郭富城、杨千嬅主演的电影《麦路人》曝光首款定档海报，并宣布影片将于9月17日上映。











此次曝光的定档海报，画面以暖色调为主题突出温馨质感，手写体“9月17日”的档期附上“麦路同途，相惜相依”的slogan，生活的五味杂陈都被浓缩在这张合影里。





在二十四小时快餐店的屋檐下，“流浪家族”全员齐上阵，一张定格的照片，聚焦在每个人的面庞，大合影所呈现出的是底层小人物之间千姿百态的众生相，而每一位角色微笑的背后则暗含的是“家家有本难念的经”的生活酸楚。















即使被生活所“抛弃”，但他们并没有自我“放逐”，“麦路人”的陌路相逢，是路人，也是家人。电影通过表现一群陌生人在快餐店相互取暖、互帮互助，从陌生人手中寻回家人的温暖，共同找回人生应有的梦想来展现世间的人情冷暖。













编辑：飒飒