时光网特稿《八佰》正在热映中，正式上映5天票房就突破了11亿。堪称疫情之后，中国电影的最大惊喜。
目前该片时光网观众评分7.8分。在国产电影中，这已经算是一个不错的分数。
“一千个读者心中有一千个哈姆雷特”，7.8分是否复合你心中对这部电影的评价？对于这样一部热门电影，你又有哪些话想说？
日前，时光网编辑部就电影《八佰》的优缺点展开了一场讨论会，分享自己对影片的理解。
首先，大家一致认为《八佰》应属于国产商业片中的上乘之作。对战争场面的真实展现在大银幕上看来颇为震撼；军人的惨烈与无畏也很是动人。许多编辑都透露被这部电影看哭了。
同时，再好的作品也有美中不足的地方。《八佰》受到敏感历史题材和商业回报的双重掣肘，自然也少不了权衡与让步。
另外，战争片本就是拍摄难度很大的电影类型。很多大师级导演的作品珠玉在前，《八佰》难免被拿来比较。不得不说，与那些影史经典相比，《八佰》的提升空间还有很大。
看完《八佰》，可以聊的还有很多！
瑕不掩瑜：疫情后最好看的国产片
甄甏甏：视听语言挺好，场面宏大。常山赵子龙的意象尤其好。
战争场面的还原很棒，苏州河南岸北岸的人一起经历这场战斗，大银幕上看很震撼。
郑恺跳楼那场戏和刀子送电话线的戏都把我看哭了。
良小凉：好久没在影院看这么有“煽动性”的电影了。看得时候哭了，旁边有一个姑娘甚至哭得座椅都在颤抖。
喜欢电影中一些用动物做得隐喻，比如开场的乌鸦，仓库里的老鼠、白马等，从中感受到了导演埋在影片中的小心思。
老羊：升旗护旗那段确实展现了导演的功力，真的差点哭了。当围观群众喊出中华民族万岁，中华不会亡的时候，感觉很激动。欧豪死得那一瞬间，也很触动我。
Sasa：这是一部艺术性极高的电影，摄影、美术、剧本、音乐等各方面都精良上乘，也因此是一部有欣赏门槛的作品。
另外，这虽是一部“抗日”电影，但绝非我们刻板印象中的“抗日”电影，《八佰》既展现了中国军人为了荣誉、为了信念，不畏牺牲勇敢抵抗的一面；也肯定了战争中“理性”的选择，肯定了生命的宝贵，“活下去才是胜利”——这在过往的电影中是罕见的。
隐饮：第一时间买票看完，可以负责任地说一句，值回票价！
《八佰》展现了完全不输给好莱坞大片的国产顶级大片制作水平。这部电影和我们习以为常的、印象中的抗战片，完全不一样。《八佰》和其他战争片不同的是，管虎导演无意塑造高大全式英雄人物的慷慨故事，他更想呈现出一副战争的全景式群像。
他想让观众看看，这些散兵游勇式的小人物，是如何在残酷战争中被裹挟被震撼，最终激荡出男儿热血的。
这些被收编的杂牌军“逃兵”最初看似是草包，但在真正的战争面前，他们都成了不掉链子的勇士，并完成了从个人成长到保家卫国的角色裂变。
小人物的故事，不完美的英雄，让《八佰》成为了一部更富有人情味的战争电影。
应该说，《八佰》展现了国内电影市场快速发展的背景下，电影工业在近几年取得的成果。
从《战狼2》《红海行动》
《流浪地球》等新时代主旋律电影一路走来，在商业电影中强调爱过情怀和民族自豪感越来越受到中国观众的追捧。《八佰》既很好地宣扬了爱过主义精神，又没有忘记展现人性和人文关怀，表达自然不生硬，值得国内其他抗日影视作品学习。
另外，管虎作为一名职业导演，也在八佰中展现了自己的专业水平。近年跨界导演、新导演人才辈出，很多第一次出手就能拿到超高的票房。但仔细观察，职业导演和新导演之间，对剧本、表演的把控，对场面、镜头的调度还是有些差距的。战争片这种对专业化要求较高的类型，更需要职业导演的保驾护航。
管虎今年52岁，正处于创作的黄金年龄，未来的作品很值得期待。
小火纸
：不去揣测动机，创作者能在这样的社会环境下，敢于用这么大投资拍摄这样的电影，就强过太多同行。这就是它最大的优点，和前段时间热议的《隐秘的角落》
殊途同归——题材优势。
在当下国内影视创作环境中，苹果肌、过度柔光、太过干净的妆容已泛滥成灾，但在《八佰》中，你能看到都是接近那个时代的服装、油腻的头发和脏兮兮的脸，而且在化妆师的打造下，还能呈现一定的美感，美术设计也这部电影鹤立鸡群的，起码达到了亚洲顶级水平。
虽然说有部分演员的方言台词比较蹩脚，但相比绝大多数国产片对故事发生地以及演员口音的马虎态度，管虎的《八佰》简直是模范。当然在好莱坞、韩国这样的高水平商业片中，对口音的要求只是入门标配。希望今后的国产电影能在台词和角色口音方面更为严谨，能有《八佰》这样的态度，而不是随意对付。
盈盈：《八佰》并没有像我们看习惯的抗战片一样，以一场大获全胜的胜利作为结尾，最后定格在某一位大无畏的英雄身上。
全片以“撤退过桥”作为分界点，整体情绪急转直下，从激昂变为憋屈。
结尾也并不是一场期待中的大胜仗，而是士兵奉命被迫撤退，为了生存为了活命，在日军的枪林弹雨中伤亡严重，艰难撤到租界处。
导演为什么要反类型片的规律这样拍？
一种猜测是，由于删减的问题，本该作为高潮戏的段落被删短，所以“撤退”戏份变长，成为影片最后的重头戏份。另一种猜测是，这样安排是出于对历史和这场战争的反思。
正如片中的谢晋元所说，“靠我们这区区四百来人是扛不住的，得靠身后这四万万人来抗。这些民众，也会作为种子去叫醒更多人。”
《八佰》的上映，无疑是电影行业的一件幸事。在观众离开影院半年之久后，所有人都在期待一部强有力的国产新片，重燃起大家对于电影的热情。