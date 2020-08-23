2020-08-23 16:22:38 来源：Mtime时光网
编辑：飒飒
Benny Chan
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导演：陈木胜
主演：甄子丹 谢霆锋
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伊生非凡
9分钟前
我为数不多喜欢的香港导演之一，这样太突然了！不敢相信啊。
猪头五
23分钟前
一路走好。。。。。。
超赫兹
24分钟前
太突然了
竹海泛波
36分钟前
看到这消息真的是突然又震惊，前几天大陆的谢园老师才去世，没想到现在陈木胜导演也走了。看来香港警匪电影要更加江河日下了，毕竟陈导也算香港警匪片导演中的中流砥柱之一了，以后这么火爆的香港警匪片会很难看见了。陈导代表作还少说了一部当年让他名声更进一步的1996年的冲锋队怒火街头。
坂井泉水
我是谁是我第二喜欢的成龙电影啊.........诶，一路走好
荒木唯雨
42分钟前
rip
此情可Wait
50分钟前
我去，太突然了吧
sp2132394
51分钟前
这最后一部电影，我就算死也买票支持啊
休杰克狼
53分钟前
这么突然 这么年轻 一路走好
静静思念着
一路走好。。。。宝贝计划居然是陈导拍的。当看了好多遍。好欢乐。
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