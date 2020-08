《魔发精灵2》发布“欢乐开唱”片段,伴随着轻松动感的歌曲,音乐精灵们五彩缤纷、妙趣横生的神奇世界跃然呈现。

时光网讯 由环球影业和梦工场动画公司联手打造的动画电影 由环球影业和梦工场动画公司联手打造的动画电影 《魔发精灵2》 将于明天正式上映。影片今日发布“欢乐开唱”片段,伴随着轻松动感的歌曲,音乐精灵们五彩缤纷、妙趣横生的神奇世界跃然呈现。











这个周五,和波比、布兰一起解锁快乐,嗨翻夏日,影院不见不散!





在今日的片段中,波比和布兰大秀唱功,格莱美提名金曲《Girls Just Want to Have Fun》在他们的重新演绎下拥有了不同的色彩,将精灵们快乐至上的心态和无忧无虑的生活展现得淋漓尽致。





而这只是影片中无数欢乐时刻的缩影,随着波比和布兰拯救世界之旅的开启,无论是精灵们之间的幽默互动,还是想象力爆棚的奇思妙想,亦或是萌态可掬的歌舞盛宴,更多逗趣桥段即将上演,迸发出最独一无二的开心能量。





作为引领故事线发展的主要角色,认为一切皆美好的波比和悲观主义者布兰有趣的观念碰撞带来了十足的戏剧性和喜剧效果。











当然这也得益于配音演员安娜·肯德里克和贾斯汀·汀布莱克的完美合作,正如安娜所说:“能和这样严肃认真的人一起工作真是太好了。他(贾斯汀)能适应每个人的不同风格,光是这一点就让我对二度合作充满信心。”





而通过片段不难看出,在这一部影片中,布兰对波比的情感正在悄然发生着变化,敏感内向的他能否正视自己的内心,大胆说出爱意?满怀拯救世界热情的波比又是否会察觉到好朋友欲言又止的小秘密?





就在明天,走进音乐精灵们的奇妙世界,迎接铺天盖地的快乐!