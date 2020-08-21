华纳正式开始调查《正义联盟》制作过程中的问题。























该消息人士强调，华纳传媒对韦登、约翰斯或博格没有预设评判，调查范围也不限于他们，而且为了保持调查的公正性，公司将进行私下的调查。















另外，他还提到了一个更大的“阴谋”，称韦登、约翰斯、博格、以及“其他人”，在当时的AT&T与时代华纳的并购案中“严重滥用权力”。





扎导剪辑版预告前瞻 AT&T对时代华纳的并购案高达850亿美元，是近年来美国最大的并购案之一，2016年宣布消息后，2018年才通过美国司法部的反垄断调查。







