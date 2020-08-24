《邻里美好的一天》在北影节进行了展映，心灵治愈之旅让观众直言“学会了包容”。

时光网讯 8月23日，由汤姆·汉克斯、马修·瑞斯主演的电影《邻里美好的一天》，在北京国际电影节“环球视野”单元进行了首场展映。这部烂番茄开分100%，新鲜度维持在95%，在北美公映时就收获“时代需要的电影”标签的口碑佳作，终于与中国观众见面。





观影现场，观众不仅跟随剧情全情投入，甚至在经典的“一分钟凝视”片段与大银幕剧情产生互动共振。映后，观众也对汤姆·汉克斯的演技及影片剧情大加赞赏，直言本片为“初秋疗愈最佳”。优秀的口碑让不少影迷更加期待《邻里美好的一天》在9月18日的全国正式上映。







《邻里美好的一天》心灵治愈之旅让观众直言“学会了包容”





“最爱的人最难被原谅”

心灵治愈之旅让观众直言“学会了包容”





故事动人源于真实，《邻里美好的一天》改编自真实故事，讲述了一心挖掘黑料的偏执记者罗伊德采访国民主持人罗杰斯，却被罗杰斯的温暖影响，最终和父亲和解，和自己和解的故事。在这场采访中，记者内心的破碎与疏离，以及冷漠背后面对原生家庭的内心拉扯，也让观众产生共鸣，有影迷感慨“罗伊德和父亲之间的关系就好像我和我爸爸的关系”。







汤姆·汉克斯“一分钟凝视”带入感超强





而针对罗伊德与家庭的关系，也有影迷感叹“最爱的人最难被原谅，我们应该在亲情关系中学会包容”，更有影迷盛赞影片的治愈力量，表示“想在正式上映的时候带着家人一起来看”“想把这部影片推荐给所有有孩子的大人朋友，看完你会对家庭关系有更多感受”。





汤姆·汉克斯“一分钟凝视”带入感超强

完美演技大受好评





汤姆汉克斯一直是好电影的保证，而他此番对罗杰斯的演绎也不负众望，受到观众的一致好评。罗杰斯先生本身是影响了几代美国人精神世界的一代传奇，要想精准还原他的状态并不容易。但正如观众所言，“汤姆·汉克斯的演技惟妙惟肖，他和罗杰斯无论是语气、神态还是语速，都特别像”。







重拾善意抚平创伤 “时代需要这部电影”





除了一样的传奇人生外，最重要的是，汤姆·汉克斯本人对爱与温暖的传递与罗杰斯先生如出一辙。尤其是传神的“一分钟凝视”，汤姆·汉克斯仅用一个眼神就让电影院的时间凝滞，“那一分钟的沉默，影院里那么那么安静，我觉得大家好像都在随着一起想”，汤姆·汉克斯用传神的演技完全把观众带入到罗杰斯先生的治愈世界里。





重拾善意抚平创伤

“时代需要这部电影”





《邻里美好的一天》曾获《时代》周刊评选的年度十佳电影，更被誉为“时代需要的电影”。影片中的罗伊德仿佛是成年人恶意先行的代表，他带着挖掘黑料的心去靠近罗杰斯却被罗杰斯的真挚和善意打动。





《邻里美好的一天》9月18日全国上映 “在当下，尤其是充满愤世嫉俗的当下，我们需要这部电影”，有观众看后表示，影片以善良融化冰冷隔阂，让观众重拾善意关注内心创伤，“它告诉我们要正视我们的情绪，不管是恐惧、愤怒还是生气都要接纳并学会合理发泄”。在上半年的疫情阴霾刚刚过去不久的现在，《邻里美好的一天》仿佛一束光照进所有观众的心里。





影片《邻里美好的一天》由美国三星影片公司出品，腾讯影业参与全球投资，伟岸影业制作，腾讯影业助力中国区推广。由玛丽埃尔·海勒导演，汤姆·汉克斯、马修·瑞斯、苏珊·卡莉奇·沃森、克里斯·库珀主演。在北影节提前展映后，电影将于9月18日正式在全国上映，影院见。







《邻里美好的一天》在北影节超前展映

编辑：甄甏甏