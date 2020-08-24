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川普给《神奇女侠1984》反派带来灵感

服装设计师：他看上去很有钱但品位不高

2020-08-24 11:10:00 来源：Mtime时光网

川普又双被“黑”了？


　　时光网讯 据外媒报道，DC新片《神奇女侠1984》的服装设计师林迪·海明透露，佩德罗·帕斯卡在片中饰演的角色麦克斯，从美国总统唐纳德·特朗普那儿获得了不少启发。《神奇女侠1984》定档10月2日北美上映

　　

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林迪·海明将麦克斯(Maxwell Lord)描述为“一个看起来很有钱，但品味不高的人”。她解释道，“他有可爱的裁缝们给他做非常漂亮的衣服，用了漂亮的布料，非常优雅和昂贵，但是有些东西不太对劲。为什么？它们不太合身，也不太合适。我相信，当人们看到他的穿搭时，会认为我对做衣服一无所知，但事实是，这正是我们希望能呈现的效果。”

　　她还补充道，他们参考了大量特朗普在80年代的照片。“这和那个年代的唐纳德·特朗普以及商人有些相似，不是吗，有点俗气，发型有点傻乎乎的，以及非常话痨。所以那个角色是现在这个样子。”

   编辑：小火纸

关键词： 川普 神奇女侠2 神奇女侠1984 佩德罗帕斯卡
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