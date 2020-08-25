电影今日曝光“神奇咒语”版片段，初入霍格沃茨的一年级新生们，惊喜开启他们人生中第一堂魔咒课，如今回看依旧趣味无限，回忆满满。



霍格沃茨校园生活每天都有惊喜





霍格沃茨新生练习“悬浮咒”

魔咒小天才赫敏初试身手





进入霍格沃茨虽然让人倍感神奇，但学业其实相当繁重。魔药课、魔咒课、变形课、黑魔法防御术……新生需要面对很多闻所未闻的魔法课程。斯内普教授的魔药课、麦格教授的变形课，每一堂魔法课都充满惊喜，而小个子的弗立维教授为霍格沃茨新生带来的第一堂魔咒课也是相当令人难忘。这些年轻巫师接触第一个魔咒是“悬浮咒”，即让物体漂浮在半空中。







课堂上最爱举手的学霸赫敏





当教授用一根羽毛让学生们手持魔杖开始练习说出咒语“羽加迪姆 勒维奥萨”时，赫敏这个“平平无奇的魔咒小天才”再度奉上高光时刻。全班学生包括哈利在内无人成功，而赫敏轻轻松松就让面前的羽毛飘到了空中，身旁的学渣罗恩唯有羡慕嫉妒恨。





不过，从后面遭遇巨怪的剧情来看，也许是碰巧，也许是躲起来偷偷练习过，罗恩在关键时刻居然用这个咒语救了赫敏，可见学霸和学渣的鄙视链有时也会被打破！







魔法课堂上一切皆有可能





经典引爆二刷三刷模式

“我们终将长大但魔法永恒”





《哈利·波特与魔法石》4K修复3D版迄今为止上映已超过一周，但影迷们的观影热情丝毫没有消退，即使在有新片开映的第二个周末，电影依然在市场上牢牢占据一席之地，而哈迷们则纷纷呼朋唤友，开启二刷三刷模式，致敬这部魔法世界经典之作。“在影院无数次狂笑激动”、“我太爱HP了”、“再看多少次我都可以”……





如今在社交网络上，有无数的影迷写下他们对电影的喜爱之情，能够在大银幕重温记忆，很多人仍跟18年前一样激动万分，感谢与魔法世界的相识相伴，感谢“魔法”带给自己的勇气和信念，“我们终将长大，但魔法永恒”！







学霸赫敏永远是魔法课堂里最受瞩目的学生





《哈利·波特与魔法石》由克里斯·哥伦布执导，丹尼尔·雷德克里夫、艾玛·沃森、鲁伯特·格林特等主演。影片全新的4K修复3D版正在热映，精彩的童年回忆从不谢幕，霍格沃茨的大门永远向你敞开！



