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"神奇女侠1984":戴安娜模仿安妮霍尔

加朵:她等了史蒂夫几十年 再没爱过别人

2020-08-22 12:21:20 来源：Mtime时光网

《神奇女侠1984》拍摄期间，时光网来到影片拍摄片场，独家对话盖尔·加朵和克里斯·派恩，畅谈片中的爱情、八十年代的时尚，以及戴安娜在剧片中的黄金翅膀。


　　时光网特稿　《神奇女侠2》此前曾在伦敦、美国、西班牙和意大利等地拍摄，与其说这是一部续集，倒不如说是这位永生的亚马逊勇士戴安娜——也是大家所熟知的“神奇女侠”，全球跨时代传奇故事的后续部分。不过，这部影片还有很多地方值得大家期待。

　　第一部《神奇女侠》不仅在票房上大获成功，这部影片也成为了一个文化事件，重新定义了超级英雄电影的类型，还让导演派蒂·杰金斯一跃攀升到了顶级导演之列，盖尔·加朵更是因此迅速成为了走红的超级明星。幸运的是，所有的人和事都回归了，迫切地想为观众们呈现这位漫画中的经典人物，同时还将为大家带来一个全新时代，随之而来的，还有属于神奇女侠的惊悚时刻，和各种漫画中出现的可能性。
 


　　画面闪回到了戴安娜在天堂岛上的童年时光，之后的镜头带大家来到了1984年的美国华盛顿。这一年正值美国雄心勃勃“发展十年”中的关键一年，但这一切都没能影响到戴安娜。她默默地在一家博物馆中的人类学部门工作，同时与她的祖先们保持着联系。经典神话故事那种表现张力，仍旧是这部电影编排上的重要组成部分。

　　在期间的这70年里，戴安娜一直竭尽所能，为人类指明正确的发展方向，在这过程中她一直保持着很低调。“她躲在阴影中，”派蒂·杰金斯这样解释说。但这一切都被豹女（克里斯汀·韦格饰演）的到来打破了，豹女是个可怕的女性反派人物，被来自远古的神秘力量变成了一个疯癫的坏人。而她的真实身份，远比戴安娜能想到的更加夸张。


年幼的戴安娜

　　而让我们所有人感到更加吃惊，也更惊喜的是，帅气的美国空军飞行员史蒂夫上尉（克里斯·派恩饰演）在上一部结尾明明马上要挂掉了，但在第二部中——也就是1984年，他仍然完好无损，但也没人愿意把这件事解释清楚。

　　33岁的盖尔·加朵出生在以色列，38岁的克里斯·派恩则是土生土长的加州人，两位演员一起坐在片场旁边。在镜头之外，两位之间流露出来的化学反应，让人感觉轻松愉快，就像他们在镜头中表现出来的一样。

　　他们笑起来很轻松，影片中出现了新的故事情节，让两个人在片中的关系发生了大转变，这一点让两人感到很高兴。在第二部中，轮到史蒂夫不知所措了，这次换成他要去努力适应这个令人炫目的新世界了，在这里到处都是高楼大厦和形形色色的商人，而相比之下，戴安娜倒成了在这个世界生活的老手


豹女

　　对于曾经出演过《星际迷航》的派恩来说，饰演这个全新的、看上去特别天真无辜的老兵形象，就像是在演一个新角色一样。“在第一部中，人们不得不给自己安一个躯壳，为的是抵抗住为了生存而带来的创伤，特别是在战争期间。”

　　“而在第二部中，史蒂夫身处这个充满快乐，又让人眼花缭乱的世界上，他可以卸下身上所有的负担，可以就做一个对什么事都感到好奇的男孩。这并不是战时，这是一个充满启示和敬畏的年代。车子们都很棒！人们也都很赞！”

　　这一次戴安娜发生了改变。她对生活的复杂性有了更多理解，同时，也对在这个世上成为一个人类的意义，有了更为深入的理解。“她是很孤独的，加朵说。“但她生活的挺好，她想要在这个世界中生活，因为这是她的使命。但她也付出了沉痛的代价——史蒂夫就是她的痛处，随着时间流逝，很难让人相信所有的一切仍然还都是美好的。其实她真的没有必要，让自己的生活过得过于充实。”


史蒂夫到底为何“回归”？

　　“派蒂在这部电影中想要表现的是，人类的脆弱和情感也可以成为最强有力的武器，”派恩说到。

　　这对金童玉女曾经被要拯救世界的任务粗暴干涉了，而现在两人终于可以让感情线回归正途了。“在上一部中我们两人刚刚开始，”加朵叹了口气，遗憾地说到。“而且我们之前的感情多少都有点天真。那是戴安娜第一次恋爱。”

　　然后她回以她那迷死人的微笑，第二部中他们俩终于发展到了另一个阶段，可以高兴的称之为“成人”阶段了。“我觉得这个感觉更浪漫、更性感、更强烈。戴安娜一直在等他，从他们两人最后见的那一面开始到现在，已经过去几十年的时间了，从那之后她没有再爱上过任何一个人。”


“红毒蛇”这个扮相很八十年代

　　该片的时间背景设定在八十年代，这个有些圆滑世故的时期，不过杰斯金向加朵保证过，这部片子绝不会仅仅是夸张发型和超级大垫肩的玩笑而已，而还有更多深意。这个充满贪婪气息的时代，给电影想要表达的主题内容，提供了很多潜在的可能性。与之前第一次世界大战残酷的战场画面相比，有了一个非常直观的视觉反差。

　　“八十年代是全世界经济、时尚、音乐和艺术发展的巅峰时期，”加朵解释说。“那个时候满世界都充满了罂粟花那种红色，到处是欢声笑语，遍地是五颜六色，这个时期会让电影看起来很壮观。我也被震撼到了，所有东西看起来是那么的光鲜亮丽，又是那么的充满生机和活力。”

　　戴安娜将站在风口浪尖，她要选择反对趾高气昂的一代人们，那种想要得到一切的思想和风气。故事以狡猾的企业大亨（佩德罗·帕斯卡饰演）的黑金公司拉开帷幕，这家公司会蛊惑客户，承诺他们公司可以提供机会，让人们可以变成自己想成为的任何人。芭芭拉·密涅瓦也就是豹女，就特别想变成跟戴安娜一样，并且希望能够获得永生。


《安妮·霍尔》

　　如果说加朵在第二部中的这身戏服，是符合那个年代时间设定的，而她其实也已经尽力去避免将自己的服装穿得太过于时尚了。她穿着一件时髦的奶油色西装和裤子，刻意模仿了黛安·基顿在《安妮·霍尔》中的经典形象

　　电影服装设计师林迪·海明的设计灵感来自加朵给她的建议，加朵在互联网上搜索了八十年代的高级定制服装，当时十几岁的明星波姬·小丝正在尝试这种服装款式，于是加朵在一张照片中找到了这种装扮。

　　林迪·海明和加朵都没有意识到的是，琳达·卡特在演电视剧版本的《神奇女侠新冒险》时，在进行电视宣传的时候，也借用了《安妮·霍尔》中的人物形象，而这在当时的八十年代来说可能真算是件大事了。其实戴安娜一直在关注这部《神奇女侠》美剧（有传言坚持称琳达·卡特将会在第二部中客串，但没有人有过确切的说法）。


是有点《安妮·霍尔》的意思

　　“哇，那真的很有意思！”派恩说。

　　“是挺有意思的，”加朵略带困惑的耸耸肩说。“但我没看过这部剧，因为那时候我还没有出生呢，我们就是需要一些能把电影场景拍好的东西。”

　　加朵和海明都很喜欢戴安娜在电影中，表现出男性角色时的那种感觉，在影片后面有个场景，加朵会穿上工匠的连衣裤套装，看上去也是帅呆了。


美剧版《神奇女侠》

　　而可怜的史蒂夫，一直在腰间系着一个看起来怪怪的搞笑腰包，但派恩一直很自豪地系着它，还在为下一场戏做准备。

　　“你不喜欢吗？”加朵笑着说。“是他想出来的这个主意。”

　　派恩的个性化服装，差不多是在模仿八十年代的万人迷明星罗伯·劳的装扮，脚底一双复古运动鞋，外加宽松的蓝色裤子，不过就算穿成这样，他看上去也有点呆萌的感觉。


黄金翅膀

　　这部新片和它所处的新时代，给影片中的人物服装和武器，提供了更多让人意想不到的可能性。神奇女侠经典的红白蓝三色服装焕然一新，使用了在八十年代当时最为柔软和光滑的面料进行了改造。说到这儿，大家最为关注的，还要算那套让人激动兴奋的黄金盔甲战衣了，还配上了一对翅膀，这对翅膀可以将神奇女侠包裹在其中，用来抵挡飞来的子弹

　　“可以说这就是传说中的经典形象，” 杰金斯充满热情地解释说，她从漫画书中精心挑选了这个形象，而且她知道，这个形象跟上一部中的神奇女侠相比，将会在视觉上有一个很大的升级。“神奇女侠有一个非常完整的世界，而我们是在上一部电影的结尾，才将她带到了人类生活的现实世界中。是的，她肯定会一直有神奇女侠特有的盔甲，但是在不同历史时期，她身上的盔甲也不一样，而这都是有原因的。”


不同年代，造型也不同

　　设计女性穿戴的盔甲其实不是件容易事，包裹在身上的层层金属必须要非常得体合身，为的是神奇女侠在战斗中，要能够进行肢体上的各种扭转和打斗动作。而身后这对翅膀也得具有多重功能，要能够任意伸展，这样能让神奇女侠可以滑翔，然后还能缩回到她的背后。这身盔甲表面的光泽度极高，而这对摄影来说一直都是个噩梦。因为演员在摄影机中，会在这种表面上照出影子。

　　现在的加朵头上已经有了一个金色光环了，这次她回归神奇女侠的角色，已经不仅仅是演一个超级英雄那么简单了，这对她来说会不会有什么额外的负担呢？



　　加朵深吸了口气，她已经不得不习惯被问到这种类似的问题了，而且还要小心应答。“我想我是很幸运的人。”

　　她说，“有好多人告诉我，这部电影已经在#MeToo（美国反性骚扰运动）上引起了轩然大波，如果真的产生了这么大的影响，那我还真挺感激的，我很高兴自己能成为这种发声的媒介。我自己来说首先是作为一个女人，然后我还作为两个女孩的母亲，我希望能够生活在一个大家彼此都互相尊重的世界上。”

　　她环顾了自己的四周，看到大家为拍摄超级英雄电影忙忙碌碌的身影。“对我来说，这部电影之所以很重要，有这方面的原因，但还有很多其他方面的因素。我想为我传达给全世界的信息而负责，我要确保这些信息都是正面积极的。我很高兴自己能参与这部电影，派蒂用她的方式导演了这一切，真的是非常棒，很高兴能在这里演绎这个故事。”



　　北京时间8月23日（本周日）凌晨，DC全球粉丝大会将会开启，时光网将全程进行跟踪报道，《神奇女侠1984》的最新预告也将亮相，敬请关注！

作者：Ian Nathan   编辑：甄甏甏

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关键词： 神奇女侠 片场访谈 派蒂·杰金斯 盖尔·加朵 克里斯·派恩 IanNathan
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神奇女侠1984

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