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DC粉丝大会发福利!预告片多到爆炸!

正联&蝙蝠侠&神奇女侠&黑亚当全军出击!

2020-08-23 12:34:06 来源：Mtime时光网

《神奇女侠1984》《扎导剪辑版正义联盟》《蝙蝠侠》《闪电侠》《自杀小队2》全都发了新预告片！
　　时光网讯　DC粉丝们今天收获快乐无数，《神奇女侠1984》《蝙蝠侠》《黑亚当》《扎导剪辑版正联》《自杀小队2》……排队发布新预告片！

《神奇女侠1984》

正式中字预告

　　第一部《神奇女侠》中的故事结束后，戴安娜（盖尔·加朵饰）又在人间生活了60多年，续集中的时间来到了上世纪80年代，那也是好莱坞最有趣的年代之一。虽然这段日子看上去离我们有点儿远，但其实当时发生的一切，要比我们想象中的更加与时俱进。

　　预告片中，小戴安娜也现身了！成年后的她，这次在片中要面对两个敌人：克里斯汀·韦格饰演的“豹女”芭芭拉·密涅瓦，她在漫画中是一位考古学家，被邪恶超能力附身，变成了豹子的形态，她也是戴安娜最著名的敌人。另一位反派则是佩德罗·帕斯卡饰演的麦克斯，这位富有而喜爱骗人的商人，其实是在隐喻川普总统。

　　上一部结尾，克里斯·派恩饰演的史蒂夫理论上是已经死了，预告片中的他赫然出现，让戴安娜激动不已。这个角色为何可以回归《神奇女侠1984》，估计只有影片上映之后才能得到答案了。本片由派蒂·杰金斯回归执导与编剧，戈夫·约翰斯与达夫·卡拉汉姆共同编剧，10月2日全美公映。
《蝙蝠侠》

先导中字预告

　　罗伯特·帕丁森主演的新版《蝙蝠侠》首曝先导中字预告，片中布鲁斯·韦恩穿上战袍后被一群坏蛋质问是谁，没想到他回答的不是：“我是蝙蝠侠！”，而是：“我是复仇使者！” 影片暂定2021年10月1日北美上映。

　　BGM是Nirvana的Something In The Way！

　　影片由马特·里夫斯执导，罗伯特·帕丁森饰蝙蝠侠，佐伊·克拉维兹饰猫女，保罗·达诺饰谜语人，杰弗里·怀特饰戈登警长，安迪·瑟金斯饰管家阿尔弗雷德，科林·法瑞尔饰企鹅人，约翰·特托罗饰哥谭黑帮头目卡迈因·法尔科内，彼得·萨斯加德饰一名哥谭地区检察官。
《黑亚当》

先导概念预告

　　DC电影《黑亚当》首曝先导概念预告(中字)，黑亚当以概念形象霸气亮相，饰演者道恩·强森献声解读角色背景起源！

　　根据预告，黑亚当出生于古埃及，为了拯救广大奴隶于水火之中，他“做了我能做的”，结果被投入监牢之中，封印五千年之久。五千年之后，黑亚当终于得以重见天日，积攒了几千年复仇之火的黑亚当决心消灭一切阻碍他的人。

　　漫画中，黑亚当是沙赞的老对手，也拥有沙赞巫师的魔法，胸口同样有闪电。黑亚当在沙赞单人电影《雷霆沙赞！》中没有正式现身，只模糊出现在了沙赞巫师的解说和演示中，作为“心术不正”的反面教材。

　　影片由《孤儿怨》导演佐米·希尔拉执导，将于2021年12月22日北美上映。
《扎导剪辑版正义联盟》

先导预告

　　DC电影《正义联盟》扎导剪辑版发布首款全长正式预告。超多新镜头震撼来袭，这是你仿佛从未看过的船新版本！（BGM为莱昂纳德·科恩演唱的《哈利路亚》）

　　超人身穿黑色战衣复活亮相，达克赛德和荒原狼霸气现身，还有闪电侠英雄救美——女友Iris出现，钢骨受伤前的故事也更丰满了。当然少不了蝙蝠侠、神奇女侠、海王、湄拉等人出现。

　　扎克·施奈德还确认，HBO Max上线的版本总长为4个小时，分4集播出，每集1小时。
　　“我们最终会找到一种方式将其捆绑在一起。”扎导说。他还向在本国没有HBO Max服务的海外粉丝承诺：“我们会找到一种方式让你看到它。”
《自杀小队2》

概念预告

　　《自杀小队2》电影《X特遣队：全员集结》（内地暂译）发布概念预告，还是那么不羁狂野！同时影片揭晓全阵容角色和卡司，来看看《银河护卫队》导演詹姆斯·古恩执导的版本有哪些角色亮相：

维奥拉·戴维斯 饰 阿曼达·沃勒
乔尔·金纳曼 饰 Rick Flagg
玛格特·罗比 饰 哈莉·奎茵
伊德瑞斯·艾尔巴 饰 Bloodsport
迈克尔·鲁克 饰 Savant
黄美玲 饰 Mongal
大卫·达斯马齐连 饰 波点人
杰·科特尼 饰 回旋镖队长
彼得·卡帕尔蒂 饰 思考者
内森·菲利安 饰 T.D.K
丹妮拉·曼希沃 饰 捕鼠者2号
史蒂夫·阿吉 饰 鲨鱼王
皮特·戴维森 饰 黑色守卫
弗卢拉·伯格 饰 Javelin
艾莉丝·布拉加 饰 Sol Soria
胡安·迭戈·波托 饰Silvio Luna
西恩·古恩 饰 Weasel
约翰·塞纳 饰 和平使者

幕后特辑

　　另外，《X特遣队：全员集结》还发布一款幕后特辑，导演詹姆斯·古恩与玛歌特·罗比、伊德瑞斯·艾尔巴、约翰·塞纳等主演亮相并解读影片和角色。“它将和市面上许多超级英雄电影不一样”，“世界上没有比詹姆斯·古恩更适合执导这部电影的导演”，“每个角
色都与众不同”。

　　《X特遣队：全员集结》已在疫情之前拍完，明年8月公映。
《闪电侠》




　　《闪电侠》虽然没有发布新预告片，但本次粉丝大会上，也放出了两张新概念图。《小丑回魂》系列的安德斯·穆斯切蒂将会执导这部2022年公映的真人版新《闪电侠》，埃兹拉·米勒饰演巴里·艾伦本人，而概念图中，我们得以见到了布鲁斯·韦恩为巴里设计的新战袍。

　　此前导演曾告诉外媒，本·阿弗莱克将在这部电影中再度披上蝙蝠侠战袍，1989年《蝙蝠侠》男主角迈克尔·基顿也会再度扮演这个角色，影片将于2022年6月上映。


   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： DC 正义联盟 蝙蝠侠 神奇女侠 黑亚当 X特遣队
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主演：乔尔·金纳曼

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黑亚当

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导演：佐米·希尔拉

主演：道恩·强森

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