时光网讯 《闪电侠》
导演安德斯·穆斯切蒂
近日独家向《名利场》杂志确认：本·阿弗莱克
将在这部电影中再度披上蝙蝠侠战袍，1989年《蝙蝠侠》
男主角迈克尔·基顿
也会再度扮演这个角色。埃兹拉·米勒
主演的这部电影将于2022年6月上映。
此外，华纳DC今日还发布了2021版《蝙蝠侠》
先导海报和片名LOGO，今天难道是“蝙蝠侠日”吗？
在《闪电侠》导演安德斯·穆斯切蒂看来，本·阿弗莱克在剧本中是非常重要的组成部分，大本上周看完剧本后立马就答应了邀约。
安德斯·穆斯切蒂说：“这是巴里·艾伦（闪电侠）的电影，大本扮演的蝙蝠侠和他之间有着很强的情感联系，在巴里看来，大本才是最原始的蝙蝠侠，他们在电影《正义联盟》
中有着很好的互动，就像家人一般的关系。而且蝙蝠侠和闪电侠一样都是母亲在小时候被人杀害，他们的关系是《闪电侠》
中的情感容器。”
今年6月多家外媒还报道，《闪电侠》电影中，将迎来一位我们熟悉的新“蝙蝠侠”——迈克尔·基顿。基顿最早是在1989年蒂姆·波顿的《蝙蝠侠》中，饰演了布鲁斯·韦恩，后来在1992年的《蝙蝠侠归来》中回归出演。基顿还会像塞缪尔·杰克逊的弗瑞局长一样，在多部DC电影中出现。
关于《闪电侠》的更多信息，北京时间8月23日的DC全球粉丝大会将会公布。