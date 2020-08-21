《哈利·波特与魔法石》全球票房突破10亿美元，今日电影特别发布“重返童年”版预告。

时光网讯







哈利·波特在霍格沃茨的第一个圣诞节





跟哈利一起开启狂欢

感受巫师才拥有的快乐





自从J.K.罗琳创作了风靡世界的“哈利·波特”系列之后，全世界的社交网络上最常被提起的一个故事就是“我11岁那年本该收到霍格沃茨的录取通知书，结果猫头鹰走丢了……”。能像哈利·波特一样有机会进入魔法世界，成为许许多多哈迷的童年梦想。如今《哈利·波特与魔法石》以全新4K修复3D版重返大银幕，带领影迷一起“重返童年”。







霍格沃茨全体欢庆圣诞





今日发布的新预告将时光倒流到新生哈利在霍格沃茨度过的第一个圣诞节。如果普通人的圣诞节只是拥有一棵圣诞树和树下成堆的礼物，那么霍格沃茨的圣诞节可谓又惊又喜：巧克力蛙、巫师棋、喷火的幼龙、三头大狗毛毛，还有扫帚满天飞的魁地奇大赛……够疯狂也够神奇，精彩万分，魔法世界里巫师们所拥有的快乐绝非麻瓜们所能想象！想拥有哈利·波特同款趴体？快走进影院沉浸式体验巫师的欢乐！







紧张刺激的魁地奇比赛





全球票房突破10亿美元

补上欠哈利·波特的电影票





《哈利·波特与魔法石》全新4K修复3D版在中国内地上映后，票房一路上扬，助力电影全球票房累计突破10亿美元，成为第二部全球破10亿美元的“哈利·波特”系列电影，目前位列第一的仍是最终章《哈利·波特与死亡圣器（下）》。





无数影迷们继上映首周末的“集体返校”大潮之后，最近又纷纷开启了二刷三刷模式，并感叹沉浸魔法梦中不愿醒来，“真是唯一百看不厌的电影”，“一次不容错过的全新旅程”。而更多人则在社交网络上表示：“这是我一直欠哈利·波特的电影票，今年终于还上了。”







惊险无比的真人版巫师棋





而在全新的技术加持之下，大银幕上的魔法更显奇妙，临场感分外强烈，沉浸式体验感令本就十分美好的回忆也因此更加光芒四射，用影迷的一句话来说就是“全新4K修复3D版太香了！”还等什么，影院魔法狂欢邀你一起来嗨！





《哈利·波特与魔法石》由克里斯·哥伦布执导，丹尼尔·雷德克里夫、艾玛·沃森、鲁伯特·格林特等主演。影片全新4K修复3D版已于8月14日登陆全国院线，精彩的童年回忆从不谢幕，霍格沃茨的大门永远向你敞开！







三头犬咆哮来袭





巫师的圣诞节惊喜不断





幼小的挪威脊背龙







这个夏天一起加入魔法狂欢

电影《哈利·波特与魔法石》全新4K修复3D版上映已一周，累计票房近1.3亿元，同时助力该片全球票房突破10亿美元。修复后的惊艳视效令这部19年前的电影焕然一新，所有回忆也因此变得更加美好。今日电影特别发布“重返童年”版预告，带领观众跟随霍格沃茨新生哈利·波特一起，重温当年奇妙的魔法盛宴，体验巫师们才会拥有的快乐。影片现正热映，即刻购票加入霍格沃茨魔法狂欢吧！