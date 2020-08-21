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"盗梦空间"曝"造梦专家"版预告

盗梦天团再掀狂澜 震撼余味十年未消

2020-08-21 15:19:42 来源：Mtime时光网

《盗梦空间》今日曝“造梦专家”版预告，呈现了盗梦天团的全员集结。
　　时光网讯　传奇导演克里斯托弗·诺兰执导的科幻烧脑经典巨制《盗梦空间》即将于8月28日重映，预售现已全面开启。影片今日曝“造梦专家”版预告，盗梦人、前哨者、筑梦师、伪装者等全员集结，盗梦团队锁定目标开启全新行动，这一次不再“盗取”而是“植入”想法，更要挑战“梦中梦”多重梦境，涉险入梦不容有失……传奇经典阔别十载，回归银幕重筑旧梦，一起重温被陀螺颠覆的震撼！ 


《盗梦空间》8月28日银幕再现颠覆奇观

造梦专家全员集结 
盗梦天团强势出击 

　　最新曝光的“造梦专家”版预告呈现了盗梦天团的全员集结，作为一支专门通过梦境进入别人思维、盗取想法的神盗组织，盗梦天团中各位成员都身怀绝技，共同完成高难度盗梦任务。

　　团队中有策划并主导整个盗梦行动的“盗梦人”，负责搜集目标信息、为行动提供全面支持的“前哨者”，完全利用想象凭空筑造梦境空间的“筑梦师”，模仿目标人物梦中所出现角色以欺骗迷惑目标的“伪装者”，使用镇静剂等药物帮助所有人入梦的“药剂师”……不同角色各司其职默契配合，共同应对盗梦过程中出现的种种意外。


《盗梦空间》经典元素——陀螺

　　然而，梦中冒险更加惊险，不仅飙车、枪战、爆炸一样不少，还要面对360度旋转的零重力走廊、如折纸一般翻转的巴黎城、永远走不到尽头的彭罗斯阶梯，更有神秘“魅影”现身“搅局”，甚至还要面对永堕迷失域的致命危机……而这一次不仅“盗取”而是“植入”想法，挑战“梦中梦”叠加的多重梦境，难度升级却不容有失。盗梦天团全员集结强势出击，8月28日再临银幕，一起把梦做大！ 


盗梦人柯布和妻子

震撼余味十年未消 
诺兰新片再攀高峰

　　十年前，《盗梦空间》上映时就凭借多空间叙事的奇绝手法、极具视觉冲击力且颠覆想象的梦境奇观疯狂圈粉。十年后，“视觉盛宴”背后隐藏的玄机与彩蛋，至今仍令人玩味不止，梦境到底有几重？陀螺停了没有？戒指暗示着什么？“既然是做梦就干脆做大点”、“我说不要去想大象，你会想到什么”等超多极富哲思的台词金句依旧不时被网友们拿出来分享。


盗梦天团集结强势出击

　　梦是假的，但电影却是真的，走进电影院，跟随《盗梦空间》闯入梦境时空，思维紧随影片情节而游走，那一刻你还分得清梦境与现实吗？导演克里斯托弗·诺兰以其独特的拍摄手法带领观众一起做了一场酣畅淋漓的美梦。

　　有观众感叹：“当年第一次看《盗梦空间》觉得太牛了，简直开创了电影的新世界，没想到十年后依旧无人能与之比肩。”就在《盗梦空间》上映十周年之际，导演诺兰推出了自己的全新力作《信条》，“逆转时空”再辟银幕首创，难怪有媒体坦言“诺神的高峰还是要诺神自己翻越”，而“重看《盗梦空间》是迎接《信条》的最佳方式”。


盗梦团队专门潜入梦境盗取人们的想法

　　华纳兄弟影片公司出品、克里斯托弗·诺兰执导的科幻烧脑经典巨制《盗梦空间》8月28日重映，登陆全国院线，预售现已全面开启。随着《星际穿越》《盗梦空间》的重映，诺兰震撼新作《信条》也将于9月4日炸裂登场，诺兰三作连映引爆暑期观影狂潮！

经典的旋转走廊打斗场面

前哨者和筑梦师各司其职

伪装者可变身目标梦中的任何人物

药剂师帮助人们迅速进入梦境


筑梦师改造梦境信手拈来

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 盗梦空间 预告片 诺兰
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