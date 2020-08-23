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张艺谋吴京亮相北京国际电影节启动式

"电影不是生活全部，但是反映生活的镜子"

2020-08-23 10:51:56 来源：Mtime时光网

中国影院复工的第34天，久别重逢，第十届北京国际电影节正式启动。
　　时光网讯 8月22日，第十届北京国际电影节如约而至，这一天，也是中国影院复工的第34天，久别重逢，只为这一刻的相遇，以“梦圆·奋进”为主题的第十届北京国际电影节，携电影的荣耀，踏梦而来。 

　　本届北京国际电影节经历了疫情的磨砺与考验，更为坚毅与成熟，创造性地将线上与线下相结合，“云上电影节”消融了时空的阻隔，成为了一个永不落幕的影视盛典，历史的摄像机也将永久地记住这年、这时、这座城。

　　尽管没有明星红毯，但第十届北京国际电影节的启动式，却在朴素中更见情怀，让人能够静静地聆听电影的心跳。  

　　电影导演张艺谋，本届电影节形象大使吴京，博纳影业创始人、董事长于冬，中国电影股份有限公司副董事长、总经理，华夏电影发行有限责任公司董事长傅若清，电影频道节目中心主任曹寅，中国电影资料馆馆长孙向辉，北京师范大学资深教授、博士生导师黄会林，中国电影家协会主席、著名演员陈道明依次发表感言，寄语中国电影。


 
　　张艺谋导演说：“疫情还没有结束，生活不易，创作更加不易。虽然电影不是生活的全部，但电影是一面反映生活的镜子。有更多的中国故事需要我们继续讲述，有更多的中国故事需要我们讲述给世界。我们需要继续努力，通过我们的工作，给每一个人带去一些新的故事，带去一些感动和力量。”



　　在吴京看来，和电影短暂的别离，造就了更文明、更渴望、更挑剔的观众，来自他们的压力很大，但攀登者就是喜欢压力，“因为它其实是对电影的巨大热情和殷切希望，能推动电影向着远方加速、再加速，摆脱‘洛希极限’式的毁灭威胁，成为艺术银河里永恒的星球。” 



　　于冬则确信电影国企将为中国电影的发展勇挑重担，“如今电影重启，中国在内的世界电影产业都需要复工复产，电影产业格局、生产方式、经营理念都必然会发生深刻调整，越是在这种时刻，越要坚持中国电影人的追求。”



　　傅若清在启动式上表示，在当前和未来的一段时间，中国电影人所面对的任务和挑战依然艰巨，对此他提出三点目标，一是聚焦内容创作，二是加强开拓创新，三是坚持协同共进，同时他也对电影市场充满信心：“到今天全国已有超过8,500家影院复工，多部重量级的新片、大片于近期陆续上映，电影市场正在逐步回暖。在中国电影人的共同努力下，电影产业稳中向好、长期向好的基本面不会改变。”



　　在陈道明的眼中，中国电影人都是志同道合的人，因为对电影有追求有理想有信念才从事这个行业，正如他在启动式上所说：“电影人要发一份光散一份热，不忘我们电影的初心，这个初心不简单是电影人的初心，更是作为中国人的初心。”
    

   编辑：飒飒

关键词： 北影节 开幕 启动
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