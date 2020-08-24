时光网讯
8月23日，北京国际电影节组委会特别策划的“十年·如影—北京国际电影节十周年主题论坛”在北京怀柔雁栖湖国际会展中心举行。圆桌讨论环节，导演陈思诚
、陆川
、文牧野
，华谊兄弟CEO王中磊
，以及中国电影资料馆李迅担任嘉宾，畅聊自己对于电影的想法。
陈思诚执导的《唐人街探案3》
本是公众关注度最高春节档影片之一，突发的疫情使得影片撤档。如今影院复工，内地电影市场正逐渐回温，《唐探3》何时上映？
陈思诚
在发言中透露，曾想过把《唐探3》放暑期档，但后来发现今年的暑期档基本就是伪命题，“我们伺机而发吧”。
陈思诚说：“人算不如天算，疫情不仅对电影，对整个世界的政治经济地缘都有很大的影响，电影在这其间有点像微不足道的事情。《唐探3》预售3个亿，有点像煮熟的鸭子飞了。刚刚我还跟陆川说，我是经历过非典的人，我那年正好毕业，那时候没觉得像现在这么久，影响这么大，我本来还打算还打算把《唐探3》放在暑期档，但今年暑期档基本就是一个伪命题，也就《八佰》赶上了一个暑期档的尾巴。我们伺机而发吧。”
另外，陈思诚还爆料，自己下一部电影是一部以北京为背景的科幻片《外太空的莫扎特》
，9月26日就将开拍，全程使用IMAX摄影机拍摄。
“其实我马上要拍9月26日我的第五部电影，叫《外太空的莫扎特》
，它又要回到北京拍了，全景都在北京来取景，9月26日就拍，足以可见我对这座城市的情感之深。”陈思诚说。
“当然，其实在北京操作拍戏有挺大的难度，尤其现在。而且我们这次是一个与科幻相关的电影，我特别希望这次在长安街上有航拍的这种戏，后来发现几乎不太可能。所以后来我就联系到了徐滔台长，因为我打听到了咱们北京台有最好的航拍素材，在北京的航拍素材。然后徐滔台长也特别好的说要提供所有的素材给我们，我觉得这也是一次电影人跟电视人特别深度的合作。因为也许在未来这部电影里，大家会看到很多很好的航拍的素材，但其实是北京台他们在提供的。“
华谊兄弟副董事长兼CEO王中磊
谈到未来项目，提到手上正在筹备一个黑泽明的剧本《黑死病的假面》，讲述几百年前的欧洲疫情故事。
王中磊说：“特别有幸，大概两年多前，我们从黑泽明的家族里，取得了他唯一一部自己写的剧本，没有拍摄的电影。这部电影在这个时间让我们的创作者改变了一些原来创作的方向，非常巧，这部电影名字就是《黑死病的假面》，讲的就是在几百年前跨越整个欧洲的疫情之后的戏剧性故事。”