正式中字预告

林迪·海明将麦克斯(Maxwell Lord)描述为“一个看起来很有钱，但品味不高的人”。她解释道，“他有可爱的裁缝们给他做非常漂亮的衣服，用了漂亮的布料，非常优雅和昂贵，但是有些东西不太对劲。为什么？它们不太合身，也不太合适。我相信，当人们看到他的穿搭时，会认为我对做衣服一无所知，但事实是，这正是我们希望能呈现的效果。”