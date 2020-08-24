陈思诚谈到《唐人街探案3》的档期，佛系表示“我们伺机而发吧”。

























陈思诚说：“人算不如天算，疫情不仅对电影，对整个世界的政治经济地缘都有很大的影响，电影在这其间有点像微不足道的事情。《唐探3》预售3个亿，有点像煮熟的鸭子飞了。刚刚我还跟陆川说，我是经历过非典的人，我那年正好毕业，那时候没觉得像现在这么久，影响这么大，我本来还打算还打算把《唐探3》放在暑期档，但今年暑期档基本就是一个伪命题，也就《八佰》赶上了一个暑期档的尾巴。我们伺机而发吧。”













“当然，其实在北京操作拍戏有挺大的难度，尤其现在。而且我们这次是一个与科幻相关的电影，我特别希望这次在长安街上有航拍的这种戏，后来发现几乎不太可能。所以后来我就联系到了徐滔台长，因为我打听到了咱们北京台有最好的航拍素材，在北京的航拍素材。然后徐滔台长也特别好的说要提供所有的素材给我们，我觉得这也是一次电影人跟电视人特别深度的合作。因为也许在未来这部电影里，大家会看到很多很好的航拍的素材，但其实是北京台他们在提供的。“















王中磊说：“特别有幸，大概两年多前，我们从黑泽明的家族里，取得了他唯一一部自己写的剧本，没有拍摄的电影。这部电影在这个时间让我们的创作者改变了一些原来创作的方向，非常巧，这部电影名字就是《黑死病的假面》，讲的就是在几百年前跨越整个欧洲的疫情之后的戏剧性故事。”