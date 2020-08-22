时光网有幸第一时间看到这部被全球影迷期待的电影，并迫不及待地想和大家分享这次奇妙的观影感受。

时光网讯 诺兰喜欢在电影中引入新鲜的概念，用复杂的方式（令人眼花脸乱的多线叙事）讲述简单的故事。 诺兰喜欢在电影中引入新鲜的概念，用复杂的方式（令人眼花脸乱的多线叙事）讲述简单的故事。









《信条》继承了《盗梦空间》“盗匪片”的形式，进一步放大了《星际穿越》中对时间概念的探索。





《盗梦空间》中，诺兰一边推进“盗梦”、“植梦”行动，一边解释“盗梦”和“植梦”的规则，所以情节发展中总有新的信息进来，吊足观众的胃口，不给观众走神的机会。





《信条》沿用了这种行动与解释并进的叙事形式，特别之处在于这次要解释的概念比“盗梦”、“植梦”更加烧脑，并且有悖于常人的生活经验。





时间概念可能是科幻电影中最令人着迷，也最容易让观众迷惑的元素。尤其是时间的线性流动被打破后，所可能产生的逻辑悖论是科学家都解释不清的。





“天上只一日，地上几千年”，《星际穿越》简单地将时间压缩或拉伸就已经让观众大呼神奇。





《信条》则直接探讨物理规则在时间维度中的逆向运行，不仅仅通过台词，而且通过视听语言直观呈现“逆行”的效果。











这是其他同类型电影不曾尝试过的，是诺兰对自己的挑战，也是对观众的挑战。





话说回来，《信条》毕竟是一部商业片，不是科教片，面对复杂的科学概念，观众只要集中注意力，还是可以做简单理解的。





真正考验观众的是，反常的经验和复杂的逻辑交织在一起时，人脑常常来不及处理当下涌入的全部信息。





再加上诺兰快节奏的剪辑，能否“追赶”上情节，成为了《信条》对观众最大的考验。





不太夸张地说，大部分普通观众很难一遍就看懂影片的全部情节。











当然，如果你通过了这种考验，恭喜你，你将进入一个新奇的，几乎从未在大银幕上展现过的世界。





如果你没有通过考验，那么建议你再买一张电影票，或者干脆一次买个三五张票。因为如果你真的对这部电影感兴趣，想了解它的全部细节，相信我，这样做很有必要。





因为不能剧透，你可能很难理解我在说什么。





中文预告 相信在看这篇影评的你，一定看过至少一支《信条》的预告片，一定注意到预告中有“子弹从墙中飞回枪里”，“撞翻的汽车跳回路面继续行驶”等反常画面。





那么好了，我来举一个例子。





诺兰曾经给中国观众录制了一段独家寄语，他说：“《信条》是我们为大银幕量身打造的作品，我是电影院的头号粉丝，界世个一另往逃，量力的影电过通是就的爱钟最我，感式仪的来带所院影电于迷痴都生一。”





只是简单的倒序，是否已经给你造成了不小的阅读障碍？





如果一句话呢度难的解理你了大加步一进中混杂了诸多正序倒序的内容是否？





想象一下，你坐在电影院里，努力读懂大银幕上不断闪过的复杂句子……





观看《信条》绝对是一种奇妙的体验，甚至有点像一场150分钟的智力竞赛。





诺兰会时不时地给你打个气，提供点小提示，给你模糊地展示下终点奖品的形状，但更需要观众自己投入十二分的精力，才有机会顺利完成这场比赛。





作为一部投资2亿多美元的超级大片，《信条》的制作肯定是好莱坞最一线的水准。群星表演、动作场面、异域风光、震撼配乐应有尽有。就像诺兰说的，这是一部为电影院量身打造的电影。











但可能真的等你领会了诺兰为《信条》打造的“超高概念”后，才有余暇欣赏这些“锦上添花”。





疫情之下，全球电影行业冷清了这么久，本以为全球观众都在嗷嗷待哺，没想到诺兰一出手，就让人感慨：“给得太多太多了。”











其他影评：





（目前《信条》在“烂番茄”的新鲜度是82%，31鲜，7烂；在MetaCritic评分71分）





诺兰在这部作品中不仅挑战了观众，更挑战了自己。剧情上比《盗梦空间》更考验观影智商，梦境是人的普遍经验，但时间逆转却不是，想要在150分钟彻底看明白这部烧脑版碟中谍或者高智商007电影难度颇高。关于时间逆转的科幻电影，前人的成功的作品不多，诺兰在这个题材上的尝试，既有开创性也颇具冒险精神。





这是一部不怕剧透的电影，因为你即使100%弄明白了这部作品，也很难用简单几句话向身边人解释明白。但大部分观众还是能通过精彩的动作场面和丰富的音效，感受到超级大片的冲击。——时光网 小伙子





一切尽在诺兰导演掌控之中，比《盗梦空间》更成熟，比《星际穿越》更真实，比《敦克尔刻》更简单。150分钟填满，耳朵仿佛不再属于自己。诺兰从来都不是享受游戏的人，他是那个制造游戏规则的人。——时光网 甄甏甏





重温他在被低估的《星际穿越》中提出的想法，诺兰又回到了他最喜欢的主题——时间。不出所料，结果是惊人的。——The Jewish Chronicle Linda Marric





诺兰是一位杰出的艺术家。——HeyUGuys Scott Davis





这部电影有时惊险刺激，有时也让人沮丧，它有着近乎危险的雄心壮志，它在试图打破一种我们熟悉的模式。——The AU Review Peter Gray





这部电影真正的乐趣在于纯粹的壮观场面。——Times (UK) Kevin Maher





这部电影是一场与时间赛跑的比赛，它挑战了我们所知道的一切关于时间的知识。有时向前，有时向后，有时曲折移动。这次行动超越了诺兰以前做过的所有。——NOW Toronto Radheyan Simonpillai