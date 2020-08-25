此次曝光的剧照中，郭富城、杨千嬅、万梓良、张达明、刘雅瑟等演员悉数亮相，展现了社会不同阶层的众生相。
剧照里郭富城眼眶泛红眼角噙满泪水，他满怀深意的将目光投向窗内，若有所思，心事重重，窗户上的告示则透露出了此刻郭富城正身处医院病房的细节，给人以无限遐想的空间；
杨千嬅忧心忡忡地抬头看向天空，充满着无助与彷徨，似乎是想要将自己的未来寄希于命运。
值得一提的是，金牌港星万梓良、张达明的加盟更是为影片的本土化气息增色不少，此番颠覆形象满脸愁容的坐在快餐店中出演身处社会底层的小人物也另观众惊呼“根本认不出来”。
曾经在《致我们终将逝去的青春》
中有着精彩发挥的刘雅瑟实力出演，在本片中饰演一位孩子的母亲，剧照中她干练的形象透着一丝疲倦，她又会和“流浪家族”发生什么样的故事？
据悉，电影《麦路人》
取材于社会真实事件，“麦路人”又被称为“无家者”，指很多底层劳动者晚上无家可归，选择在24小时快餐店过夜。即便被生活所“抛弃”，但他们并没有自我“放逐”，“麦路人”麦路相逢，相依相惜，他们是路人，更是家人。
《麦路人》
目前正在第十届北京国际电影节展映中，电影细腻动人的情感也深深的打动了现场的观众，“人情味与烟火气都到位了”、“破碎一中窥见温情”。
在39届香港电影金像奖中，《麦路人》
荣膺十项大奖提名，并摘得最佳男配角奖项，且顺利入围第32届东京国际电影节“亚洲未来”单元举行世界首映。
编辑：SaSa