《神奇女侠1984》《扎导剪辑版正义联盟》《蝙蝠侠》《闪电侠》《自杀小队2》全都发了新预告片！

时光网讯 DC粉丝们今天收获快乐无数，《神奇女侠1984》《蝙蝠侠》《黑亚当》《扎导剪辑版正联》《自杀小队2》……排队发布新预告片！





《神奇女侠1984》





正式中字预告 第一部《神奇女侠》中的故事结束后，戴安娜（盖尔·加朵饰）又在人间生活了60多年，续集中的时间来到了上世纪80年代，那也是好莱坞最有趣的年代之一。虽然这段日子看上去离我们有点儿远，但其实当时发生的一切，要比我们想象中的更加与时俱进。





预告片中，小戴安娜也现身了！成年后的她，这次在片中要面对两个敌人：克里斯汀·韦格饰演的“豹女”芭芭拉·密涅瓦，她在漫画中是一位考古学家，被邪恶超能力附身，变成了豹子的形态，她也是戴安娜最著名的敌人。另一位反派则是佩德罗·帕斯卡饰演的麦克斯，这位富有而喜爱骗人的商人，其实是在隐喻川普总统。





上一部结尾，克里斯·派恩饰演的史蒂夫理论上是已经死了，预告片中的他赫然出现，让戴安娜激动不已。这个角色为何可以回归《神奇女侠1984》，估计只有影片上映之后才能得到答案了。本片由派蒂·杰金斯回归执导与编剧，戈夫·约翰斯与达夫·卡拉汉姆共同编剧，10月2日全美公映。

《蝙蝠侠》





先导中字预告 罗伯特·帕丁森主演的新版《蝙蝠侠》首曝先导中字预告，片中布鲁斯·韦恩穿上战袍后被一群坏蛋质问是谁，没想到他回答的不是：“我是蝙蝠侠！”，而是：“我是复仇使者！” 影片暂定2021年10月1日北美上映。





BGM是Nirvana的Something In The Way！





影片由马特·里夫斯执导，罗伯特·帕丁森饰蝙蝠侠，佐伊·克拉维兹饰猫女，保罗·达诺饰谜语人，杰弗里·怀特饰戈登警长，安迪·瑟金斯饰管家阿尔弗雷德，科林·法瑞尔饰企鹅人，约翰·特托罗饰哥谭黑帮头目卡迈因·法尔科内，彼得·萨斯加德饰一名哥谭地区检察官。

《黑亚当》





先导概念预告 DC电影《黑亚当》首曝先导概念预告(中字)，黑亚当以概念形象霸气亮相，饰演者道恩·强森献声解读角色背景起源！





根据预告，黑亚当出生于古埃及，为了拯救广大奴隶于水火之中，他“做了我能做的”，结果被投入监牢之中，封印五千年之久。五千年之后，黑亚当终于得以重见天日，积攒了几千年复仇之火的黑亚当决心消灭一切阻碍他的人。





漫画中，黑亚当是沙赞的老对手，也拥有沙赞巫师的魔法，胸口同样有闪电。黑亚当在沙赞单人电影《雷霆沙赞！》中没有正式现身，只模糊出现在了沙赞巫师的解说和演示中，作为“心术不正”的反面教材。





影片由《孤儿怨》导演佐米·希尔拉执导，将于2021年12月22日北美上映。

《扎导剪辑版正义联盟》





先导预告 DC电影《正义联盟》扎导剪辑版发布首款全长正式预告。超多新镜头震撼来袭，这是你仿佛从未看过的船新版本！（BGM为莱昂纳德·科恩演唱的《哈利路亚》）





超人身穿黑色战衣复活亮相，达克赛德和荒原狼霸气现身，还有闪电侠英雄救美——女友Iris出现，钢骨受伤前的故事也更丰满了。当然少不了蝙蝠侠、神奇女侠、海王、湄拉等人出现。





扎克·施奈德还确认，HBO Max上线的版本总长为4个小时，分4集播出，每集1小时。

“我们最终会找到一种方式将其捆绑在一起。”扎导说。他还向在本国没有HBO Max服务的海外粉丝承诺：“我们会找到一种方式让你看到它。”

《自杀小队2》





概念预告 《自杀小队2》电影《X特遣队：全员集结》（内地暂译）发布概念预告，还是那么不羁狂野！同时影片揭晓全阵容角色和卡司，来看看《银河护卫队》导演詹姆斯·古恩执导的版本有哪些角色亮相：





维奥拉·戴维斯 饰 阿曼达·沃勒

乔尔·金纳曼 饰 Rick Flagg

玛格特·罗比 饰 哈莉·奎茵

伊德瑞斯·艾尔巴 饰 Bloodsport

迈克尔·鲁克 饰 Savant

黄美玲 饰 Mongal

大卫·达斯马齐连 饰 波点人

杰·科特尼 饰 回旋镖队长

彼得·卡帕尔蒂 饰 思考者

内森·菲利安 饰 T.D.K

丹妮拉·曼希沃 饰 捕鼠者2号

史蒂夫·阿吉 饰 鲨鱼王

皮特·戴维森 饰 黑色守卫

弗卢拉·伯格 饰 Javelin

艾莉丝·布拉加 饰 Sol Soria

胡安·迭戈·波托 饰Silvio Luna

西恩·古恩 饰 Weasel

约翰·塞纳 饰 和平使者





幕后特辑 另外，《X特遣队：全员集结》还发布一款幕后特辑，导演詹姆斯·古恩与玛歌特·罗比、伊德瑞斯·艾尔巴、约翰·塞纳等主演亮相并解读影片和角色。“它将和市面上许多超级英雄电影不一样”，“世界上没有比詹姆斯·古恩更适合执导这部电影的导演”，“每个角

色都与众不同”。





《X特遣队：全员集结》已在疫情之前拍完，明年8月公映。

《闪电侠》













《闪电侠》虽然没有发布新预告片，但本次粉丝大会上，也放出了两张新概念图。《小丑回魂》系列的安德斯·穆斯切蒂将会执导这部2022年公映的真人版新《闪电侠》，埃兹拉·米勒饰演巴里·艾伦本人，而概念图中，我们得以见到了布鲁斯·韦恩为巴里设计的新战袍。





此前导演曾告诉外媒，本·阿弗莱克将在这部电影中再度披上蝙蝠侠战袍，1989年《蝙蝠侠》男主角迈克尔·基顿也会再度扮演这个角色，影片将于2022年6月上映。







