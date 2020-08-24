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张家辉王俊凯加盟反战电影《731》

导演赵山林携孙茜等演员亮相北影节发布会

2020-08-24 14:20:06 来源：Mtime时光网

反战电影电影《731》在北京举办发布会，张家辉、王俊凯宣布加盟。


　　时光网讯 8月23日，由北京国际电影节主办、长影集团和千岁影业承办的电影《731》发布会在北京举办，导演赵林山孙茜刘长德、李紫林、王尊等演员出席发布会，并以特别方式现场官宣张家辉主演、王俊凯特别出演。

　　电影首度公布三款根据美国731部队人体报告书创作而成的概念海报，并揭晓其反战主题。

张家辉自曝收到剧本后七天签约 王俊凯惊喜加盟官宣特别出演



　　特殊时期，电影《731》也选择了特殊的“云签约”形式来官宣主演。导演赵林山和张家辉现场视频连线，揭秘与其确认合作的过程。张家辉自曝收到剧本后仅七天便确定合作意向,从接触项目至签约项目全程线上进行。

　　他还表示收到剧本后第一件事就是留长发、蓄须、减重，只为了能够更加接近电影中即将饰演的角色。



　　当聊到吴镇宇直播提到“过气艺人朋友”名单中有自己时，张家辉笑称“我看到直播后觉得吴镇宇不是我的朋友”。除此外，导演还确认王俊凯将以特别出演的形式加盟电影。



　　此次电影《731》发布会的主题为“相见”，除了线上“云相见”的两位演员，线下来到现场与媒体“相见”的孙茜、刘长德、李紫林、王尊也纷纷讲述了自己与影片背后的故事。导演以幽默方式介绍了线上线下官宣的演员后，还神秘宣布影片还有部分演员后续将逐一揭晓，引人好奇。

发布会展示七十余件历史文物 主演着防毒面罩生化服震撼亮相

　　电影《731》主要刻画从1933年以来尘封了84年之久的3000多名祖国同胞、国际同胞惨遭迫害的故事。为了更好的呈现这段史实，发布会现场展示了包括滤水器、手术刀、防毒面罩、细菌培养箱、瓷炸弹等七十余件珍贵文物。





　　发布会首度官宣的三款概念海报来自美国731部队人体报告书，分别是人体中的肾脏、肺部、甲状腺在显微镜下的图示。画面寓意深远，含义触目惊心。

　　配合电影主题，线下到场的演员们也均身着厚重生化服、脸戴防毒面罩。每当现场公布一名演员，该演员即脱下防毒面罩，特别的亮相方式震撼全场，沉浸式的体验感更是迅速把人带回那个时代。

导演阐述反战创作理念 借电影呼吁“人类命运共同体”

　　今年是世界反法西斯战争暨中国人民抗日战争胜利75周年，有别于其他刻画战争的影片，电影《731》旨在借还原史实，传递反战主题。



　　导演赵林山发言时表示：“反战是这部电影的主题，没有什么比生命更值得尊重，没有什么比和平更可贵。”他强调：“这部影片是对人类的一种警示，我们要对人性恶的泛滥保持高度的警惕。” 

   编辑：sasa

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 抗日 战争 731 北影节
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