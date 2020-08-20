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汤姆汉克斯"邻里美好的一天"定档9.18

重拾大银幕美好 "时代最需要的电影"

2020-08-20 16:14:28 来源：Mtime时光网

汤姆·汉克斯主演的电影又要在中国内地上映了。
　　

定档海报

时光网讯　汤姆·汉克斯主演的《邻里美好的一天》确定9月18日国内上映。影片扎实故事以及主演汤姆·汉克斯的精湛演技，也让影片被国内媒体及影迷，喻为年度必看电影之一。

　　影片去年在北美公映后，短时间内就获得如潮好评：《时代周刊》、BBC等老牌权威杂志评及媒体将其选为“年度十佳影片”，《洛杉矶时报》感叹“这部影片就像一束善良的光，照射在非常需要它的这个时代。”“正是这个世界所急需的一剂温暖！”相信届时观众们会在大银幕前全情感受这场温柔治愈的“心灵按摩”。

　　电影《邻里美好的一天》根据真实故事改编，讲述了美国著名儿童节目主持人罗杰斯先生（汤姆·汉克斯 饰），与愤世嫉俗的记者罗伊德·沃格尔（马修·瑞斯 饰）之间温暖治愈的故事。在罗杰斯先生的影响下，记者罗伊德心中的丘壑逐渐被抚平，一段短暂相遇变成了传世至交，他们真正展现了人与人之间的美好。

　　影片中，影帝汤姆·汉克斯所饰演的这位“罗杰斯先生”，堪称美国历史上的传奇人物：曾经凭借一己之力拯救了美国PBS电视台，他所创作的的节目《罗杰斯先生的左邻右舍》从1968年开始播出，一共895集并持续播出长达33年。


影片讲述罗杰斯先生与记者罗伊德之间的友情

　　不仅开拓了儿童电视节目的荒漠化时代，节目中还会通过音乐和木偶戏的方式向孩子们传递死亡、战争、离婚等“大尺度”词语的概念，创造了儿童节目前所未有的新形式，对美国乃至世界儿童教育界都做出了巨大的贡献。

　　电影《邻里美好的一天》由美国三星影片公司出品，腾讯影业参与全球投资，伟岸影业制作，腾讯影业助力中国区推广。由玛丽埃尔·海勒导演，汤姆·汉克斯、马修·瑞斯、苏珊·卡莉奇·沃森、克里斯·库珀主演。

   编辑：小火纸

关键词： 汤姆汉克斯 邻里美好的一天 内地定档
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相关电影/影人

邻里美好的一天

邻里美好的一天 (2019)

0.0

导演：玛丽埃尔·海勒

主演：汤姆·汉克斯

在线播放

汤姆·汉克斯

汤姆·汉克斯

Tom Hanks

职业：演员 | 制作人 | 编剧 | 导演

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