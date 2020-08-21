网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

华谊回应《八佰》买断发行"霸王条款"

为打击偷漏瞒报票房的“行业毒瘤”

2020-08-21 21:48:06 来源：Mtime时光网

《八佰》发行被指对小影院实行霸王条款，发行公司华影天下对此进行回应。


      时光网讯 电影《八佰》8月21日全国上映，但从8月14日点映开始，在院线发行时将采取分账制度与买断制度并行的发行模式。就是大影院实行票房分账制度，小影院实行买断制度，再小的影院将无法获得密钥，也就是无法放映《八佰》。对于《八佰》的发行模式，部分小影院指华谊“霸王条款”，华谊发布官方否认。

      “华谊兄弟要求中小影院先交保底费”话题登上热搜，该消息称华谊要求中小影院要先交保底费，“先付钱再给点映”；网传的另一份发行通知也写道，华谊要求年票房200万以下的影院上交上一年票房总额的3.5%作为保底费，否则无法参与点映；还有很多文章标题直接是“华谊抛弃了全国4200家小影院”。有网友因此质疑《八佰》虽然卖座，但“店大欺客、吃相不佳”。


　　对此《八佰》发行方华影天下发布官方通告称：2019年全国共有影院1.18玩家，截止8月21日已有排映影院9649家，获得《八佰》放映密钥的影院9497家。（2303家未获得密钥）。

      未获得《八佰》放映密钥的影院存在两种情况：
      被行业协会公开处理过的存在偷漏瞒报等违规行为的部分影院
      不接受此次发行模式等影院

      华影天下此次为《八佰》制定的发型模式旨在保护电影市场的正常秩序，打击偷漏瞒报这一长期存在的行业“毒瘤”，也德奥了业内绝大多数院线、影管公司和影院的支持。
      同时《八佰》的票房结算遵守影片院线发行政策结算流程，不存在发行方直接向影院收款的行为。
      针对媒体相关报道中的不准确的文字描述，特做出以上澄清。
      感谢媒体朋友对《八佰》对关注。
      感谢对所有助力影院复工电影的关注和支持！
      华影天下（天津）电影发行有限责任公司
      2020年8月21日。

     该公司董事长刘歌表示，此次《八佰》的新发行模式并不具备可复制性，是特殊时期、特殊影片的一次非典型性操作。

　　《八佰》点映票房超过2亿，截至21日晚8点，总票房已达3.4亿。

   编辑：小火纸

关键词： 八佰 买断制 霸王条款 华谊
关注时光网微信

相关电影/影人

八佰

八佰 (2020)

8.0

导演：管虎

主演：王千源 张译

在线播放

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

《八佰》首映王中磊落泪：等了463天

冯小刚：《八佰》会有井喷式的观影和票房

13
制片人王中磊现场落泪，他坦言等《八佰》的首映礼等了46..
2

达达里奥脱了！R级片"我非笼鸟"曝预告

外国女孩迷失东京 情趣酒店隐藏着危险

宅男们最爱的达达里奥，在新片《我非笼鸟》中献出大尺度..
3

乘风破浪！小李海边与女友、孩童戏水

半裸上身和孩子们尽享天伦之乐

11
小李和女友海边戏水，和孩子玩得开心。
4

《信条》首批短评出炉 8月22日口碑解禁

“特工出击”版预告曝光 9月4日内地上映

《信条》内部放映口碑炸裂？
5

怪物出没！《怪物先生》曝终极预告

春夏超市撞“怪” 余文乐变身怪物猎人

7
电影改编自马丁尼兹的同名小说，不同于超级英雄的传统模..

查看更多