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时光早报:"八佰"首周末票房8亿创纪录

"花木兰"日本取消院线公映 "正联"共4小时

2020-08-24 08:42:58 来源：Mtime时光网

早上好，新的一周开始了，今天全球电影圈发生了哪些大事？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《八佰》首周末票房破8亿！



　　又一部现象级华语电影诞生！管虎执导的战争片《八佰》上周五全国公映，截止发稿时，累计票房8.1亿人民币，观影人次超2086万，破2020年全球首周末票房纪录。《八佰》取材淞沪会战的一役，谢晋元奉命率队驻守上海闸北四行仓库，为了迷惑敌人，他对外宣称有八百人，史称“八百壮士”。影片用来自五湖四海的普通士兵剖开战争的另一个切面，面对战争，他们挺身而出，无惧生死。
02. 艺术片《活着唱着》发正式海报



　　电影《活着唱着》于中国电影资料馆举行中国首映，监制邓婕携演员赵小利，甘贵丹出席。活动现场发布正式海报，独特的拼贴艺术手法，展现电影中的生活元素。巨大的川剧“戏袍”，包裹着赵丽和她的“团”，趣味化呈现“活着唱着”的乐活态度。电影将于8月28日起，全国艺联上映。首映现场，陈建斌、董卿、冯小刚、靳东、唐季礼、王刚、王小帅、王中磊、张涵予、张铁林、张国立等嘉宾出席。

01. 《花木兰》日本取消院线发行



　　迪士尼《花木兰》在日本取消院线发行，将于9月4日上线流媒体Disney+！影片最初在日本定档4月17日上映，后受疫情爆发的影响，曾3次延期。《花木兰》在Disney+日本的点播费用为2980日元（不到200元人民币），购买后可多次观看。宝冢歌剧团花组首席男役明日海里奥为花木兰做日语配音，小池荣子为巩俐饰演的女巫配音，细谷佳正、小野贤章、木村昴、安元洋贵、畠中佑等也参与配音。

01. 《扎导剪辑版正义联盟》DC粉丝大会视频来了！

　　昨日举办的DC粉丝大会上，导剪版《正义联盟》预告片首次亮相！扎克·施耐德导演、本·阿弗莱克、亨利·卡维尔、盖尔·加朵、埃兹拉·米勒与雷·费舍全员上线！扎导在直播中表示，导剪版《正联》将会分为4集在HBO Max上播出，每集一小时。他还透露说，片中会探索钢骨的起源故事，涉及闪电侠的情感戏，并且分享说，自己最喜爱的超级英雄角色是曼哈顿博士。
02. 劳模姐新片《艾娃》发国际版海报



　　“劳模姐”杰西卡·查斯坦主演的全新动作片《艾娃》，今日曝光国际版新海报。该片中，“劳模姐”饰演一为女杀手，在企图向家人道出真相后，遭到前雇主科林·法瑞尔疯狂追杀。当然，“劳模姐”也很懂得以牙还牙的道理。影片由劳模姐、约翰·马尔科维奇、科曼、吉娜·戴维斯、柯林·法瑞尔、艾恩·格拉法德、陈冲主演，《帮助》《火车上的女孩》导演塔特·泰勒执导。目前该片尚未定档。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 时光早报 花木兰 八佰 活着唱着
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主演：杰西卡·查斯坦

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主演：艾梅柏·希尔德

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