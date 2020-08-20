影帝新星同台飙戏 段奕宏大赞史彭元演技“印象深刻”
电影《一刀天堂》
讲述了一位餐馆老板（段奕宏饰）因失去至亲追凶七年，途中结识了一位身世复杂的少年（史彭元饰），在猜疑与试探中，两人的关系开始朝着意想不到的方向发展。
史彭元在今夏火遍全网的悬疑剧《隐秘的角落》
中饰演“严良”一角，出生于2005年的他，对角色把握精准，极具感染力的表演获网友热议，凭实力“出圈”。
在开机前的剧本围读过程中，段奕宏大赞史彭元演技，称“很欣赏他在《隐秘的角落》
中的表现，印象十分深刻”。
此外，曾在《独自等待》《我不是药神》
等多部高品质影片中表现不俗的优秀演员龚蓓苾，以及在《铤而走险》《古董局中局古董局中局Ⅱ》中惊艳亮相的跨界演员沙宝亮，也将在影片中塑造重要角色。
金牌班底保驾护航 “公路+犯罪”类型片或将迎来新惊喜
电影《一刀天堂》聚焦在林承生的追凶之路，是典型的“公路+犯罪”类型片。据悉，剧组将辗转福建厦门、云南山区取景拍摄。
此前，由贾樟柯监制、陌陌影业和暖流文化出品的电影《不止不休》，先后入围了威尼斯国际电影节和多伦多国际电影节。此次是贾樟柯与陌陌影业的二度合作，相信也将延续《不止不休》的高品质高要求，为观众带来视听享受。
导演黄朝亮
以手法细腻、风格写实见长，代表作《寒单》
获得第21届台北电影节十项提名。
电影《一刀天堂》影片将于2021年上映。