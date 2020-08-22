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Netflix砍掉《这样不OK》《平行社会》

新冠疫情导致拍摄推迟 防疫措施成本飙升

2020-08-22 15:32:25 来源：Mtime时光网

新冠疫情导致两部口碑还算可以的Netflix剧集被砍，可能还有更多作品面临这样的命运。

      
      时光网讯 今日Netflix宣布《平行社会》（奇异镇）和《这样不OK》两部剧集被砍。这两部带有科幻/奇幻元素的青少年故事分别于2019年5月和2020年2月上线，在IMDb获得了7分(1.6万人)和7.6分(3.3万人)的评价，称不上神剧，但算还可以的那种。

       Netflix给出砍掉的理由很简单：新冠疫情导致两部剧集第二季拍摄行程一再推迟，复工又需要额外的防疫成本，聚集这么多演员也非常麻烦，干脆……

     

《平行社会》中字预告

据外媒报道，《平行社会》去年就宣布续订第二季，原定2020年上线。《这样不OK》第二季剧本都写完了，一直在等待开机时间。目前来看，两个故事都不会有结局了，可能会有更多的剧集会因为这次疫情导致被砍。

     《平行社会》由凯瑟琳·纽顿、刘承羽等人出演，讲述青少年被传送到神秘的地方，那里和他们的富裕小镇长得一模一样。在四处找不着爸妈的情况下,他们得奋力求生。沒有人出手阻止，也沒有人出手相救。

     

《这样不OK》中字预告

《这样不OK》由高口碑英剧《去他*的世界》导演制作，《小丑回魂》两位小演员索菲·莉莉斯、瓦耶特·奥莱夫主演。故事讲述少女小希跟着妈妈和弟弟搬到小镇上，爸爸自杀了，家庭过得很拮据，她的高中生活很灰暗。还好有朋友斯坦利的相伴，慢慢地小希发现自己竟然有意念控制物体的能力……

   编辑：小火纸

关键词： Netflix 平行社会 这样不OK
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