汤姆·汉克斯主演的电影又要在中国内地上映了。





影片去年在北美公映后，短时间内就获得如潮好评：《时代周刊》、BBC等老牌权威杂志评及媒体将其选为“年度十佳影片”，《洛杉矶时报》感叹“这部影片就像一束善良的光，照射在非常需要它的这个时代。”“正是这个世界所急需的一剂温暖！”相信届时观众们会在大银幕前全情感受这场温柔治愈的“心灵按摩”。





电影《邻里美好的一天》根据真实故事改编，讲述了美国著名儿童节目主持人罗杰斯先生（汤姆·汉克斯 饰），与愤世嫉俗的记者罗伊德·沃格尔（马修·瑞斯 饰）之间温暖治愈的故事。在罗杰斯先生的影响下，记者罗伊德心中的丘壑逐渐被抚平，一段短暂相遇变成了传世至交，他们真正展现了人与人之间的美好。





影片中，影帝汤姆·汉克斯所饰演的这位“罗杰斯先生”，堪称美国历史上的传奇人物：曾经凭借一己之力拯救了美国PBS电视台，他所创作的的节目《罗杰斯先生的左邻右舍》从1968年开始播出，一共895集并持续播出长达33年。







影片讲述罗杰斯先生 与记者罗伊德之间的友情





不仅开拓了儿童电视节目的荒漠化时代，节目中还会通过音乐和木偶戏的方式向孩子们传递死亡、战争、离婚等“大尺度”词语的概念，创造了儿童节目前所未有的新形式，对美国乃至世界儿童教育界都做出了巨大的贡献。





电影《邻里美好的一天》由美国三星影片公司出品，腾讯影业参与全球投资，伟岸影业制作，腾讯影业助力中国区推广。由玛丽埃尔·海勒导演，汤姆·汉克斯、马修·瑞斯、苏珊·卡莉奇·沃森、克里斯·库珀主演。