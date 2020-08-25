探班正值剧组刚结束在5千米以上海拔拍摄的大夜日出戏份。





电影剧组先后在纳木错、姆蓝雪山、廓琼岗日冰川、行者·黑帐篷、羊八井蓝色天国温泉取景拍摄，此次探班向外公开了许多拍摄制作的细节和片场实况。





此次探班正值剧组刚结束在5千米以上海拔拍摄的大夜日出戏份，电影中扮演贾英雄的闫鹏接受采访说：“如果有生之年能到这儿拍一部戏，真的是特别难得的体验，珍惜它。”





“还挺艰苦的，因为我们那个海拔比较高，大概到5400嘛，然后又赶上天刚亮，因为日出会引起气流变动，所以刚好（站的地方）是个大风口，那天大家都吹的有点儿吹傻了，还是挺难受的。但是都能克服，因为我们是演员嘛”闫鹏回忆说。





当问到闫鹏在拍摄过程中对于剧组有什么特别的印象时，他是这么说的：“比较特别的是，咱们工作人员太辛苦，我们这个组是三个故事一起拍，所以我们演员还有休息的空间，所有工作人员从导演到每一个场务兄弟，都没有休息，有的时候就睡2个小时起来又连轴转，这个挺心疼他们的”





婧婧的扮演者姜来对于在西藏拍戏的感受则是这样的：“在拉萨的时候还好，但是去当雄的时候就会很晕，风很大。发型啊包括妆容啊什么的就会很难维持。”





而对于姜来来说，印象最深的戏就是他们的拍摄的最后一场日出的戏。“记得当时车刚开上去的时候我们就拿了那个氧气机直接就开始吸了，然后导演包括剧组的人就开始布景，我在车里看他们就特别难，下来拍的时候就感觉风很大，感觉自己都站不住，剧组的衣服都给我裹上了，当时裹了三层的羽绒服。”





西藏这片广袤的高原，对于剧组和演员来讲，充满了无限的挑战和困难。由于其地形复杂、高寒缺氧、交通不便等因素为剧组的拍摄增加了许多阻碍。虽然拍摄不易，但是整个剧组都秉持着一个坚定地信念，用自己的实际行动阐释着电影的主题——“来，是为了更好的回去”。





据悉，电影《极净之路》的拍摄正在紧密进行中，希望早日与观众见面。