时光网讯
7月初，《正义联盟》
“钢骨”饰演者雷·费舍
在社交媒体怒批导演乔斯·韦登
，“他在片场对待演员和工作人员恶心、粗鲁和不专业，他的行为完全让人无法接受。”
日前，据知情人士向外媒《综艺》证实，华纳传媒公司已经对《正义联盟》
的制作进行调查。目前还没有调查结果，也没有具体的调查时间表。
该消息人士强调，华纳传媒对韦登、约翰斯或博格没有预设评判，调查范围也不限于他们，而且为了保持调查的公正性，公司将进行私下的调查。
与此同时，本周四，雷·费舍
也在推特上说，在对许多卡司和工作人员进行了5周的访问后，华纳传媒已经“正式”雇佣了一个独立的第三方来调查他的指控。
另外，他还提到了一个更大的“阴谋”，称韦登、约翰斯、博格、以及“其他人”，在当时的AT&T与时代华纳的并购案中“严重滥用权力”。
AT&T对时代华纳的并购案高达850亿美元，是近年来美国最大的并购案之一，2016年宣布消息后，2018年才通过美国司法部的反垄断调查。
与乔斯·韦登争议相对应的，是原导演扎克·施奈德
的“苦尽甘来”。扎导版《正义联盟》
将于本周六8月22日的DC全球粉丝会上公布关键信息：正式片名、预告片、上线的到底是电影还是剧集。