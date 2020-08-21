过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。

01. 大本回归《闪电侠》饰演“蝙蝠侠”！

《闪电侠》导演安德斯·穆斯切蒂近日独家向《名利场》杂志确认：本·阿弗莱克将在这部电影中再度披上蝙蝠侠战袍，1989年《蝙蝠侠》男主角迈克尔·基顿也会再度扮演这个角色，埃兹拉·米勒主演的这部电影将于2022年6月上映。此外，华纳DC今日还发布了2021版《蝙蝠侠》的先导海报和片名LOGO。在穆斯切蒂看来，大本在剧本中是非常重要的组成部分，大本上周看完剧本后立马就答应了邀约。

02. 帕西诺、德尼罗等加盟雷导《古驰》











雷德利·斯科特执导、Lady Gaga主演新片《古驰》（Gucci）或迎来梦幻共演阵容！据外媒Deadline消息，阿尔·帕西诺、罗伯特·德尼罗、亚当·德赖弗、杰瑞德·莱托、杰克·休斯顿、利夫·卡内正商谈加盟！影片讲述发生在古驰家族内的一桩真实谋杀案，Gaga饰演古驰家族第三代传人Maurizio Gucci的前妻，她在发现丈夫外遇后雇凶谋杀他，之后被判入狱。该片定档2021年11月24日北美上映。

03. 《王冠》第四季发先导预告





Netflix热剧《王冠》第4季发布先导预告（中字）！奥斯卡影后奥莉薇娅·柯尔曼回归饰演中年女王伊丽莎白二世，海伦娜·伯翰·卡特饰演中年玛格丽特公主，托比亚斯·门基斯饰演菲利普亲王，吉莲·安德森饰演的撒切尔夫人，和艾玛·科林饰演的戴安娜王妃加盟本季。第四季11月15日Netflix上线，将会讲述查尔斯王子（乔什·奥康纳饰）与戴安娜王妃的婚姻。

04. 扎导剪辑版《正联》首发预告前瞻





《正义联盟》扎导剪辑版发布首款预告前瞻！2天后（北京时间本周日），首款正式预告片将在DC线上虚拟盛会DC FanDome上曝光，还会公布其它关键信息：正式片名，以及上线的到底是电影还是剧集。扎导此前曾表示，导演剪辑版用的全是自己拍的镜头，不会用到乔斯·韦登拍摄的镜头。亨利当时也没小胡子，不会出现CGI胡子问题。





01. 汤浅政明《日本沉没2020》将剪成电影











汤浅政明执导的Netflix动画剧集《日本沉没2020》，将被重新剪辑制作成电影《日本沉没2020 剧场剪辑版 -不沉的希望-》，电影版海报也发布了！该作改编自小松左京的小说《日本沉没》，以发生大地震的2020年日本为舞台，讲述了中学生武藤步与她的家人等努力生存下去的故事。电影将原本全10集的动画剧集重新构筑，并采用5.1声道影院规格的音响。影片将于11月13日在日本院线上映。





01. 长春电影节将于9.5-9.10举办











第15届中国长春电影节将于9月5日至10日在长春举办，而作为电影节重要组成部分的影展单元将从9月4日持续至9月15日。今年的展映板块可谓亮点颇多，策划三大一级单元、七大二级单元，增设国际影展单元，上百部中外佳片将齐聚春城。本届长春电影节展映单元将设立“影界”“原力”“致敬”三大一级单元，并在此基础上精心策划推出七个二级单元，实现品牌统一性和内容多元性的完美组合。