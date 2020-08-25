过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
由电影《囚徒》
编剧亚伦·古兹柯沃斯基
执笔，作品讲述两个机器人授命在一个神秘星球抚育人类后代，随着宗教差异导致的分崩离析，机器人发现控制人类信仰是一件极度危险的事情。9月3日上线HBO Max。
讲述特朗普故事的迷你剧《科米的规则》发布正式预告，杰夫·丹尼尔斯
、布莱丹·格里森
、霍利·亨特等主演。本剧将于9月27日Showtime开播。
该剧改编自曾任FBI局长的詹姆斯·科米所著的畅销书《更高的忠诚》
，讲述2016年总统大选时发生的一切，以及这次选举所带来的后续影响。曾在《哈利·波特》
系列中饰演“疯眼汉穆迪”的布莱丹·格里森在剧中饰美国总统特朗普。
03. 飞天小女警拍真人剧
CW电视台正在开发经典动画《飞天小女警》衍生的真人剧，讲述三位女主长大后的故事！我们熟悉的花花、泡泡和毛毛，在本剧中已长成20多岁的幻灭年轻人，她们痛恨在打击犯罪中失去了童年。当世界比以往更需要她们时，她们会愿意重聚吗？
由谁来演三位小女警呢？
04.凯特·温丝莱特、西尔莎·罗南百合爱情片《菊石》发布海报
该片以19世纪20年代的英国沿海小镇为故事背景，罗南饰演的伦敦富家女被送到海边休养身体，温斯莱特饰演的古生物学家玛丽·安宁偶然到她家中做保姆，由此发生了一段浪漫故事。
本季由第1季导演迈克·弗拉纳根
回归执导，改编自亨利·詹姆斯的小说《螺丝在拧紧》，讲述一名家庭女教师来到布莱庄园照顾两个年幼的孤儿，却遭遇种种灵异事件的故事。
奥利弗·杰森-科恩、维多利亚·佩德雷蒂、凯特·西格尔、亨利·托马斯等回归出演，泰尼亚·米勒等新加盟。
06.柏林电影节宣布取消男女组别
柏林电影节宣布，2021年的第71届柏林电影节仍计划以实体形式举办，且从该届开始，表演奖将不再区分演员性别，此前的“最佳男演员”和“最佳女演员”奖将改为“最佳主角”和“最佳配角”奖。今年暂停颁发的阿尔弗雷德·鲍尔奖以后将取消，改为“评审团奖”。
第71届柏林电影节将于2月11日-21日举办。
影片也是易烊千玺第二部担任男主的电影，围绕两个抗癌家庭的生活轨迹，讲述了一个温情的现实故事。
02.侯孝贤获第57届金马奖终身成就奖
第57届金马奖宣布将终身成就奖颁给侯孝贤
导演，全票通过。本届颁奖典礼将于11月21日举行。