《邻里美好的一天》发布了“罗杰斯先生”人物特辑，详细介绍了汤姆·汉克斯饰演的“世界儿童电视节目之父”国民主持人弗雷德·罗杰斯。

时光网讯 由玛丽埃尔·海勒执导，汤姆·汉克斯、马修·瑞斯主演的初秋最佳疗愈电影《邻里美好的一天》发布了“罗杰斯先生”人物特辑，详细介绍了汤姆·汉克斯饰演的“世界儿童电视节目之父”国民主持人弗雷德·罗杰斯，一位一直传递善意和幸福，用一档持续了33年的儿童节目影响了几代美国人的传奇人物。





影片烂番茄新鲜度高达95%，被《时代周刊》评为年度十佳影片，被称赞为“时代需要的电影”，将于9月18日全国上映。







“国民代理父亲”影响几代美国人





一档节目影响几代人成长

“国民代理父亲”治愈百万人





1968年，弗雷德·罗杰斯在美国公共广播公司创办儿童电视节目《罗杰斯先生的左邻右舍》，在节目中罗杰斯先生会温和地向孩子们讲述生活在这个世界上需要了解的道理。在这档多达895集的节目里，他用木偶戏和音乐的形式，为孩子们创造了一个温暖、友好、善良的空间，但同时他也会向孩子们谈论死亡、战争、离婚以及种族歧视和超级英雄的含义。







《邻里美好的一天》的灵感来自文章《你能说……英雄吗》





罗杰斯先生花时间去倾听、理解并与孩子们建立联系，使数百万美国人得到了宝贵的慰藉，被称为“国民代理父亲”。每次节目开始前，罗杰斯先生总会唱着节目的主题曲，推门走进房间，一边唱歌，一边换上红色开衫毛衣和蓝色运动鞋，这个温馨的画面，成为了几代美国人最美好的童年回忆。





微小善意足以燎原

一次采访改变愤世嫉俗记者





《邻里美好的一天》并不是罗杰斯先生的传记片，“而是对其人生使命的一次深入探究”。影片的灵感来自记者汤姆·朱诺1998年在《时尚先生》发表的关于弗雷德·罗杰斯的文章《你能说……英雄吗?》。







《邻里美好的一天》汤姆·汉克斯还原国民主持人





当调查记者罗伊德·沃格尔（马修·瑞斯饰）被分配到采访罗杰斯先生（汤姆·汉克斯饰）时，他不相信任何人可以真正成为那样的好人。但罗杰斯先生的诚实和善良，让罗伊德逐渐开始反思自己的生活和内心：一个有着糟糕的童年的新晋爸爸，面对的是上一代留给自己的创伤，和对下一代培养的忽略，罗伊德在更加了解罗杰斯的同时，也更加了解自己。





《邻里美好的一天》原型人物弗雷德·罗杰斯 正如罗杰斯先生对每位采访嘉宾一样，“他总会让人感受到自己的特别”。一点一点地，随着罗伊德的玩世不恭逐渐消失，作为观众，我们也将会和罗伊德一样，重新找回被埋藏已久的自我。





走近他改变你

当下我们更需要罗杰斯的治愈





罗伊德走近罗杰斯先生，改变了自己，电影《邻里美好的一天》也将带领观众走近罗杰斯先生，开启一次心灵疗愈之旅。对许多人来说，罗伊德的愤世嫉俗是可以理解的，人们很难真正相信有人能像罗杰斯先生一样纯粹。





在《邻里美好的一天》中，导演玛丽埃尔·海勒将带领我们跟随罗伊德的脚步，看到罗杰斯先生更私密、更安静的时刻，了解他的善良、诚实和正直，而这些美好的品质也正是我们当下最需要的。影片中罗杰斯先生说“请花一分钟，想想那些爱着我们的人”，他不仅在鼓励罗伊德，也是在鼓励大银幕前的每一个观众。





影片《邻里美好的一天》由美国三星影片公司出品，中国电影集团公司进口，中国电影股份有限公司发行、译制，腾讯影业协助推广并参与全球投资。由玛丽埃尔·海勒导演，汤姆·汉克斯、马修·瑞斯、苏珊·卡莉奇·沃森、克里斯·库珀主演。电影将于9月18日全国上映。



