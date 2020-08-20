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段奕宏&史彭元犯罪片《一刀天堂》开机

贾樟柯监制 台湾导演黄朝亮执导

2020-08-20 17:24:41 来源：Mtime时光网

电影《一刀天堂》在厦门正式开机。该片由贾樟柯监制，黄朝亮执导，实力演员段奕宏、史彭元、龚蓓苾、沙宝亮领衔主演。


　　时光网讯 8月20日，电影《一刀天堂》在厦门正式开机。该片由贾樟柯监制，黄朝亮执导，实力演员段奕宏史彭元龚蓓苾沙宝亮领衔主演，新生代演员温茉言、张博文主演，共同演绎一场跨越七年的追凶故事。

影帝新星同台飙戏 段奕宏大赞史彭元演技“印象深刻”



　　电影《一刀天堂》讲述了一位餐馆老板（段奕宏饰）因失去至亲追凶七年，途中结识了一位身世复杂的少年（史彭元饰），在猜疑与试探中，两人的关系开始朝着意想不到的方向发展。



　　段奕宏曾凭借电影《暴雪将至》获东京国际电影节、上海国际电影节“双料影帝”，并在《烈日灼心》《风声》《士兵突击》等多部经典影视作品中贡献了教科书级的杰出演技。

　　史彭元在今夏火遍全网的悬疑剧《隐秘的角落》中饰演“严良”一角，出生于2005年的他，对角色把握精准，极具感染力的表演获网友热议，凭实力“出圈”。



　　在开机前的剧本围读过程中，段奕宏大赞史彭元演技，称“很欣赏他在《隐秘的角落》中的表现，印象十分深刻”。

　　此外，曾在《独自等待》《我不是药神》等多部高品质影片中表现不俗的优秀演员龚蓓苾，以及在《铤而走险》《古董局中局古董局中局Ⅱ》中惊艳亮相的跨界演员沙宝亮，也将在影片中塑造重要角色。

金牌班底保驾护航 “公路+犯罪”类型片或将迎来新惊喜



　　电影《一刀天堂》聚焦在林承生的追凶之路，是典型的“公路+犯罪”类型片。据悉，剧组将辗转福建厦门、云南山区取景拍摄。

　　此前，由贾樟柯监制、陌陌影业和暖流文化出品的电影《不止不休》，先后入围了威尼斯国际电影节和多伦多国际电影节。此次是贾樟柯与陌陌影业的二度合作，相信也将延续《不止不休》的高品质高要求，为观众带来视听享受。

　　导演黄朝亮以手法细腻、风格写实见长，代表作《寒单》获得第21届台北电影节十项提名。

　　摄影指导余力为，擅长现实主义题材，曾多次获得香港金像奖和台湾金马奖最佳摄影提名，代表作《桃姐》《山河故人》等。

　　灯光指导黄志明，王家卫御用灯光师，代表作《重庆森林》《南方车站的聚会》等。

　　声音指导杜笃之，至今已赢得七座金马奖最佳录音奖，是具有世界级水准的电影录音师，代表作《花样年华》《一一》等。

　　剪辑指导陈博文，剪辑作品超过150部，曾多次获得金马奖最佳剪辑奖，代表作《一一》《牯岭街少年杀人事件》等。

　　电影《一刀天堂》影片将于2021年上映。

   编辑：飒飒

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 段奕宏 陌陌 贾樟柯 开机
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