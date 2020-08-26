看完《八佰》，可以聊的还有很多！





时光网特稿 《八佰》正在热映中，正式上映5天票房就突破了11亿。堪称疫情之后，中国电影的最大惊喜。





目前该片时光网观众评分7.8分。在国产电影中，这已经算是一个不错的分数。





“一千个读者心中有一千个哈姆雷特”，7.8分是否复合你心中对这部电影的评价？对于这样一部热门电影，你又有哪些话想说？





日前，时光网编辑部就电影《八佰》的优缺点展开了一场讨论会，分享自己对影片的理解。





首先，大家一致认为《八佰》应属于国产商业片中的上乘之作。对战争场面的真实展现在大银幕上看来颇为震撼；军人的惨烈与无畏也很是动人。许多编辑都透露被这部电影看哭了。





终极预告 同时，再好的作品也有美中不足的地方。《八佰》受到敏感历史题材和商业回报的双重掣肘，自然也少不了权衡与让步。





另外，战争片本就是拍摄难度很大的电影类型。很多大师级导演的作品珠玉在前，《八佰》难免被拿来比较。不得不说，与那些影史经典相比，《八佰》的提升空间还有很大。





看完《八佰》，可以聊的还有很多！











瑕不掩瑜：疫情后最好看的国产片





甄甏甏：视听语言挺好，场面宏大。常山赵子龙的意象尤其好。





战争场面的还原很棒，苏州河南岸北岸的人一起经历这场战斗，大银幕上看很震撼。





郑恺跳楼那场戏和刀子送电话线的戏都把我看哭了。











良小凉：好久没在影院看这么有“煽动性”的电影了。看得时候哭了，旁边有一个姑娘甚至哭得座椅都在颤抖。





喜欢电影中一些用动物做得隐喻，比如开场的乌鸦，仓库里的老鼠、白马等，从中感受到了导演埋在影片中的小心思。





老羊：升旗护旗那段确实展现了导演的功力，真的差点哭了。当围观群众喊出中华民族万岁，中华不会亡的时候，感觉很激动。欧豪死得那一瞬间，也很触动我。





Sasa：这是一部艺术性极高的电影，摄影、美术、剧本、音乐等各方面都精良上乘，也因此是一部有欣赏门槛的作品。





另外，这虽是一部“抗日”电影，但绝非我们刻板印象中的“抗日”电影，《八佰》既展现了中国军人为了荣誉、为了信念，不畏牺牲勇敢抵抗的一面；也肯定了战争中“理性”的选择，肯定了生命的宝贵，“活下去才是胜利”——这在过往的电影中是罕见的。











隐饮：第一时间买票看完，可以负责任地说一句，值回票价！





《八佰》展现了完全不输给好莱坞大片的国产顶级大片制作水平。这部电影和我们习以为常的、印象中的抗战片，完全不一样。《八佰》和其他战争片不同的是，管虎导演无意塑造高大全式英雄人物的慷慨故事，他更想呈现出一副战争的全景式群像。





他想让观众看看，这些散兵游勇式的小人物，是如何在残酷战争中被裹挟被震撼，最终激荡出男儿热血的。





这些被收编的杂牌军“逃兵”最初看似是草包，但在真正的战争面前，他们都成了不掉链子的勇士，并完成了从个人成长到保家卫国的角色裂变。





小人物的故事，不完美的英雄，让《八佰》成为了一部更富有人情味的战争电影。









应该说，《八佰》展现了国内电影市场快速发展的背景下，电影工业在近几年取得的成果。















另外，管虎作为一名职业导演，也在八佰中展现了自己的专业水平。近年跨界导演、新导演人才辈出，很多第一次出手就能拿到超高的票房。但仔细观察，职业导演和新导演之间，对剧本、表演的把控，对场面、镜头的调度还是有些差距的。战争片这种对专业化要求较高的类型，更需要职业导演的保驾护航。





管虎今年52岁，正处于创作的黄金年龄，未来的作品很值得期待。









在当下国内影视创作环境中，苹果肌、过度柔光、太过干净的妆容已泛滥成灾，但在《八佰》中，你能看到都是接近那个时代的服装、油腻的头发和脏兮兮的脸，而且在化妆师的打造下，还能呈现一定的美感，美术设计也这部电影鹤立鸡群的，起码达到了亚洲顶级水平。











虽然说有部分演员的方言台词比较蹩脚，但相比绝大多数国产片对故事发生地以及演员口音的马虎态度，管虎的《八佰》简直是模范。当然在好莱坞、韩国这样的高水平商业片中，对口音的要求只是入门标配。希望今后的国产电影能在台词和角色口音方面更为严谨，能有《八佰》这样的态度，而不是随意对付。





盈盈：《八佰》并没有像我们看习惯的抗战片一样，以一场大获全胜的胜利作为结尾，最后定格在某一位大无畏的英雄身上。





全片以“撤退过桥”作为分界点，整体情绪急转直下，从激昂变为憋屈。





结尾也并不是一场期待中的大胜仗，而是士兵奉命被迫撤退，为了生存为了活命，在日军的枪林弹雨中伤亡严重，艰难撤到租界处。





导演为什么要反类型片的规律这样拍？





一种猜测是，由于删减的问题，本该作为高潮戏的段落被删短，所以“撤退”戏份变长，成为影片最后的重头戏份。另一种猜测是，这样安排是出于对历史和这场战争的反思。











正如片中的谢晋元所说，“靠我们这区区四百来人是扛不住的，得靠身后这四万万人来抗。这些民众，也会作为种子去叫醒更多人。”





《八佰》的上映，无疑是电影行业的一件幸事。在观众离开影院半年之久后，所有人都在期待一部强有力的国产新片，重燃起大家对于电影的热情。