餐店的屋檐下，“流浪家族”全员齐上阵，一张定格的照片，聚焦在每个人的面庞，大合影所呈现出的是底层小人物之间千姿百态的众生相，而每一位角色微笑的背后则暗含的是“家家有本难念的经”的生活酸楚。
据悉，电影《麦路人》
取材于社会真实事件，“麦路人”又被称为“无家者”，指很多底层劳动者晚上无家可归，选择在24小时快餐店过夜。
即使被生活所“抛弃”，但他们并没有自我“放逐”，“麦路人”的陌路相逢，是路人，也是家人。电影通过表现一群陌生人在快餐店相互取暖、互帮互助，从陌生人手中寻回家人的温暖，共同找回人生应有的梦想来展现世间的人情冷暖。
在稍早前结束的第39届香港电影金像奖中，《麦路人》
获得十项大奖提名，并顺利入围第32届东京国际电影节“亚洲未来”单元举行世界首映。
在第23届上海国际电影节展映单元中《麦路人》
六场连映，好评如潮，有观众评价到；“是我近几年最喜欢的华语电影，从更大的结构去思考贫困，从更小的视角去探讨爱，真挚动人。”
编辑：飒飒