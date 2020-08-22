《这样不OK》中字预告

《这样不OK》由高口碑英剧《去他*的世界》导演制作，《小丑回魂》两位小演员索菲·莉莉斯、瓦耶特·奥莱夫主演。故事讲述少女小希跟着妈妈和弟弟搬到小镇上，爸爸自杀了，家庭过得很拮据，她的高中生活很灰暗。还好有朋友斯坦利的相伴，慢慢地小希发现自己竟然有意念控制物体的能力……