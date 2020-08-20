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古天乐版吕布遇见古力娜扎版貂蝉

《真‧三国无双》曝剧照 影片已完成后期

2020-08-20 17:50:32 来源：Mtime时光网

这个版本吕布和貂蝉你们满意吗？
      吕布和貂蝉

　　时光网讯 周显扬执导兼监制，杜致朗监制兼编剧、韩庚古天乐王凯古力娜扎等主演的电影《真‧三国无双》曝光剧照。古天乐版吕布和古力娜扎版貂蝉格外引人注目。“曹操”王凯、“刘备”杨祐宁以及吕良伟、罗家英等亮相。

　 

先导预告片

《真‧三国无双》原定档于2019年上映，2018年便曝光了先导预告片，但新档期目前还未公布。 影片由著名格斗游戏改编而成，自开拍以来，便吸引了广大游戏迷、粉丝及观众的期待。据悉，目前影片已经完成后期制作。

杨祐宁扮演刘备

   　导演周显扬早前表示，希望打造一个更年轻、更热血，很不一样的三国世界，：“电影版《真·三国无双》我选择的是三国中比较早期的故事，黄巾之乱、三英战吕布等。彼时的曹操只有三十岁，刘备还不到三十岁，按照今天的标准，他们都还是年轻人。我希望把这些英雄人物年轻时的状态，他们当时的理想抱负呈现给观众，让更多的年轻观众对于三国这个题材感兴趣。”

吕良伟扮演袁绍

      据悉，影片在新西兰实景拍摄，呈现出的不一样的古代中国的山河大地。闻战鼓、思良将，乱世枭雄曹操，桃园结义三兄弟“刘、关、张”，人中吕布与大美人貂蝉，三国几许风流人物纷纷现身。片段更原汁原味重现游戏中的武将服饰及兵器，以及使出“无双”绝技的精彩场面！

王凯扮演曹操

   编辑：小火纸

关键词： 真·三国无双 古天乐 古力娜扎 吕布 貂蝉
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