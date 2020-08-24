得益于《八佰》的出色走势，全国单日大盘较前一日逆跌2400万，继续刷新复工以来的单日票房新高。







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复工后第三十五天（8月23日）也是第五周周日，全国共排映达24.4万，观影人次约674万，根据初步统计产出票房2.56亿















得益于《八佰》的出色走势，全国单日大盘较前一日逆跌2400万，继续刷新复工以来的单日票房新高。而复工第五周全国市场共产出票房9.56亿，较此前一周暴涨255%，单周大盘创造2020年以来的最高纪录；本周观影人次也飙升至2570余万，也环比前一周猛涨超过两倍。





《八佰》周日排映场次突破15万场，单日票房较周六逆跌2500万，连续第七天刷新复工后的单片单日票房纪录，并且还成为自去年国庆档的《我和我的祖国》和《中国机长》以来，首部实现单日票房连续两天破2亿的电影。





影片不止成为内地市场10个多月来成绩最高的周末冠军，还超过《绝地战警：疾速追击》于疫情爆发前在北美首周开出的6250万美元，创下本年度单片单市场最佳开局。《八佰》开画首周（含点映）斩获票房超8亿（约合1.16亿美元），凭借单一市场的表现，便刷新了《刺猬索尼克》保持了五个月之久的2020年全球最高开画纪录（41个市场，1.01亿美元）。





其他各片跌幅也不大，其中皮克斯动画《1/2的魔法》较昨天再逆跌17%，走势极其抢眼，开画首周便超过重映的同门作品《寻梦环游记》，成为内地复工后票房最高的动画片。





周二（七夕节）市场将有多部新片上映，目前预售已破8000万的爱情题材新片《我在时间尽头等你》开画首日预排占比高达52.5%，以绝对优势空降排片冠军。《八佰》预排占比被压缩至23.1%，退居排片榜次席。同为爱情题材的《荞麦疯长》首日也得到15%的预排空间，进口新片《小妇人》首日以5.7%的预排占比位列第四。其他老片均遭受毁灭性冲击，预排占比均已跌破1%。









