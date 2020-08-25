《八佰》周一环比周日仅下跌三分之一，跌幅对于如此高体量的影片控制得极为出色，其周一票房甚至比其周五开画首日的成绩还要高1600万。







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复工后第三十六天（8月24日）也是第六周周一，全国共排映达21.8万场，观影人次约456万，根据初步统计产出票房1.72亿















《八佰》周一环比周日仅下跌三分之一，跌幅对于如此高体量的影片控制得极为出色，其周一票房甚至比其周五开画首日的成绩还要高1600万。影片单日票房也已经连续四天破亿，成为自去年国庆档的《我和我的祖国》和《中国机长》两片以来，连续破亿天数最多的电影。影片四天累计票房已逼近10亿大关（今晨票房已破10亿），虽然明天将面临七夕新片的分流排映空间，仍有望在排片减半的情况下单日票房再度上扬。





皮克斯动画《1/2的魔法》环比下跌五成，成为复工后首部票房破2000万的动画片；而神走势的国产老片《误杀》今天环比仅跌25%，又再一次回升到单日票房前五名。











周二（七夕节）预售票房已经突破2亿，已远超今天的大盘最终成绩，市场将无悬念创造复工后的单日票房新高。《我在时间尽头等你》首日预售已高达1.3亿，成为复工后首个预售过亿的电影，其七夕排片占比也高达50.3%，场次超过上周五的《八佰》，成为本年度起片规模最大的新片。《八佰》七夕节排映占比锐减至26.2%，退居单日排片亚军。同为爱情题材的《荞麦疯长》首日斩获13.8%的排映空间，而进口新片《小妇人》仅以5.6%的占比位列第四。其他老片均遭受的冲击也相当严重，排片最高的《1/2的魔法》占比也已只剩1%。







