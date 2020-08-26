本文转载自公众号“电影票房”
复工后第三十七天（8月25日）也是七夕节，全国共排映达29万场，观影人次约1380万，根据初步统计产出票房5.17亿
七夕佳节对电影市场加成巨大，市场大盘在复工以后首次突破3亿、4亿以及5亿三大关口，不仅将复工后单日大盘纪录提升近一倍，也远远超过元旦节当天的2.91亿，创下2020年的内地单日大盘新高。尽管还存在50%的上座率限制，今年七夕市场大盘仍轻松超过2018年同期的4.7亿，表现仅次于《哪吒之魔童降世》
与《使徒行者2》
（开画首日）两强撑起的去年七夕节（大盘5.69亿），为七夕节历史第二高单日成绩。
《我在时间尽头等你》在接近15万场的排片规模支持下，首日爆出2.72亿的出色表现，不仅超过《八佰》首周六的2.3亿，创下复工后的单片单日最高纪录，也击败去年《哪吒之魔童降世》在七夕当天收入的2.52亿，创造七夕节单片最高票房新纪录。在非春节档上映的国产片中，其开画成绩也仅次于前年暑期档的《爱情公寓》和去年国庆档的《我和我的祖国》。
《八佰》也吃到了明显的“节日红利”，在排片被腰斩的情况下，七夕单日票房仍比周一上涨3400万。点映五个晚上加上正式上映五天后，影片累计票房已突破11亿大关，成为国产影史第45个跻身“十亿俱乐部”的成员。
经过七夕的狂欢之后，周三市场排片格局也将迅速洗牌。《八佰》排映占比已回升至42.4%，重夺排片冠军宝座。《我在时间尽头等你》次日排片占比缩减至32.9%，退居排片榜亚军。《荞麦疯长》和《小妇人》排片占比变化相对较小，而《1/2的魔法》等老片的排映占比在节后显著回升。