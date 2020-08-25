03. 飞天小女警拍真人剧

CW电视台正在开发经典动画《飞天小女警》衍生的真人剧，讲述三位女主长大后的故事！我们熟悉的花花、泡泡和毛毛，在本剧中已长成20多岁的幻灭年轻人，她们痛恨在打击犯罪中失去了童年。当世界比以往更需要她们时，她们会愿意重聚吗？









由谁来演三位小女警呢？

06.柏林电影节宣布取消男女组别









