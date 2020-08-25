郭富城、杨千嬅主演《麦路人》曝光全新剧照。





此次曝光的剧照中，郭富城、杨千嬅、万梓良、张达明、刘雅瑟等演员悉数亮相，展现了社会不同阶层的众生相。





剧照里郭富城眼眶泛红眼角噙满泪水，他满怀深意的将目光投向窗内，若有所思，心事重重，窗户上的告示则透露出了此刻郭富城正身处医院病房的细节，给人以无限遐想的空间；





杨千嬅忧心忡忡地抬头看向天空，充满着无助与彷徨，似乎是想要将自己的未来寄希于命运。





值得一提的是，金牌港星万梓良、张达明的加盟更是为影片的本土化气息增色不少，此番颠覆形象满脸愁容的坐在快餐店中出演身处社会底层的小人物也另观众惊呼“根本认不出来”。

























编辑：SaSa