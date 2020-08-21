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大本将回归扮演蝙蝠侠现身《闪电侠》

新版《蝙蝠侠》公布先导海报和片名LOGO

2020-08-21 06:42:20 来源：Mtime时光网

《闪电侠》电影中大本版蝙蝠侠是闪电侠的“家人”。

      时光网讯 《闪电侠》导演安德斯·穆斯切蒂近日独家向《名利场》杂志确认：本·阿弗莱克将在这部电影中再度披上蝙蝠侠战袍，1989年《蝙蝠侠》男主角迈克尔·基顿也会再度扮演这个角色。埃兹拉·米勒主演的这部电影将于2022年6月上映。

      此外，华纳DC今日还发布了2021版《蝙蝠侠》先导海报和片名LOGO，今天难道是“蝙蝠侠日”吗？



      本阿弗莱克曾在《蝙蝠侠大战超人》《正义联盟》《自杀小队》等片中扮演黑暗骑士，也曾是马特·里弗斯导演《蝙蝠侠》的男主角，甚至还曾是导演人选，种种原因让他退出了这个项目。

      在《闪电侠》导演安德斯·穆斯切蒂看来，本·阿弗莱克在剧本中是非常重要的组成部分，大本上周看完剧本后立马就答应了邀约。



      安德斯·穆斯切蒂说：“这是巴里·艾伦（闪电侠）的电影，大本扮演的蝙蝠侠和他之间有着很强的情感联系，在巴里看来，大本才是最原始的蝙蝠侠，他们在电影《正义联盟》中有着很好的互动，就像家人一般的关系。而且蝙蝠侠和闪电侠一样都是母亲在小时候被人杀害，他们的关系是《闪电侠》中的情感容器。”
迈克尔·基顿也将在《闪电侠》中扮演蝙蝠侠

      今年6月多家外媒还报道，《闪电侠》电影中，将迎来一位我们熟悉的新“蝙蝠侠”——迈克尔·基顿。基顿最早是在1989年蒂姆·波顿的《蝙蝠侠》中，饰演了布鲁斯·韦恩，后来在1992年的《蝙蝠侠归来》中回归出演。基顿还会像塞缪尔·杰克逊的弗瑞局长一样，在多部DC电影中出现。

      关于《闪电侠》的更多信息，北京时间8月23日的DC全球粉丝大会将会公布。


   编辑：小火纸

关键词： 本阿弗莱克 蝙蝠侠 闪电侠 迈克尔基顿
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闪电侠

闪电侠 (2022)

0.0

导演：安德斯·穆斯切蒂

主演：埃兹拉·米勒

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安德斯·穆斯切蒂

安德斯·穆斯切蒂

Andres Muschietti

职业：导演 | 制作人

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本·阿弗莱克

本·阿弗莱克

Ben Affleck

职业：演员 | 制作人 | 导演 | 编剧

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迈克尔·基顿

迈克尔·基顿

Michael Keaton

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埃兹拉·米勒

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