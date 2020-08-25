《电力之战》发布终极预告！“谁掌握了电流，谁就掌握了未来”。

时光网讯 由阿方索·戈麦斯-雷洪执导、马丁·斯科塞斯担任执行制片的好莱坞电影《电力之战》即将于本周五8月28日登陆各大影院，目前影片预售已全面开启。今日，该片公布了终极预告及终极海报，“谁掌握了电流，谁就掌握了未来”，电力场上金钱名利、暗流涌动，天才对决蓄势待发，光明之战一触即发。





该片由本尼迪克特·康伯巴奇、迈克尔·珊农、汤姆·赫兰德、尼古拉斯·霍尔特等联合主演，讲述了最伟大的天才发明家爱迪生与威斯汀豪斯、特斯拉为争夺全美乃至全世界的电力供电系统，展开的商业恶斗与巅峰对决。





爱迪生PK特斯拉打响电力之战

谁才是真正的赢家主宰未来？





电力之战终极-竖版 海报中，爱迪生（本尼迪克特·康伯巴奇饰）与威斯汀豪斯（迈克尔·珊农 饰）背对而立大佬范儿十足，英萨尔（汤姆·赫兰德 饰）及特斯拉（尼古拉斯·霍尔特 饰）等重要人物悉数登场，在硝烟弥漫中点燃世纪对决，在都市灯光中迎接光明未来。





预告则更加完整地展现了“发明狂人”爱迪生携手“得力助手”英萨尔，与“电力天才”特斯拉和“商业大亨”威斯汀豪斯进行的商业大战，为了打造电力帝国而用尽权谋算计，在人性和创造之间不断切换。爱迪生在大众面前的一番豪言壮语将“电灯”引入了人们的生活当中，率先抓住了全世界的焦点与目光。





然而，风光一时的爱迪生在英萨尔的协助下顺利发明出了“直流电”，却不知此时的他危机四伏，威斯汀豪斯为了争夺潜力无限的电力市场，砸下重金研究“交流电”，与爱迪生展开了激烈竞争，势要为这场光明之战拉响胜利的号角。





就在两位大咖明争暗斗之时，神秘的“后起之秀”、“被低估的世纪天才”特斯拉悄然崛起，让原本紧张的局势变得更加扑朔迷离，到底谁才是最后的真正赢家？谁又能改变世界、主宰未来？





“超英”顶配阵容加持

“奇异博士”联手“蜘蛛侠”迎战“野兽”与“佐德将军”





《电力之战》不仅故事极富传奇色彩，卡司阵容也集结了众多好莱坞一线超人气演技派演员：“奇异博士”卷福再演天才“发明狂人”爱迪生，“蜘蛛侠”荷兰弟摇身成为“科学新秀”英萨尔，还有奥斯卡“黄金配角”迈克尔·珊农升级出演“商业大亨”威斯汀豪斯，“X战警野兽”帅气变身“电力天才”特斯拉。





再加上由圣丹斯电影节评审团最高奖阿方索·戈麦斯-雷洪执导，奥斯卡最佳导演“老马丁”马丁·斯科塞斯担任执行制片，“朴赞郁御用摄影师”丁正勋指导摄影等顶级好莱坞幕后团队加持，真实再现了这场具有跨时代意义的电力对决。





时代的进步必然伴随着对峙与斗争，合作与共赢，而这恰恰是这场电力大战独具魅力的一点。正如预告片开头爱迪生所说：“一切都可能改变，生活将无法回到过去。一旦你拥有了它，就不能想象没有它的生活。”







电力之战终极-横版





在这场战争背后，爱迪生不再只是中国观众熟悉的那位发明狂人，更是一位利用一切手段进行自我营销、野心勃勃的商人，而威斯汀豪斯和特斯拉的出现更是促进这场电力革新的中坚力量，对现代文明生活有着深远影响。





电影将于8月28日全国上映，“奇异博士”领衔超级英雄战队开启电力天才世纪大战，揭秘更多爱迪生发明背后的故事，一探其与特斯拉的百年恩仇！