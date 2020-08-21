

《邻里美好的一天》“凝视版”定档海报





影片自去年在北美上映以来，收获好评不断，烂番茄指数95%、Metacritic均分80，被外媒评为“这个时代最需要的电影”，被《时代周刊》、BBC等老牌权威杂志及媒体评为“年度十佳影片”。影片强大的治愈力获得中外媒体的一致盛赞，而曾获得两届奥斯卡影帝、金球奖终身成就奖的汤姆·汉克斯对“儿童电视节目之父”的全新演绎被高度称赞为“完美”。







《邻里美好的一天》获封“这个时代最需要的电影”





“这个时代需要的电影”温暖上映

——北美口碑爆表获盛赞 美好将至定义初秋“治愈力”





早在北美公映时，《邻里美好的一天》就斩获赞美无数：《时代周刊》表示“这是一部集娱乐和精神功能于一身的电影——这里有你所需要的一切！”《洛杉矶时报》则感叹“这部影片就像一束善良的光，照射在非常需要它的这个时代。”而疫情过后，其温馨治愈的故事与特殊时代背景下人们的情感缺口更加贴合，《邻里美好的一天》更加被这个时代与这个时代的人们所需要。







《邻里美好的一天》中罗杰斯（汤姆·汉克斯 饰）金句频出堪称“治愈力满格”





影片中的罗杰斯金句频出堪称“治愈力满格”。他的口头禅“我就是喜欢这样的你”不仅为几代美国人带去心灵洗涤，如今也将在大银幕为全国影迷带去强大的治愈力量。他的存在让电影变成一剂抑郁抑制剂，为观众驱散心头的阴霾。定档预告中，罗杰斯与罗伊德相拥而笑，众人在地铁当中共同欢唱美好。也借罗杰斯与罗伊德甚至罗伊德父亲之间破冰和解的关系，上演了一出人与人之间的温暖关系图景。







罗杰斯（汤姆·汉克斯 饰）、罗伊德（马修·瑞斯 饰）与众人在地铁当中共同欢唱美好





此外，影片中罗伊德面对原生家庭存在的困惑与伤痛，亲情关系之间的和解与调节等现代生活中每一个人都有可能遇到的问题都在电影中被一一展现，相信届时所有观众也将在这部电影中找到共鸣。





“传奇影帝”演绎全新“传奇人物”

——汤姆·汉克斯41年光影陪伴 凝视眼神传递安静力量





据悉，今日公布的《邻里美好的一天》定档海报由黄海亲自操刀设计完成，画面中汤姆·汉克斯饰演的罗杰斯先生满脸慈祥凝视前方，眼神安静却穿透人心。该海报创意灵感来源于汤姆·汉克斯在影片中的一段眼神戏，有观众评价“汤姆·汉克斯笑意盈盈地注视着你，说出朴实却温暖的鼓励话语，会泪奔。“







“传奇影帝”汤姆·汉克斯演绎“儿童电视节目之父”罗杰斯先生





从影41年，汤姆·汉克斯从一开始就为观众带来许多经典角色和温暖力量：1988年的《飞向未来》他扮演一夜长大到36岁的12岁男孩，展现了优秀的喜剧天赋，并一举获得奥斯卡、金球奖、学院奖、纽约电影批评家四个最佳男主角提名。但他并未就此止步，凭借《阿甘正传》开启了属于自己的黄金时代，他主演的《西雅图夜未眠》《电子情书》等爱情故事治愈了众多“失恋又感冒”的都市男女。







《邻里美好的一天》定档9月18日





中年过后，汤姆·汉克斯又饰演了多个“平凡生活里的传奇”——《萨利机长》里挽救众人于危难时刻的机长，《华盛顿邮报》里捍卫出版自由的编辑，再到《邻里美好的一天》中陪伴几代人童年的儿童电视节目主持人罗杰斯等等。汤姆·汉克斯总是能用自己独特的治愈力量，坚实地支撑起这个时代坍塌的某个角落。





从那个爱傻笑的励志男孩，到如今定档海报中满目慈祥的罗杰斯先生，汤姆·汉克斯对于所有观众来说早已不是简单的电影角色而已。越是疲惫、急躁、满目疮痍的世界，越让人觉得他的温柔与真挚如此稀有。他已经在屏幕中陪伴了我们41年，这一次，让我们再次与他相约影院，来一次充满温馨与治愈的约会，一起相约《邻里美好的一天》。





影片《邻里美好的一天》由美国三星影片公司出品，腾讯影业参与全球投资，伟岸影业制作，腾讯影业助力中国区推广。由玛丽埃尔·海勒导演，汤姆·汉克斯、马修·瑞斯、苏珊·卡莉奇·沃森、克里斯·库珀主演。电影将于9月18日正式在全国上映，影院见。