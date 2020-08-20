电影《一刀天堂》在厦门正式开机。该片由贾樟柯监制，黄朝亮执导，实力演员段奕宏、史彭元、龚蓓苾、沙宝亮领衔主演。











影帝新星同台飙戏 段奕宏大赞史彭元演技“印象深刻”











































金牌班底保驾护航 “公路+犯罪”类型片或将迎来新惊喜











电影《一刀天堂》聚焦在林承生的追凶之路，是典型的“公路+犯罪”类型片。据悉，剧组将辗转福建厦门、云南山区取景拍摄。





此前，由贾樟柯监制、陌陌影业和暖流文化出品的电影《不止不休》，先后入围了威尼斯国际电影节和多伦多国际电影节。此次是贾樟柯与陌陌影业的二度合作，相信也将延续《不止不休》的高品质高要求，为观众带来视听享受。

























电影《一刀天堂》影片将于2021年上映。



