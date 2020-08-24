反战电影电影《731》在北京举办发布会，张家辉、王俊凯宣布加盟。











电影首度公布三款根据美国731部队人体报告书创作而成的概念海报，并揭晓其反战主题。





张家辉自曝收到剧本后七天签约 王俊凯惊喜加盟官宣特别出演















他还表示收到剧本后第一件事就是留长发、蓄须、减重，只为了能够更加接近电影中即将饰演的角色。

























发布会展示七十余件历史文物 主演着防毒面罩生化服震撼亮相



















发布会首度官宣的三款概念海报来自美国731部队人体报告书，分别是人体中的肾脏、肺部、甲状腺在显微镜下的图示。画面寓意深远，含义触目惊心。





配合电影主题，线下到场的演员们也均身着厚重生化服、脸戴防毒面罩。每当现场公布一名演员，该演员即脱下防毒面罩，特别的亮相方式震撼全场，沉浸式的体验感更是迅速把人带回那个时代。





导演阐述反战创作理念 借电影呼吁“人类命运共同体”















导演赵林山发言时表示：“反战是这部电影的主题，没有什么比生命更值得尊重，没有什么比和平更可贵。”他强调：“这部影片是对人类的一种警示，我们要对人性恶的泛滥保持高度的警惕。”