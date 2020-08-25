王中磊：“最近看到一个话题，说两亿五千万人被新媒体淘汰，因为他们不知如何用手机网络生活。这部电影给了答案，就是用强大内心活着，活出个样儿。”

时光网讯 将于8月28日全国艺联专线上映的电影《活着唱着》，近日在京举办首映礼。监制邓婕，携主演赵小利、甘贵丹出席映后见面会。此外，还有巴图、陈建斌、董卿、冯小刚、顾晓刚、海陆、靳东、刘震云、梁鸣、吕星辰、连奕名、唐季礼、王刚、王小帅、王中磊、温仕培、向京、咏梅、杨若兮、尹力、伊春德、张涵予、张铁林、张国立等影人为该片助阵。





《活着唱着》是入围第72屇戛纳电影节“导演双周”单元唯一中国电影。该片也曾荣获第22屇上海国际电影节“亚洲新人奖”最佳影片。以真实身份首次出演大银幕作品的四川民间川剧团团长，主演赵小利，摘得“最佳女主角”桂冠。同时，本片也入围第32届中国电影金鸡奖“最佳中小成本故事片”、获“最佳女主角”提名。





影片质朴真诚地展现了民间剧团团长赵丽及她的团员们彼此陪伴，趣味横生的生活，幽默动人，让人笑中带泪。富有生活质感的剧情与超现实浪漫主义的魔幻视听风格交融结合，让人耳目一新。真实立体，情感饱满的人物群像刻画，体现出每个普通人“活着就要唱着”的巴蜀精神。影片所传达的乐活与顽强、坚守与热爱的勇气不仅与疫情后的社会复苏形成强烈的精神共振，更令人在场观众动容不已。





邓婕谈监制缘由：观众定能被乐活精神打动





作为本片监制，川剧世家出身的邓婕也在映后有感而发道：“《活着唱着》从创作开始到现在已是第八年。我觉得只要观众走进影院，他们一定能被电影中的乐活的精神共鸣而打动。愿我们为经历疫情后的每一个人，带去这份坚韧与坚强。共同传递出这种活着唱着的巴蜀精神。”





因本片而获得“最佳女主角”的赵小利感慨道：“我是戏曲演员，这是我第一次演电影。电影计划之初原本是由邓婕和张国立老师来出演。后来他们大胆决定让我们本色演出，当时挺怕的。戏曲舞台的表演其实是非常夸张的，比如一个眼神动作，都会幅度很大。当开始电影的拍摄，面对镜头，表情和说话都会紧张。国立老师特此邀请了专业的表演老师，不断地学习，才逐渐在镜头前放松下来。邓婕老师也始终陪伴在电影拍摄期，对我们的表演细节进行指导，在所有人的努力下，才完成了这部电影的拍摄。”





演员甘贵丹：“我从七岁的时候就开始学川剧，因为我爸爸妈妈爷爷奶奶都是川剧出身。在拍摄时，很多情节跟我真实的生活过往形成强烈的对应。比如18，20岁左右的叛逆期，我印象很深的就是小时候和父母吵架，就跟剧中我和我幺妈吵架的情节是一模一样的。拍完电影之后，我和赵老师也都重新回到剧团，继续川剧演出。”





王中磊称影片直面年龄焦虑：要内心强大的活着





映后，导演尹力分享观感：“在影片的细枝末节处，我感受到了费里尼一样的现实与理想、荒诞与不经。《活着唱着》是寓言式，又非常具有现实感。让我们从一个剧团当中的每一个人物的呼吸当中，洞察到这个巨变的社会，也会想到周遭的人，和每一个我们自己。”





编剧刘震云：“这是一部特别后现代的影片，也是一部特别现实的影片。导演懂故事结构，人物结构。是一种生活流和散文式的艺术表达方式。电影中并没有去刻意描绘人物之间声嘶力竭式的矛盾。影片表达了人和社会环境之间、人和时代之间、人和时间之间的冲突与关联，非常有寓言性。”





演员靳东：“这个电影真的特别棒。尤其充满力量。小利是一个特别有能量的演员。这个电影也让我记住了一个叫马楠的导演。其实在我小的时候也有一段戏曲学习的经历，所以当我看这个电影时就更会有别样的感受。正如电影中展现的民间川剧团的现状，今天的话剧也正如此。话剧的受众也许已越来越窄，照进电影的讨论和表达，所以让我今天还有点小激动。这个电影已经远远超出了一个单一川剧剧种的存在问题。感谢邓婕老师给予的力量，向您学习。”





华谊兄弟执行总裁王中磊：“这是一部属于内心表达的电影，我看这部影片的感受反而不是唱着，而是活着这两个字。因为我们所有身边的人都面临着不同的活着的境遇，电影里讲的只是一个剧种和一个团所面临的问题，可是我们身边每个人都面临着非常多的现实问题。这两天我在朋友圈和微博上经常会看到一个很热门的话题，就是现在有两亿五千万人被淘汰了，他们被新媒体淘汰。因为他们不懂什么是APP，根本不知道如何用手机网络的方法生活，我看的时候就突然联想到了这个新闻。但我发现那个文章写的只是现象，没有想到如何面对，这部电影却给了一个答案。我理解，就是用自己强大的内心活着，好好的活着，活出个样儿。”





演员张国立：“这个故事其实就是赵小利她们剧团的故事。我们也很开心，因为邓婕是川剧世家，她的父母也是知名的川剧演员。用这种方式来致敬那一代的川剧艺术家，又何乐而不为呢？但是在项目推进的过程中我和邓婕发现我们根本就演不了。因为他们那种鲜活的生活的状态，恰恰是这部影片最感人的东西。所以现在想来我们做的最正确的事情就是我和邓婕都不参演，于是我们就得到了这样一部最佳影片和最佳女主角。”





此外，当晚还现场揭幕了影片上映正式版海报。此次特邀映庆INBETWEEN视觉青年艺术家特别呈现。海报主体使用独特的拼贴艺术手法，生动有趣地展现电影中丰富的生活元素。巨大的川剧“戏袍”，包裹着赵丽和她的「团」，趣味化呈现“活着唱着”的乐活态度。

编辑：王宁