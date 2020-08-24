过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。

01. 《八佰》首周末票房破8亿！

又一部现象级华语电影诞生！管虎执导的战争片《八佰》上周五全国公映，截止发稿时，累计票房8.1亿人民币，观影人次超2086万，破2020年全球首周末票房纪录。《八佰》取材淞沪会战的一役，谢晋元奉命率队驻守上海闸北四行仓库，为了迷惑敌人，他对外宣称有八百人，史称“八百壮士”。影片用来自五湖四海的普通士兵剖开战争的另一个切面，面对战争，他们挺身而出，无惧生死。

02. 艺术片《活着唱着》发正式海报

电影《活着唱着》于中国电影资料馆举行中国首映，监制邓婕携演员赵小利，甘贵丹出席。活动现场发布正式海报，独特的拼贴艺术手法，展现电影中的生活元素。巨大的川剧“戏袍”，包裹着赵丽和她的“团”，趣味化呈现“活着唱着”的乐活态度。电影将于8月28日起，全国艺联上映。首映现场，陈建斌、董卿、冯小刚、靳东、唐季礼、王刚、王小帅、王中磊、张涵予、张铁林、张国立等嘉宾出席。

01. 《花木兰》日本取消院线发行

迪士尼《花木兰》在日本取消院线发行，将于9月4日上线流媒体Disney+！影片最初在日本定档4月17日上映，后受疫情爆发的影响，曾3次延期。《花木兰》在Disney+日本的点播费用为2980日元（不到200元人民币），购买后可多次观看。宝冢歌剧团花组首席男役明日海里奥为花木兰做日语配音，小池荣子为巩俐饰演的女巫配音，细谷佳正、小野贤章、木村昴、安元洋贵、畠中佑等也参与配音。





01. 《扎导剪辑版正义联盟》DC粉丝大会视频来了！





昨日举办的DC粉丝大会上，导剪版《正义联盟》预告片首次亮相！扎克·施耐德导演、本·阿弗莱克、亨利·卡维尔、盖尔·加朵、埃兹拉·米勒与雷·费舍全员上线！扎导在直播中表示，导剪版《正联》将会分为4集在HBO Max上播出，每集一小时。他还透露说，片中会探索钢骨的起源故事，涉及闪电侠的情感戏，并且分享说，自己最喜爱的超级英雄角色是曼哈顿博士。 昨日举办的DC粉丝大会上，导剪版《正义联盟》预告片首次亮相！扎克·施耐德导演、本·阿弗莱克、亨利·卡维尔、盖尔·加朵、埃兹拉·米勒与雷·费舍全员上线！扎导在直播中表示，导剪版《正联》将会分为4集在HBO Max上播出，每集一小时。他还透露说，片中会探索钢骨的起源故事，涉及闪电侠的情感戏，并且分享说，自己最喜爱的超级英雄角色是曼哈顿博士。

02. 劳模姐新片《艾娃》发国际版海报









