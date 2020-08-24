网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《八佰》周日逆跌，累计票房破8亿

七夕《我在时间尽头等你》预排片52.5%

2020-08-24 09:17:49 来源：电影票房

得益于《八佰》的出色走势，全国单日大盘较前一日逆跌2400万，继续刷新复工以来的单日票房新高。


本文转载自公众号“电影票房”

      复工后第三十五天（8月23日）也是第五周周日，全国共排映达24.4万，观影人次约674万，根据初步统计产出票房2.56亿

《八佰》2.29亿，累计8.05亿；
《哈利·波特与魔法石》1070万，累计1.64亿；
《1/2的魔法》501万，累计1792万；
《魔发精灵2》138万，累计382万；
《误杀》121万，累计13.27亿；
《星际穿越》98万，累计8.75亿；
《绝地战警：疾速追击》97万，累计3403万；
《北平会馆》74万，累计282万；
《哪吒之魔童降世》66万，累计50.29亿；
《1917》54万，累计6766万；
《禹神传之王者少年》49万 ,累计262万；
《多力特的奇幻冒险》41.2万，累计1.35亿；
《战狼2》32.2万，累计56.9亿；
《雪人奇缘》23.5万，累计1.44亿；
《大鱼海棠》21.3万，累计5.72亿；
《白蛇：缘起》20.8万，累计4.64亿；
《大话西游之大圣娶亲》13.4万，累计1.95亿



      得益于《八佰》的出色走势，全国单日大盘较前一日逆跌2400万，继续刷新复工以来的单日票房新高。而复工第五周全国市场共产出票房9.56亿，较此前一周暴涨255%，单周大盘创造2020年以来的最高纪录；本周观影人次也飙升至2570余万，也环比前一周猛涨超过两倍。

      《八佰》周日排映场次突破15万场，单日票房较周六逆跌2500万，连续第七天刷新复工后的单片单日票房纪录，并且还成为自去年国庆档的《我和我的祖国》和《中国机长》以来，首部实现单日票房连续两天破2亿的电影。

      影片不止成为内地市场10个多月来成绩最高的周末冠军，还超过《绝地战警：疾速追击》于疫情爆发前在北美首周开出的6250万美元，创下本年度单片单市场最佳开局。《八佰》开画首周（含点映）斩获票房超8亿（约合1.16亿美元），凭借单一市场的表现，便刷新了《刺猬索尼克》保持了五个月之久的2020年全球最高开画纪录（41个市场，1.01亿美元）。

      其他各片跌幅也不大，其中皮克斯动画《1/2的魔法》较昨天再逆跌17%，走势极其抢眼，开画首周便超过重映的同门作品《寻梦环游记》，成为内地复工后票房最高的动画片。

      周二（七夕节）市场将有多部新片上映，目前预售已破8000万的爱情题材新片《我在时间尽头等你》开画首日预排占比高达52.5%，以绝对优势空降排片冠军。《八佰》预排占比被压缩至23.1%，退居排片榜次席。同为爱情题材的《荞麦疯长》首日也得到15%的预排空间，进口新片《小妇人》首日以5.7%的预排占比位列第四。其他老片均遭受毁灭性冲击，预排占比均已跌破1%。



作者：电影票房   编辑：羊羊

关键词： 内地票房 八佰
关注时光网微信

相关电影/影人

八佰

八佰 (2020)

8.0

导演：管虎

主演：王千源 张译

在线播放

会员评论 (3)

发表

本周热读

1

古天乐版吕布遇见古力娜扎版貂蝉

《真‧三国无双》曝剧照 影片已完成后期

6
这个版本吕布和貂蝉你们满意吗？
2

仿佛从未看过!扎导"正义联盟"正式预告

总长4小时分4集播出 或登陆HBOMax以外平台

这还是我们认识的《正义联盟》吗？这完全是一部新电影吧！
3

乘风破浪！小李海边与女友、孩童戏水

半裸上身和孩子们尽享天伦之乐

11
小李和女友海边戏水，和孩子玩得开心。
4

这肯定是诺兰观影门槛最高的作品

《信条》独家影评：像一场150分钟的智力竞赛

时光网有幸第一时间看到这部被全球影迷期待的电影，并迫..
5

罗伯特帕丁森版《蝙蝠侠》曝中字预告

你到底是谁？布鲁斯韦恩：我是复仇者！

蝙蝠侠：我是复仇者！

查看更多