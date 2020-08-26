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影片讲述夏洛克·福尔摩斯的妹妹伊诺拉发现母亲无故失踪后，踏上了寻母之路，一路上她展现出胜于哥哥的超凡智慧，揭露了一场围绕着神秘的年轻勋爵展开的危险阴谋，并逐渐成长为一名能够独当一面的超级侦探。“大超”亨利·卡维尔饰夏洛克·福尔摩斯，山姆·克拉弗林(《饥饿游戏》
系列)饰麦考夫·福尔摩斯。
02.凯特·温丝莱特、西尔莎·罗南百合爱情片《菊石》首曝预告
影片由《上帝之国》
导演弗朗西斯·李执导，背景是19世纪20年代的英国沿海小镇，罗南饰演的伦敦富家女与温斯莱特饰演的古生物学家发生了一段浪漫故事。
迪士尼真人版《花木兰》
曝光两张全新的艺术海报，水墨写意风，很有创意。影片将于9月4日上线流媒体Disney+，内地尚未定档。
NBCU确认把年度现象级爆红纪录片《养虎为患》
改编为剧集，并找来NSL喜剧明星凯特·迈克金农
扮演女主角卡罗·巴斯金，至于谁来演男主乔野生还未确定。
《养虎为患》
开播后轰动全球，成为罕见的现象级纪录片，引发明星和观众疯狂热议。剧版将在NBC、USA和Peacock流媒体同时开播。
01.七夕单日票房创今年新高
昨天七夕当天，内地电影票房创下今年新高——一天劲收5.17亿元！不仅大大提高复工后单日票房，也超过元旦的2.91亿元，创下今年单日最高票房记录。甚至在上座率限定最高50%的情况下，今年七夕票房创下历史第二高，仅次于去年七夕的5.69亿元。
其中，《我在时间尽头等你》
首日劲收2.72亿元拔得头筹，超过此前《八佰》
2.1亿元的单日票房，成为复工后单日票房最高电影；该片也成为七夕票房历史最高单片。
02. 郭敬明监制、落落导演《给初恋的你》发布先导海报
郭敬明
监制、落落
导演的青春奇幻爱情电影《给初恋的你》发布先导海报！影片讲述男女主人公在“意外”的一次次时空回溯中，用生命刻下爱情之歌的故事，预计2021年年初开拍。