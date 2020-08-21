《闪电侠》电影中大本版蝙蝠侠是闪电侠的“家人”。





















在《闪电侠》导演安德斯·穆斯切蒂看来，本·阿弗莱克在剧本中是非常重要的组成部分，大本上周看完剧本后立马就答应了邀约。











迈克尔·基顿也将在《闪电侠》中扮演蝙蝠侠





今年6月多家外媒还报道，《闪电侠》电影中，将迎来一位我们熟悉的新“蝙蝠侠”——迈克尔·基顿。基顿最早是在1989年蒂姆·波顿的《蝙蝠侠》中，饰演了布鲁斯·韦恩，后来在1992年的《蝙蝠侠归来》中回归出演。基顿还会像塞缪尔·杰克逊的弗瑞局长一样，在多部DC电影中出现。





关于《闪电侠》的更多信息，北京时间8月23日的DC全球粉丝大会将会公布。





