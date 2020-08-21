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诺兰"信条"曝"逆时存亡"版新预告

"时空逆转"引发特工任务 未来袭击危及存亡

2020-08-21 14:55:51 来源：Mtime时光网

《信条》曝光“逆时存亡”版预告片，以及更新一张新的中文海报。
　　时光网讯　由传奇导演克里斯托弗·诺兰(Christopher Nolan)执导的最新原创科幻动作奇观大片《信条》(Tenet)  将于9月4日登陆中国内地大银幕。影片今日曝光“逆时存亡”版预告，当下世界遭遇未来时空袭击，陷入危及存亡的时空险境，特工们刷新身体极限全力出马拯救世界。


诺兰最新原创科幻动作奇观大片《信条》定档9月4日上映

　　当特工任务遭遇复杂错乱的“时空逆转”，也造就了独特的“诺兰式”特工片。9月4日，来影院加入到前所未见、心跳加倍的逆时空行动！

未来袭击危及存亡 
特工挑战极限任务

　　预告在一种危机氛围下开始，约翰·大卫·华盛顿与罗伯特·帕丁森西装革履一身特工装扮，似乎在执行不知名的神秘任务。而汽车高速运行、空中翻转复原的震撼场面也与对话中“时空逆转”的内容相对应，隐隐透露一场颠覆时间秩序的大战即将爆发。“我们被未来的人袭击了”，也为这场时空之战指向更多复杂的时空可能性，而当下的世界将处于极其被动且不利的存亡时刻。


神秘印度女子或将成为关键人物

　　在公路飙车、攀爬高楼、爆炸逃生等极限动作场面中，两人凭借着矫健身姿、凌厉动作穿梭于这场行动，可以见得“时空逆转”的危机注定会给他们的任务造成相当大的难度。而他们身陷的境地，仍旧是一个未知数。

　　当罗伯特·帕丁森说出“你的优势完好无损”时，令人不禁猜想二人是否已经想出了化解危机、拯救世界计划。可以确定的是，这场危机已经到达了前所未有的关头，必须要以一种全新方式来审视和理解的新世界，才能逆转世界存亡。


罗伯特·帕丁森

战局遭遇时空逆转 
造就“诺兰式”特工片

　　当谈到影片时，导演克里斯托弗·诺兰指出：“故事取材于时间与我们对时间的体验，并将科幻小说的元素与经典的间谍元素结合了起来。”多数人把时间看作自身存在的不变动力，而在诺兰的手中，时间变成了极易驾驭的丝线，可随意弯曲、扭曲、并置……或逆转。

　　制片人托马斯认为，在某种意义上，大家都与诺兰一样对时间着迷，“无论你是谁、来自何处、生活经历如何，都知道我们对时间无能为力。时间支配你。”而当诺兰特有的复杂时间秩序出现在一场特工任务中，则造就了独一无二的“诺兰式”特工片。


震撼实拍宏大制作缔造动作奇观

　　因为特工们所要面对的危机恰恰来源于独特的“时空逆转”法则，不仅仅要面对时间所带来的不可抗力，而且还要在逆向时空中适应新的时间运行方式及物理法则，无论是对于影片中的人物而言，还是对观众而言，都将是一次惊险加倍、挑战认知的心跳体验，值得到大银幕一探究竟。

　　《信条》由华纳兄弟影片公司出品、克里斯托弗·诺兰执导，约翰·大卫·华盛顿(John David Washington)、罗伯特·帕丁森(Robert Pattinson)、伊丽莎白·德比齐(Elizabeth Debicki) 、肯尼思·布拉纳(Kenneth Branagh)、迈克尔·凯恩(Michael Caine)等联袂主演。影片将于9月4日登陆中国内地各大影院。


约翰·大卫·华盛顿


逆转时空的崭新设定全面颠覆感官

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 信条 预告片 诺兰
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