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RealD与红星美凯龙增建60个优质影厅

推动LUXE整体方案 另安装60套RealD 3D系统

2020-08-21 14:27:17 来源：Mtime时光网

RealD与红星美凯龙共同宣布，将于三年内为红星美凯龙旗下120影厅安装RealD技术，其中包括增建60个RealD优质影厅整体方案。

RealD Cinema精品厅

　　时光网讯　洛杉矶及北京（2020年8月20日）--全球3D和影像技术公司RealD与上海红星美凯龙影业发展有限公司共同宣布，将于三年内为红星美凯龙旗下120影厅安装RealD技术，其中包括增建60个RealD优质影厅整体方案：15个LUXE: A RealD Experience 影厅及45个RealD  Cinema精品厅，余下60个影厅安装RealD 3D系统。

　　此次签约代表着RealD与红星美凯龙影业的进一步深度合作，红星美凯龙影业此前已与RealD合作，在全国11个城市建设了17个LUXE巨幕影厅及5个RealD Cinema厅。同时，此项宣布也体现了RealD优质影厅整体方案（premium cinema package）在市场上的正面反响。

　　“在过去的3年中，红星美凯龙影业与RealD紧密合作，高效完成了22个优质影厅的建设与品牌营造。从这些运营中的影厅来看，它们的票房与上座率都令我们满意。双方的合作不但为我们的观众带来更好的观影体验，也带来了品牌的效应，成为观众进入影院的正面拉力。”



　　红星美凯龙影业总裁许海鸿表示，“我们觉得RealD目前对优质影厅的发展与我们的发展远景是一致的，观众普遍更愿意选择优质影厅来获得更好的体验。”

　　“RealD一直追求在全球范围内引领和优化3D观影体验，而RealD优质影厅则在此基础上超越3D，整体提升2D、3D体验，并且在音响，质量监控，座椅，视野设计及品牌上提供整体优化方案。我们非常荣幸能进一步拓展与红星的合作，为更多中国电影观众提供更优越的技术及更整体的影院体验，让影院观影真正等同于沉浸式的体验。” RealD 副总裁及亚太区总经理陈永文表示。

　　RealD 优质影厅包含2种影厅品牌：巨幕影厅的LUXE：A RealD Experience及中型尺寸银幕的RealD Cinema精品厅。两种影厅都配备两项RealD拥有多项专利的技术，RealD 3D系统与RealD终极银幕 (RealD Ultimate Screen) 以及RealD质量监控管理系统。

　　其中，LUXE: A RealD Experience 近年优质巨幕市场中渐渐茁壮成长的品牌。LUXE的影像优势差距搭配着灵活的商业模式，使得LUXE在影院业界受到广泛欢迎。2018，2019年连续两年增长率超过75%。截至2020年7月底，LUXE在中国市场的影厅数已达106厅。

　　于两年前推出的RealD Cinema精品厅，也于2019年快速发展，总厅数于7月底达到27厅。

　　RealD 至今拥有全球最大的3D影院平台，全球75个国家，1200个院线或影院，共有30, 000块已安装银幕及3000块待安装但已签约银幕安装了RealD 3D系统。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： RealD 红星美凯龙 影厅
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