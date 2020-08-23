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香港导演陈木胜病逝 享年58岁

执导《扫毒》《宝贝计划》等众多经典作品

2020-08-23 16:22:38 来源：Mtime时光网

消息太突然，令人久久不能接受。


　　时光网讯 港媒报道，香港导演陈木胜今早不幸因鼻咽癌离世，终年58岁。

　　陈木胜导演的最后一部作品是由甄子丹谢霆锋主演的《怒火》，影片于去年底已杀青。他于拍摄电影期间已感身体不适，之后去做了检查，不幸验出已患上鼻咽癌末期，到拍摄完成已无能力做后期，需交由他人继续工作。



　　陈木胜身后留下妻子和3名子女，悲伤之情仍未平复。

　　陈木胜1961年10月7日生于香港，是电影监制、电影导演、电视台编剧。1982年当上杜琪峯的助理编导，1990年电影《天若有情》是他导演的首部电影。

　　陈木胜1997年后全身投入电影圈，代表作包括《我是谁》（1998）、《特警新人类》(1999)、《双雄》(2003)、《新警察故事》(2004)、《三岔口》(2005)、《宝贝计划》（2006）、《保持通话》(2008)、《扫毒》(2013)等。

   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 陈木胜 香港 去世 病逝
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