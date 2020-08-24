甜茶还爆料自己想来中国，并打趣称“甜茶的中国之旅”可以拍成电影。

时光网讯 美国哥伦比亚影片公司出品的《小妇人》即将于明日七夕上映，今天影片发布口碑视频。影片男女主“甜茶”蒂莫西·柴勒梅德和西尔莎·罗南惊喜出镜。视频中，甜茶还爆料自己想来中国，并打趣称“甜茶的中国之旅”可以拍成电影。





电影《小妇人》改编自美国著名作家路易莎·梅·奥尔科特的经典同名小说，讲述马奇家四姐妹的亲情、爱情和成长故事。影片在今年第92届奥斯卡颁奖礼上获得包括最佳影片、最佳女主角等在内的6项提名，并拿下最佳服装设计大奖。









影片定档七夕上映，爱情元素无疑是最大看点。在此前曝光的物料中，甜茶饰演的邻家贵公子劳里和罗南饰演的马奇家二姐乔花式撒粮，甜度爆表。两人嬉笑打闹、翩翩起舞、牵手滑冰，像极了爱情的模样。劳里各种眼神杀、摸头杀也撩拨着银幕外的少女心。值得一提的是，这是甜茶和罗南继奥斯卡佳作《伯德小姐》后再度饰演银幕cp。









此外，电影《小妇人》的台前幕后阵容也不容小觑。《伯德小姐》导演格雷塔·葛韦格担当影片导演兼编剧，《哈利波特》女神艾玛·沃森、四提奥斯卡的西尔莎·罗南、好莱坞新秀伊莱扎·斯坎伦、“寡妹”佛罗伦斯·珀组成马奇家四姐妹，“甜茶”蒂莫西·柴勒梅德、凭《婚姻故事》获奥斯卡最佳女配角的劳拉·邓恩、三获奥斯卡的梅丽尔·斯特里普等实力演员倾情加盟。《赎罪》服装设计师杰奎琳·杜兰、《老无所依》艺术指导杰西·冈作、《布达佩斯大饭店》作曲亚历山大·德斯普拉等。