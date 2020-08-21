今年的长春电影节来了！









时光网讯 第15届中国长春电影节将于9月5日至10日在长春举办，而作为电影节重要组成部分的影展单元将从9月4日持续至9月15日。今年的展映板块可谓亮点颇多，策划三大一级单元、七大二级单元，增设国际影展单元，上百部中外佳片将齐聚春城，为影迷奉上一场视觉的饕餮盛宴！那么本届电影节将为影迷们带来哪些展映单元？每个单元又将展映哪些优秀电影作品？无疑成为影迷们关注的焦点。

策划三大经典品牌

设立七大多元板块





本届长春电影节展映单元将设立“影界”“原力”“致敬”三大一级单元，并在此基础上精心策划推出七个二级单元，实现品牌统一性和内容多元性的完美组合。





“影界”是国际影展中最主要、最核心、影片量最大的一级单元。该单元将充分展示当今电影世界的多样性，密切关注电影发展的最新面貌和现状，呈现不同类型、不同国别、不同文化、不同气质的各类新片。下设的二级子单元包括“国际视野”“电影节直通车”“华语新片展”及“北方有佳人，绝世而独立”女性影展。





“原力”展映单元则着眼未来，聚焦电影生长的新势力，挖掘电影发展的原动力。“原力”是长春电影节国际影展中彰显创作活力、倡导探索精神的一级单元，入围影片均为年轻导演的首部或第二部长片，其中有演而优则导的“老熟人”，也有初生牛犊的新锐导演，共同为电影发展注入了全新活力。





回顾历史，不忘初心，以电影的名义，向经典老片或杰出影人致敬。“致敬”是国际影展中倾述怀旧情怀、展现人文精神的单元，其下设的二级单元包括“百年经典 4K修复”“上海美术电影制片厂经典2K修复”及“薪火相传”于蓝作品回顾展。





回顾经典展望未来，

百余部中外佳片兼顾经典性与可看性





今年长春电影节的一大亮点是增设国际影展单元，这也成为长春电影节迈向国际的关键一步。本次国际影展境外影片将在“百年经典 4K修复”“原力”“电影节、”及“国际视野”四个展映单元得到呈现，其中不仅囊括了众多留名影史的经典老片，也有众多近期极具世界影响力的全球新片，保证了整个国际影展单元的经典性与可看性。





每年全世界各大电影节的经典电影修复单元都会成为“重头戏”，今年长春电影节也将推出万众期待的“百年经典 4K修复”单元。本次4K修复展映单元精彩纷呈，既有1920年黑白默片《法外之徒》，也包括阿尔弗雷德·希区柯克执导的《蝴蝶梦》，比利·怀德的《日落大道》《桃色公寓》，马丁·斯科塞斯的《好家伙》等在内的众多经典作品。





除了重温与回顾经典老片，本次国际影展展映影片另一大突出特点在于“新”——绝大多数参展影片尚未在国内市场正式上映，让长春影迷们在家门口的电影院就能欣赏到一系列很难在国内大银幕上看到的小众精品电影。





“电影节直通车”展映单元将展映来自戛纳、柏林、威尼斯、多伦多等全球知名国际电影节的最新获奖及入围影片，其中包括2019年威尼斯电影节开幕影片、由日本著名导演是枝裕和执导的电影《真相》，2020年柏林电影节“金熊奖”获奖影片《无邪》，以及入围2019年戛纳国际电影节主竞赛单元的《鲁贝之灯》、获得过2020年柏林电影节最佳女演员奖的《温蒂妮》等。





“国际视野”展映单元将展映来自全球各地充满异域文化及风土人情的十余部新片佳作，可谓别开生面的全球电影万花筒，其中既包括由三浦春马、多部未华子主演的《一首小夜曲》，也包括记录一代歌剧之王帕瓦罗蒂辉煌人生旅程的纪录片《帕瓦罗蒂·一声为爱》。

本届长春电影节华语电影展映单元的佳片佳作也绝对令人期待。近年来，众多优秀的女性电影人积极投身到华语电影创作中，女性题材影片层出不穷，佳作纷呈。本届长春电影节华语单元特设“北方有佳人，绝世而独立”女性影展，展映部分将为影迷们带来包括《万箭穿心》《萧红》《江湖儿女》在内的一系列中国女性电影人参与并主导的优秀作品。





此外，影展期间还将邀请知名女演员、女编剧及女制片人做客长春，通过影片展映、映后交流、影人会客厅等多种形式，现场分享女性在电影生涯中的独特感悟，以感官视角和专业精神，从多元视角展现女性影人的独特魅力。





“上海美术电影制片厂经典2K修复” 展也是今年长春电影节精心策划推出的展映单元，自1957年4月建厂以来，美影厂先后创作了500多部伴随了几代中国人成长的经典作品，获得了近200项国内外大奖，以动画“中国学派”享誉国际。





今年长春电影节期间将集中展映五部美影厂出品的2K修复版经典动画片，其中经过2K修复的《宝莲灯》《金猴降妖》《哪吒闹海》均为首次放映，将带影迷们一起重温童年的经典回忆。

2020年6月27日，著名电影表演艺术家于蓝老师在北京去世，享年99岁。从影几十载，于蓝老师以其细腻又精湛的表演让众多其饰演的角色深入人心，为纪念于蓝老师对于长春乃至华语电影作出的突出贡献，本届长春电影节特别策划“薪火相传”于蓝作品回顾展，展映于蓝老师参演的包括《龙须沟》《林家铺子》等四部优秀作品，以寻找新中国电影最初的光火。





线上展映线下互动

实现内容形式新突破





除了电影展映环节，长影节组委会还策划了一系列电影线下论坛及影迷互动活动。其间，将精心推出“对话大师”——谢飞导演作品《本命年》柏林首映三十周年纪念展，第四代著名导演谢飞此次将做客春城，“对话”中国电影艺术研究中心的副研究员、电影学博士左衡，上演电影专业人士思想的碰撞，更为影迷提供一次重温艺术经典的良机。





此外，“北方有佳人，绝世而独立”女性影展也将发起包括映后见面会、影人会客厅等一系列电影线下活动。





由于受新冠肺炎疫情的影响，本届长春电影节展映单元也将在展映方式上实现新的突破，电影展映将分为影院展映、户外展映及部分线上展映几大形式，而就市民普遍关注的公益展映单元，组委会将从征集上来的影片中挑选质量好、老百姓认可度高的影片，在全市各大影院免费邀请市民观影。





接下来的一段时间里，第15届中国长春电影节各影展单元具体片目将持续揭晓，敬请期待！