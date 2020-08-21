“华谊兄弟要求中小影院先交保底费”话题登上热搜，该消息称华谊要求中小影院要先交保底费，“先付钱再给点映”；网传的另一份发行通知也写道，华谊要求年票房200万以下的影院上交上一年票房总额的3.5%作为保底费，否则无法参与点映；还有很多文章标题直接是“华谊抛弃了全国4200家小影院”。有网友因此质疑《八佰》虽然卖座，但“店大欺客、吃相不佳”。







对此《八佰》发行方华影天下发布官方通告称：2019年全国共有影院1.18玩家，截止8月21日已有排映影院9649家，获得《八佰》放映密钥的影院9497家。（2303家未获得密钥）。





未获得《八佰》放映密钥的影院存在两种情况：

被行业协会公开处理过的存在偷漏瞒报等违规行为的部分影院

不接受此次发行模式等影院





华影天下此次为《八佰》制定的发型模式旨在保护电影市场的正常秩序，打击偷漏瞒报这一长期存在的行业“毒瘤”，也德奥了业内绝大多数院线、影管公司和影院的支持。

同时《八佰》的票房结算遵守影片院线发行政策结算流程，不存在发行方直接向影院收款的行为。

针对媒体相关报道中的不准确的文字描述，特做出以上澄清。

感谢媒体朋友对《八佰》对关注。

感谢对所有助力影院复工电影的关注和支持！

华影天下（天津）电影发行有限责任公司

2020年8月21日。





该公司董事长刘歌表示，此次《八佰》的新发行模式并不具备可复制性，是特殊时期、特殊影片的一次非典型性操作。





《八佰》点映票房超过2亿，截至21日晚8点，总票房已达3.4亿。