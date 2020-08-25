









“致敬摇篮”单元奏响“电影音乐季”

老中青三代长影人倾情助阵





28年来，中国长春电影节不断前行，已发展成为中国电影人心中的一个品牌、一种情结和一份期待，而被誉为“新中国电影摇篮”的长影，也为长春这座城市积累了丰厚的电影人文资源。因此，第15届中国长春电影节特别增设了“致敬摇篮”单元，向“为时代讴歌中国精神，向世界讲述中国故事”的一代代长影人致敬，从厚重的历史中汲取先辈们的智慧和力量，更好地在重塑辉煌的征途中跋涉和拼搏。











本届电影节“致敬摇篮”单元策划了包括“长影之夜”晚会、电影音乐季、电影主题论坛等主题活动。其中，“电影音乐季”系列演出率先拉开帷幕——8月22日至9月8日，长影乐团将秉承“电影的盛宴、百姓的节日”这一宗旨，以音乐为媒介，精选中外经典影视音乐、奥斯卡经典电影音乐、动漫电影音乐等交响乐作品进行编排，推出多场不同风格和类型的电影主题交响音乐会，唤起观众共同的光影记忆。











8月22日，电影音乐季的启幕演出——《“音”乐而生》交响音乐会在长影音乐厅举行。本次音乐会是长影乐团时隔数月回归长影音乐厅的首场演出，受到了众多市民观众和音乐爱好者的关注和欢迎，大麦网上线后票务销售更是出现“秒空”盛况。





根据国家和省市对演出场所疫情防控措施的相关规定，在演出开场前，长影乐团对音乐厅进行了整体消毒清洁，演出上座率控制在50%，观众佩戴口罩，排队检票保持1米以上间隔距离，并出示门票、健康码、体温检测合格（不超过37.3℃）后方可入场。观众在音乐厅内间隔就坐，不聚集、不扎堆，在安全、良好的环境中享受久违的音乐盛宴。











《“音”乐而生》交响音乐会由我国知名作曲家、指挥家、长影乐团音乐总监史志有担任指挥。演出中，观众相继欣赏到了由“好莱坞大片配乐代言人”汉斯·季默、“欧洲电影音乐领航者”埃尼奥·莫里康内、约翰·巴里、阿兰·曼肯、约翰·威廉姆斯、詹姆斯·霍纳、拉洛·斯基弗林等当代最具代表性的电影配乐大师创作的经典电影配乐作品。





演出结束后，观众掌声持续了数分钟，久久不愿离去。许多观众纷纷表示，现场亲身感受如此震撼的音乐盛宴，是一场非常难得的精神享受。











9月6日，“致敬摇篮”单元还将重点举办“长影之夜”大型晚会，紧扣本届中国长春电影节主题，深挖红色文化和优良传统，重温长影厂的辉煌历史，憧憬长影集团、长春电影以及中国电影的美好未来。





据长影乐团副团长刘加泉介绍，“长影之夜”晚会由“摇篮”“星辰”“芳华”三个篇章组成，以交响乐为基础，邀请国内著名指挥家、音乐家、歌唱家同台献艺，老、中、青三代长影人倾情助阵。届时，活动将立体呈现长影的流金岁月，再现长影向全国电影行业输送人才的胸怀和壮举，总结长影近些年取得的丰硕艺术成果，畅想长影作为“新摇篮”的再次出发。













长影着力打造高端电影主题论坛

行业专家共议中国电影发展





如果说“电影音乐季”“长影之夜”等活动增强了中国长春电影节“致敬摇篮”单元的社会参与性，那么另一项重要主体活动“电影主题论坛”，则将重点突出“致敬摇篮”单元的电影专业性。





第15届中国长春电影节“电影与构建人类文明新形态”主题论坛计划在9月6日召开，长影集团总编室主任马犇表示，本场学术研讨会将围绕此议题分上、下半场进行讨论，吉林大学哲学社会学院李龙教授、东北师范大学传媒科学学院（新闻学院）张文东教授将分别主持上下半场讨论。著名学者戴锦华、毛尖、罗岗、夏莹、腾威、刘复生、李云雷等将在论坛悉数进行分享。













此次召开“电影与构建人类文明新形态”主题论坛同时也是长影集团“论剧求本”论坛的第十期活动。自2020年1月至今，长影集团已经先后在线下及线上（疫情期间）举办了九期“论剧求本”论坛，每一期，相关编剧及集团剧本审读小组的部分成员都会围绕一部影片，就电影（剧本）的主题、技法、亮点等阐述各自观点，分享关于剧本创作的思考。





第15届中国长春电影节的主题为新时代、新摇篮、新力量，长影集团也将通过“致敬摇篮”等一系列活动，传承“老长影”精神，多角度展现新时代的长影形象，在新的时代继续肩负起新的责任。同时借助电影节这一平台，进一步提升“论剧求本”论坛的影响力，逐步将其打造成为业界一流的高端行业论坛。

电影节正式开幕后，“致敬摇篮”单元还将召开“电影与建构人类文明新形态”主题论坛、“长影之夜”等活动，增进业内沟通交流，为中国长春电影节营造良好文化氛围。