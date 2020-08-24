《信条》发布终极超长预告，影片的媒体先期口碑也已曝光。

时光网讯 由传奇导演克里斯托弗·诺兰执导的最新原创科幻动作奇观大片《信条》(Tenet) ，将于9月4日同步北美登陆中国内地大银幕。影片今日发布3分30秒终极超长预告，超多新镜头首次曝光，神秘人物、重要道具、宏大时空战场一一亮相，展现更多时空逆转奇观的同时，也抛出更多谜团引发强烈猜想。





影片的媒体先期口碑也已曝光，“将视觉奇观再推新高”、“诺兰式特工片观感极佳”、“是一次全方位革新”等评论令影片得到多方面认可。9月4日，到影院见证这场不可错过的大银幕奇观视听盛宴。







罗伯特·帕丁森





时空战线全面登场

神秘道具引发疑团





此次发布的终极超长预告曝光了超多新镜头，更多人物、场景与道具首度出现，使得观众得以一窥这场逆时空大战真容。主人公（由约翰·大卫·华盛顿饰演的特工）与女科学家的对话揭示了“时空逆转”的玄机，随后剧院爆发的一场全副武装激斗也预示了围绕这一时空绝密将会有惊天危机降临。





而主人公不仅时刻保持强度体能训练，同时也与罗伯特·帕丁森饰演的神秘角色切换不同的装扮、穿梭于各大场景，执行着未知任务以应对可能爆发的时空大战。肯尼思·布拉纳与伊丽莎白·德比齐的角色之间展现着微妙的周旋，而他们的关系或将成为影响战局的最大不确定因素，而前者在预告中展现了爆发狂怒的时刻，更是激发出了一种令人不安的惊悚感。







神秘场景红光满布令人不安





预告中反复出现的一道闸门疑似将会成为影片的重要道具。当亚伦·泰勒-约翰逊饰演的角色一身佣兵装扮首度登场，提醒男主“你们根本不知道出了那扇门后会怎么样”时，也令人更加期待这道闸门到底有着怎样的秘密。海上逆行的邮轮、照满红光的未知空间、爆炸四起的荒土战场… ….





这些场景的出现将战线全面拉长，可想而知一定会有一场终极大战蓄势待发。而在战场上，底盘炸废的孤楼神奇复原后又从上方被炸碎的“逆转时空”惊人奇观也首度曝光，其中玄机令人不禁反复琢磨，而具体的一切还是要等观众亲自到影院揭晓！









约翰·大卫·华盛顿





媒体先期口碑出炉

颠覆创新备受赞誉





日前，从国内爆发出的一大波媒体先期评论来看，影片好评如潮。不论是影片诸多方面的全新突破，还是对于过往诺兰风格继承等方面，都得到了一众媒体的高度赞扬。其中有媒体对影片独创的视觉奇观表示肯定，称导演诺兰“将视觉奇观推进到一个新高度”，《信条》将会是“一次绝不能错过的观影体验”。





部分媒体对这部“诺兰式特工片”的观感提出了高度认可，称影片“观感流畅，节奏极佳”，并“制造出了独特的紧张感和压迫感”。甚至有部分媒体称这又是诺兰的一次全方位颠覆与革新，影片的“惊人想象力和视觉效果”会让人“革新一下看待世界的方式”。







震撼实拍宏大制作缔造动作奇观





而在对于以往风格的继承方面，有媒体提到“还是那个熟悉配方的诺兰悬疑电影”，但是“做到了同类概念电影里最多面的程度”。无论是对于一直钟爱诺兰的影迷，还是想要追求震撼观感的观众而言，《信条》都将是一场不可错过的大银幕视听盛宴！





《信条》由华纳兄弟影片公司出品、克里斯托弗·诺兰执导，约翰·大卫·华盛顿(John David Washington)、罗伯特·帕丁森(Robert Pattinson)、伊丽莎白·德比齐(Elizabeth Debicki) 、肯尼思·布拉纳(Kenneth Branagh)、迈克尔·凯恩(Michael Caine)等联袂主演。9月4日，相约大银幕，加入这场颠覆认知、大开眼界的火爆特工行动吧！







关于时空对话透露危机



