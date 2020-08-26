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01.七夕单日票房创今年新高

昨天七夕当天，内地电影票房创下今年新高——一天劲收5.17亿元！不仅大大提高复工后单日票房，也超过元旦的2.91亿元，创下今年单日最高票房记录。甚至在上座率限定最高50%的情况下，今年七夕票房创下历史第二高，仅次于去年七夕的5.69亿元。



