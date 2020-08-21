《八佰》导演管虎、制片人兼主演梁静、主演唐艺昕和魏晨接受了时光网的专访。聊了聊电影里的“八佰”和历史上的“八佰”。

时光网讯 《八佰》讲述的是1937年淞沪会战的最后一役。 《八佰》讲述的是1937年淞沪会战的最后一役。





八一三淞沪会战，中国军队粉碎了日本“三个月灭亡中国”的计划，但也付出了巨大的代价，不得不撤离上海。





当时的政府在注定守不住的上海留下了一支孤军。这支孤军的存在是为了让全世界看到，中国军队仍在抵抗日军的侵略。





1937年10月27日，国民党军第88师262旅524团一营的400多名战士，在中校团附谢晋元的率领下，进入四行仓库，守卫中国军队在上海的最后一座堡垒。





为了迷惑日军，谢晋元对外宣称守军有八百人……





《八佰》是导演管虎筹备了多年的作品。该片原定2019年7月5日上映，被视为去年暑期档的头号种子选手。





但命运无常，因为技术原因，《八佰》无奈撤档。《哪吒》最终以50多亿的成绩拿下暑期档票房冠军。





《八佰》何时能上映？当时谁都无法给出答案。











突如其来的疫情打乱了整个电影行业的节奏，这种损伤可能需要多年的时间才能完全恢复。但一片惨淡中也不乏好消息，比如《八佰》终于回来了。















在导演管虎看来，“八佰壮士”的历史是特别适合用电影这种艺术形式去展现的，“它有点像今天的直播。当年那种直播就是，各国军事观察家、路透社、法新社记者、南岸老百姓，隔着几十米看真枪实弹打仗。”





为了更贴近普通人的视角，让观众更深切体会到战争的残酷，《八佰》在“八佰壮士”中选择了一个特殊的群体——逃兵，作为故事的线索人物。





“因为当时是大溃败，各部全都散的不行了。从逃兵的角度进入，我觉得更像我们想要的，就是贴近最普通的人，给观众最好的代入。”





逃兵为何成为逃兵？逃兵又如何摘下“逃兵”的帽子？可能比单纯讲英雄事迹更能帮助观众了解那段历史。











魏晨的角色是88师的一名班长朱胜忠。这个角色不是逃兵，甚至称得上“毫不畏死”。而在他看来，“畏惧”可能是我们大多数人面对战争的真实反应。





“现在是一个比较和平的年代，大家都会想打仗的时候我一定不能当逃兵，我一定不会怂，但当你真的面对战争的时候，你一定会惧怕的，每个人都会有求生欲。”





“这是这个电影最吸引我的地方，跟我最开始想象的（热血故事）完全不一样，我那样想太简单了。”











唐艺昕在片中饰演历史上那位著名的献旗少女杨惠敏。她只身游过苏州河的勇敢举动，给守卫四行仓库的战士们带去了莫大的鼓舞。





“之前有跟导演讨论过这个问题，一个小女孩她怎么能有那么大的勇气？因为我们现在生活在一个和平的年代，从自己出生到现在都没有经历过战争，所以我们是无法想象那个年代是什么样的……什么事情在那样一个战争的年代都可以做出来，为了自己的信仰也好，为了自己的国家也好。”











作为制片人，梁静也在《八佰》中出演了一个小角色，小到连名字都没有，演员表中只写着“教授夫人”。这位教授夫人代表了南岸普通市民看待这场战斗的一种视角。





梁静表示，“这个戏整体是一个群像戏，导演想表现的是整个民族或者说所有人在面对外敌侵入时的一种状态。所以我们每个人都是一个点，这个责任我觉得大家是均分的。”





“我们希望每一个阶层都有一个能让观众记得住的人，再加上北岸的仓库，构成了整个世界。它浓缩在这个小小的四行仓库周围了。”导演管虎如是说。