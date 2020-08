蝙蝠侠:我是复仇者!











BGM是Nirvana的Something In The Way





影片由马特·里夫斯执导,罗伯特·帕丁森饰蝙蝠侠,佐伊·克拉维兹饰猫女,保罗·达诺饰谜语人,杰弗里·怀特饰戈登警长,安迪·瑟金斯饰管家阿尔弗雷德,科林·法瑞尔饰企鹅人,约翰·特托罗饰哥谭黑帮头目卡迈因·法尔科内,彼得·萨斯加德饰一名哥谭地区检察官。

主要角色似乎都在预告出现了